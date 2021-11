Clamor unánime: paren a 'los chapulines [as]'...

1.- Hace algunos años y "...debido a la renuncia de cinco regidores del Ayuntamiento de Tijuana y el Secretario General de Gobierno del municipio, así como la licencia solicitada por seis diputados locales para buscar cargos de elección, el Presidente del Centro Empresarial Tijuana (Coparmex), Lic. Gustavo Fernández de León, recalcó la necesidad de volver a discutir los lineamientos para evitar que los servidores públicos dejen sin concluir el trabajo en las administraciones..."Durante su intervención, previo a la conferencia del periodista Leo Zuckermann, Fernández de León indicó que debe ponerse nuevamente sobre la mesa la llamada Ley Antichapulín, a fin de que los funcionarios no puedan renunciar al cargo ni buscar una candidatura antes de transcurridos tres meses de haber dejado el puesto, para que concluyan su periodo completo.Recordó que "...en 2011 la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Anticonstitucionales del Congreso aprobó por unanimidad derogar la Ley Antichapulín, lo que ha detonado en que una gran fracción del cabildo y funcionarios clave salgan a buscar una candidatura.El Presidente de Coparmex reconoció el derecho de una persona a buscar la candidatura a un cargo de elección popular, sin embargo, la manera masiva en que se dio la renuncia de los regidores afecta el funcionamiento de la administración.Fernández de León manifestó que los funcionarios deben ser más conscientes de la situación por la que atraviesa el municipio, por lo que los regidores deben ser responsables de su cargo y quedarse hasta el final de su periodo." Aquí es donde los partidos deberían tener su función de coordinar las voluntades y ver por el bien común y sobre todo, el bien de la administración pública por encima de las ambiciones personales de los funcionarios", resaltó.Explicó que la Coparmex ha sido insistente en que se evite que los servidores públicos no acaparen los cargos de elección popular y se perpetúen en las administraciones saltando de un puesto a otro, lo que además limita la participación de otras personas en la vida democrática de la ciudad."Hoy vemos candidatos independientes, lo cual es una reacción a esta dinámica monopolizadora de los partidos", dijo.Añadió que se debe reconocer la labor de los servidores públicos, pero como sociedad se debe ser responsable y revisar los trabajos de cada uno de ellos para poder votar de manera inteligente en las elecciones de junio próximo.2.- Más recientemente el Partido del Trabajo (PT) urgió al Congreso de Tamaulipas a llevar a cabo una reforma a la Ley Electoral para que se prohíba que los políticos pasen de un partido a otro cuando llegan al poder, como ya les pasó con una diputada. "La ley electoral no lo marca y se tendrá que hacer una modificación y que se amarre al político por lo menos seis meses", declaró Martín Castellanos Castelán, presidente del citado organismo político afín a la 4T."... Lidia Martínez, diputada del PT en Ciudad Mante, desde el primer día que llegó al Congreso del Estado anunció su salida del partido de izquierda y con ello su unión al Partido Acción Nacional. La decisión "sí afecta al PT obviamente porque no hay ética y respeto del voto realizado por el ciudadano apenas el pasado periodo electoral", aseguró el líder del organismo político, por lo cual se deben tomar medidas."Actualmente la dirigencia estatal (del PT) ve si mete algún recurso para evitar que se brinquen de algún lugar a otro", sentenció, e inclusive se está evaluando la posibilidad de que pierda sus derechos partidistas.Insistió en que "habrá que hacer modificaciones para que no le pase cualquier partido y marcar un precedente", ya que es una cuestión que en las legislaturas tamaulipecas se ha vuelto común."...En instalación de legislatura, Morena y PAN se enfrentan en Congreso de Tamaulipas Llamó la atención la decisión de las diputadas de la 4T porque se podía pensar en poder complicar las cosas al gobierno en el poder, ya que observaba una mayoría de Morena y los partidos aliados.Desde la anterior legislatura local se comenzó a mostrar una división de los diputados que integraron la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, ya que al final algunos de los legisladores se volvieron aliados del PAN. De acuerdo a lo manifestado por algunos de los nuevos diputados morenistas en el Congreso tamaulipeco, uno de los retos y objetivos era mantener la bancada unida para hacerle frente a Acción Nacional.Otro de los aspectos que se tienen que evaluar a la hora de elegir a los candidatos es el perfil de los mismos, evaluar el tiempo que tienen militando para los diversos organismos políticos y evitar que brinquen de un partido a otro.3.- Pero para que ir tan lejos: Apenas hace unos días, y sólo porque no existe legislación al respecto [y ahora menos], dos diputadas del PRD con mayor facilidad que irse a comer unos tacos, abandonaron al partido que las llevó al Congreso del Estado y se fueron con otro: efectivamente: con el partido en el poder.Y lo que realmente se trasluce en estas actitudes antidemocráticas [que burlan el voto ciudadano], es el acaparamiento de votos en los Congresos para "aprobar iniciativas sin quitarles ni ponerles coma alguna", ante la impotencia ciudadana que emitió su voto y ahora, tiempo actual, soportar la burla del legislador o legisladora que brinca de un partido a otro.Pero la culpa o la responsabilidad es de alguien, o de algunos. Debe intentarse por salud política y en defensa del voto ciudadano, que, se evite "el chapulineo" de regidores, diputados, presidentes municipales, bajo el rigor de una ley que, cuando menos, los obligue a permanecer en sus partidos postulantes, a un plazo mínimo de un año a partir de la toma de posesión.Claro que esto no evitaría el sentido de su voto, pero "de perdida" su exhibición de pobreza de principios y dignidad política al votar por un partido que no es el de su origen los retrataría públicamente.Pero esto, de salida, es esperar que llueva en el desierto ni con bombardeo en las nubes."...Con las evidentes incongruencias del ejercicio antidemocrático del poder llevado a cabo por los representantes, se originan todas las leyes, acuerdos internacionales, actos de decisión, en los que la actuación en muchos casos se realiza de manera ineficaz e ineficiente para la sociedad; cuando el paradigma tendría que establecer la práctica democrática, donde el poder es completamente válido si se despliega en un acto que origina la culminación del sentido de la democracia...".- LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA.-----Pero nada es eterno, no dura para siempre. Las generaciones que vengan tendrán que resolver esta comodidad política que sólo ayuda a los que han conseguido el poder... y a sus alineados.4.- "...Con la actual representación política en el gobierno, están en juego el futuro de Veracruz y del país, porque hay cerrazón, falta de desarrollo, de empleo, inseguridad, falta de inversión en el campo, y otros problemas, por ello, debemos trabajar para empezar a representar de nueva cuenta a la sociedad, y enderezar el rumbo.." manifestó, Renato Alarcón Guevara, presidente de la mesa temática "Estrategia Política", del PRI en Veracruz, rumbo a la XXIII Asamblea Nacional."Tenemos que reunir a la casa y ponernos de acuerdo al interior, para poder salir fortalecidos. Estamos a dos años de un proceso electoral, y si queremos en el 2024 recuperar el rumbo del país y del estado, tener mayorías en las cámaras legislativas, necesitamos empezar a reconstruirnos internamente, haciendo una gran tregua; por encima de los proyectos personales, de cualquier grupo y de cualquier interés, está México, Veracruz y el bien supremo de todos los ciudadanos", señaló.Durante la toma de protesta de los integrantes de la mesa "Estrategia Política", que preside, el también presidente de la Fundación Colosio en Veracruz, expresó que, "... si se tiene una visión con altura de miras, "estoy convencido de que vamos a salir bien librados de la próxima batalla, pero este es el punto de partida para que todo salga bien, y debemos tener la capacidad como priistas, de ponernos de acuerdo en algunas directrices generales de la situación política de los próximos dos años"... 