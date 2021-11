El subejercicio no es delito, es incapacidad

“Mi lealtad para López

Es algo que consideramos raro porque antes no se daba hasta que la 4T comenzó a administrar los fondos públicos de municipios y estados bajo su control, nos referimos al dinero no gastado que debe ser devuelto a la Secretaría de Hacienda. Así lo determina la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que establece que si una entidad receptora de recursos públicos gasta menos de lo que tenía autorizado esos recursos deben ser devueltos. La Secretaría de Hacienda, entonces, puede redirigirlos los recursos a otros rubros.La Secretaría de Hacienda tiene la obligación de reportar cómo fueron reasignados los recursos derivados del subejercicio por unidad responsable y porprograma presupuestario, pero no puede ser cuestionada la reasignación. Debe transparentar el destino, pero no argumentarlo.Ahí radica una problemática de la existencia de subejercicios: la posibilidad de transferir los recursos hacia otras prioridades de una administración. Aunque en la teoría un subejercicio es responsabilidad de la unidad pública que lo ejerce, en la realidad también es posible que la Secretaría de Hacienda no esté entregando los recursos de manera oportuna. Otra posibilidad, la más creíble, es que las instituciones estén siendo presionadas por la Secretaría de Hacienda para caer en subejercicio fuertes cantidades y reasignarlas a los programas “sociales” electoreros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.Según información oficial, el tercer informe trimestral de la Secretaría de Finanzas y Planeación de enero a septiembre, detalla que cinco dependencias de gobierno, entre ellas la Secretaría de infraestructura y obras públicas, desarrollo agropecuario, turismo, medio ambiente y protección civil tienen un subejercicio presupuestal de entre el 50 y 40%.La dependencia con mayor rezago es la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública quien del presupuesto de 4 mil 703 millones de pesos le falta por ejercer 2 mil 445 millones de pesos, lo que representa un 52% de subejercicio.Le sigue la Secretaría de Turismo y Cultura quien del presupuesto de 115.9 millones de pesos, le falta por gastar 54.5 millones de pesos, es decir, el 47% del presupuesto. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca tuvo un incremento de presupuesto de 185 millones de pesos, así logró obtener 447 millones de pesos de presupuesto, pero tiene un rezago de gasto del 45%, pues le falta por gastar 210. 3 millones de pesos.La Secretaría de Medio Ambiente también tuvo un incremento de 29.7 millones de pesos para quedar en 119.6 millones de pesos, pero le falta por gastar 52.6 millones de pesos, es decir el 44% del presupuesto.La Secretaría de Protección Civil también tiene un rezago de gasto del 42%, pues le falta por gastar 37.3 millones de pesos de los 50.8 millones de pesos que ejercerá durante este año.A otras dependencias le falta ejercer entre el 17 y 35% del presupuesto. El informe detalla que, de los 76 mil 969 millones de pesos aprobados, faltan por ejercer, 24 mil 658 millones de pesos, es decir, el 32%.El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo detalla que se aprobó por el Congreso Local para 17 dependencias de gobierno fue de 66 mil 146 millones de pesos. Durante el año, la Secretaría de Finanzas ha aprobado ampliaciones presupuestales por 10 mil 820 millones de pesos. Y reducciones por 130.4 millones de pesos.Según este informe que es público, la Secretaría de Educación tiene una ampliación de 5 mil millones de pesos, la Secretaría de Finanzas de 2 mil 437 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura y obras por 2 mil 854 millones de pesos, Desarrollo Social por 191 millones de pesos y Medio Ambiente por 129 millones de pesos.Las reducciones las sufrieron la Secretaría de Seguridad Pública a la que le recortaron 128 millones de pesos, la Secretaría de Turismo tuvo un recorte de 1.3 millones de pesos y la oficina del gobernador y la Dirección de Comunicación Social sufrieron recorte de 369 mil 265 pesos, cada una. Y, según explicación que aporta el titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Lima Franco, las dependencias tienen hasta marzo del 2022 para ejercer la totalidad del presupuesto 2021.En entrevista con EL UNIVERSAL, el periodista Ciro Gómez Leyva afirmó que los dichos que el Presidente de la República realiza en cada conferencia mañanera contra quienes opinan diferente a él o lo critican, no son ocasionales, sino que constituyen una amenaza sistemática a sus opositores.Reconoció que, como resultado de la estrategia de descalificación e intimidación del Jefe del Ejecutivo federal contra la prensa, él se ha sentido intimidado o limitado para comentar o publicar alguna información, aunque afirmó que todos los días trabaja junto con su equipo “para contar la verdad y destruir la mentira”.La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, da a conocer actos de corrupción cometidos por funcionarios de la Presidencia de la República. Una auditoría confirmó que laempresa que el año pasado fue subcontratada por la Presidencia para la limpieza de Palacio Nacional, eludiendo el pago de prestaciones laborales de sus afanadores.En la Fiscalización de la cuenta pública de 2020, entregada el pasado fin de semana al Congreso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en un contrato otorgado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el proveedor Decoaro y Supervisión SA de CV incumplió con dar Seguro Social a 110 trabajadores asignados para limpiar oficinas públicas, además de haber incurrido en otras irregularidades.La ASF calificó como “presunta evasora” a Decoaro, por lo que recomendó al IMSS y al propio SAT iniciar una auditoría para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y laborales.Lo anterior corrobora la información publicada el pasado 10 de diciembre por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), acerca de que Decoaro incumplía con sus obligaciones laborales y que en al menos dos licitaciones ocultó información de su personal asegurado. El primer libro que editaría la Universidad Veracruzana bajo el rectorado de Martín Aguilar Sánchez, lo tiene guardado Agustín del Moral bajo llave, se trata de "Solo las cruces quedaron" de la autoría del periodista y literato Gonzalo López Barradas.