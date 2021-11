Los feminicidios son la moda

“Si el crimen y los delitos crecen,

hay una sociedad mal gobernada”

AMLO

Sobre el caso de un crimen cometido contra una mujer, hoy debidamente catalogados como “feminicidios”, desde que tenemos uso de razón han existido, obviamente antes muy esporádicos, pero el primer hallazgo que estremeció a los xalapeños ocurrió en mayo de 1995, a mediados del sexenio del ex gobernador Patricio Chirinos Calero (1992-1998), cuando fue descubierto el cuerpo descuartizado de Sonia Patricia Reyes Platas en el fraccionamiento Pozo Azul, vecino de La Herradura, también colindante con el IMAX.Eso lo sabemos o lo recordamos todos los mayores de veinte años cuando menos, por eso nos extraña que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, tras su participación en la Mesa para la Construcción de la Paz en Nogales, asegure que los feminicidios son culpa de los gobiernos pasados, como si ellos (los integrantes de esos gobiernos) los hubieran promovido y puesto de moda. Homicidios de mujeres deben tener su origen desde que el hombre y la mujer aparecieron en la tierra, pero como decimos al principio, solo se consideraban crímenes sin especificar el género de la víctima.Y suena a pitorreo que el mandatario diga que: "Lamentablemente la administración pasada solapó las agresiones a las mujeres; el propio secretario de Gobierno, Rogelio Franco, está acusado por golpear a su esposa (parece que ella lo madreaba a él)", queriendo endilgar ese tipo de delitos con su correspondiente impunidad a las autoridades anteriores, argumento que los de la 4T usan para justificar su ineficiencia en todos los rubros: no hay medicina para los niños con cáncer, porque los gobiernos anteriores así nos dejaron, sin abasto; no hay combate a la corrupción porque los gobiernos pasados la instituyeron como obligatoria en toda la administración pública; no se puede erradicar el cobro del derecho de piso porque los gobiernos anteriores dejaron convenios signados para muchos años con los malandros... y así, todo lo que no pueden hacer porque no saben o porque les reditúa jugosas utilidades, es culpa del pasado. En ese tenor si sus nietos llegan a mantenerse en el poder, dentro de cincuenta años seguirán tratando de justificar sus errores y negligencias echándole la culpa a Yunes, Duarte y Fidel.Dice el gobernante que “el feminicidio es un delito grave en Veracruz, con o sin alerta no habrá impunidad. Aquel que agreda a una mujer, que atente contra su vida o sea parte de cualquier agresión en contra de ellas, no habrá impunidad (sic)”, pues no, no puede haberla si se cometen delitos, bonita cosa que se permitiera.Lo malo es que, de acuerdo con la Cartografía del Feminicidio en México, publicada por la Comisión de Derechos Humanos, la entidad veracruzana ocupa el segundo lugar nacional en feminicidios, solo por detrás del Estado de México, o sea no son asuntos del pasado inmediato, se le disparó a la 4T en las manos y no pueden detenerlos. Datos de la cartografía revelan que Veracruz tiene un registro de 55 feminicidios en el período de enero a septiembre del 2021.Por su parte el abogado y exsubprocurador de Justicia de Veracruz, Fidel Ordoñez, consideró que la política en materia de protección a las mujeres en Veracruz ha ido muy lenta, ya que pareciera que "falta interés por parte de la Fiscalía Estatal por implementar un desarrollo más claro". En entrevista el experimentado jurista dijo que, si bien se implementó un centro de Atención a Mujeres, no se ha podido lograr un equilibrio entre el Ejecutivo del Estado, el Tribunal de Justicia y la Fiscalía, por lo que no se ha podido trabajar de la manera correcta.Consideró que "hay que atacar el problema frontalmente, porque sigue habiendo mujeres con violencia, lesiones y hasta la muerte, hay que tomarlo más en serio por parte de las autoridades estatales". Enfatizó que falta "intención política, porque están metidos en cualquier otra cosa y hay desinterés en perseguir a un feminicida con el mismo ahínco con el que lo hacen con figuras políticas". Fidel Ordoñez remató su comentario exhortando a la población a continuar exigiendo justicia a las autoridades, que se brinden las alertas de género y que persigan a los delincuentes.El pasado miércoles 27 de enero, Carlos Brito Lavalle, nieto del maestro Carlos Brito Gómez, distinguido político veracruzano, fue designado como nuevo director general de Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).Cabe mencionar que Carlos Brito fue secretario Técnico de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en el Senado de la República. Se graduó como licenciado en Economía y Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).La última buena noticia que recibió ayer el joven Brito es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) llevó a cabo la entrega de 25 nuevos Títulos de Concesión a El Once para el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, así como la firma del Convenio General de Colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN).En la ceremonia estuvieron presentes Carlos Brito Lavalle, Director de El Once, Adolfo Cuevas Teja, Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Arturo Reyes Sandoval, Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión Legislativa de Radio, Televisión y Cinematografía. Carlos Brito, Director de la emisora, señaló que, con la entrega de estas 25 nuevas concesiones, se consolida la primera etapa del gran proyecto de ampliación y consolidación de infraestructura con la que cuenta el SPR.“Nuestra cobertura crecerá en 27.9%, sumando a 32.2 millones de personas que podrán ver nuestra señal nacional (11.1) y la señal de Once Niñas y Niños, en la mejor calidad”.Agregó que, con este convenio, El Once, en alianza con el SPR y estaciones de las entidades federativas, tendrá una cobertura total de 77.5%, es decir, casi 88 millones de personas, beneficiando principalmente a la población infantil. Por su parte, José Antonio Álvarez Lima dijo que la Comisión Legislativa de Radio, Televisión y Cinematografía en el Senado estará pendiente de que se otorguen las concesiones necesarias para que se arme una red pública fuerte y sólida.Antes de concluir, el Comisionado Presidente del IFT, Adolfo Cuevas Teja, planteó al IPN ser el primer campus 5G del país, a través del cual se buscará implementar estrategias para el desarrollo de nueva tecnología, apoyándose de otros recursos que se utilizan actualmente, para contribuir a desarrollar la productividad de diversos sectores del país... Felicidades distinguido joven veracruzano.Santiago Nieto tenía tres facetas. La encomiable: persiguió al cártel Jalisco Nueva Generación por la ruta del lavado de dinero al grado que estaba en la misma lista de objetivos que derivó en el salvaje atentado contra Omar García Harfuch.La necesaria: era el contrapeso dentro del gobierno al fiscal Alejandro Gertz, el ejemplo más acabado del uso de una institución para fines personales.La indeseable: no tuvo empacho en prestarse para las venganzas políticas del presidente, como armamento para alentar la narrativa del obradorato a la que proveyó insaciablemente de cuentas congeladas que muchas veces quedaban nomás en cuentos congelantes.Santiago Nieto no hizo nada ilegal al casarse en Antigua, Guatemala, con la consejera del INE Carla Humphrey. Pero violó las reglas no escritas del presidente: se organizó una boda en un hotel de lujo en un destino turístico de caché e invitó a personas a quienes el presidente López Obrador considera adversarios. No era el cash, eso nunca ha asustado al presidente (ahí están sus hermanos en video, ahí están las maletas de sus operadores, las ligas, las bolsas). Eran el lujo y el diálogo. Dos pecados capitales del obradorato. Lo esbozó desde la mañanera del lunes, unas horas después de todos los escándalos de la boda; y lo concretó antes de viajar a Nueva York para hablar de corrupción en la ONU.El despido fulminante de Santiago Nieto deja claro que en este gobierno es peor poner en duda la construcción propagandística del presidente —la austeridad y los enemigos— que cometer delitos como retorcer la ley, mentir desde la autoridad, ser negligente con la salud de millones, falsificar documentos, ser acusado de violación sexual, encarcelar por venganza, recibir sobres en efectivo para campañas...A juzgar por el criterio presidencial de despidos y respaldos, perseguir opositores está permitido, protagonizar escándalos de corrupción está permitido, dar contratos directos opacos está permitido, perseguir migrantes con militares está permitido, desaparecer miles de millones de pesos está permitido, gozar de una fortuna inmobiliaria inexplicable está permitido, dejar a niños sin vacuna está permitido, dejar a niños con cáncer sin medicinas está permitido, dejar a madres solteras sin estancias para sus hijos está permitido, pero hacer una boda en el extranjero y brindar con vino importado con alguien que no piensa como AMLO merece el castigo fulminante.Jesús Silva-Herzog Márquez critica la presentación de Andrés Manuel López Obrador ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde “pontificó las rutas de la plenitud personal y social y condenó el egoísmo que ensucia nuestra era”.“Sus publicistas van a insistir en que había mucho interés en el mundo por escuchar la postura de México”, habrá que ver, agrega el analista.Diego Fernández de Cevallos, excandidato panista a la Presidencia, criticó el viaje de Andrés Manuel López Obrador a la sede de Naciones Unidas al señalar que mientras quiere “dar lecciones al mundo”, a México lo azota la violencia.“Mientras a México lo azota la violencia, con más muertes por Covid, pobreza creciente y corrupción imparable, el cínico de Tartufo da lecciones al mundo para combatir esos flagelos. No tiene vergüenza”, sostuvo en un mensaje en redes sociales.De entre tanta crítica periodística que generó la presencia de AMLO en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la más fuerte es la que publicó en su columna el periodista Raymundo Rivapalacio, quien dijo:“Después de la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya sabemos dónde estamos los mexicanos a mitad de su sexenio. A la deriva, porque el Presidente está en las nubes, cada vez más distante de la Tierra. Su intervención en el máximo órgano político de la ONU fue agua helada sobre el cuerpo y de pena ajena por lo ahí expuesto.¿Será cierto que el Canciller Marcelo Ebrard mandó a contratar los servicios de todos los latinos que se concentraron frente al hotel donde se hospedó AMLO en New York, para echarle porras y vivas?... ¿Y quién contrataría a los pasajeros del avión que transportó a México a AMLO para que lo abuchearan? Ya saben, para todo hay lana.