Inflan operación de pensiones

Como senador de la República (2012-2018), a Pepe Yunes Zorrilla le tocó presidir la Comisión de Hacienda en la Cámara alta del Congreso de la Unión, la que en opinión de algunos le habría sido asignada por su relación académica y de amistad con Luis Videgaray, el entonces poderoso secretario de Hacienda y luego canciller.Pero lo cierto es que muy aparte de estos vínculos personales con el influyente colaborador del ex presidente Enrique Peña Nieto, contó también el perfil profesional del político oriundo de Perote, quien primero cursó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) la licenciatura en Administración y luego una maestría en Políticas Públicas, y posteriormente realizó otro posgrado en Administración Pública en la Universidad de Columbia, en Nueva York.Por eso, cuando anteayer la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados debatía sobre el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 que este miércoles fue sometido a la aprobación del pleno de la Cámara baja del Congreso de la Unión, el ahora representante popular del distrito electoral con cabecera en Coatepec propuso a los otros 54 miembros de dicha comisión legislativa, para no generar “suspicacias”, incluir una reserva que “tiene que ver con el gasto de operación que están circunscritos en el anexo 25 del decreto del presupuesto”.Yunes Zorrilla explicó: “Nosotros vamos a votar aquí por darle 238 mil millones de pesos al programa de pensión de los adultos mayores, de Bienestar. Todos, aquí, queremos que esos recursos lleguen a nuestros adultos mayores. ¿Pero qué va a pasar? Nosotros vamos votar esa cantidad, esa bolsa, y posteriormente la Secretaría de Bienestar, que la va a ejecutar, tiene que presentar las reglas de operación, y las reglas de operación –‘por lo menos las que están vigentes’, precisó–, prevén que el 3.61 por ciento se utilice para gastos de operación. El 3.61 por ciento de 240 mil millones de pesos son 8 mil 500 millones de pesos que va a tener la Secretaría de Bienestar para operar un programa, cuando el programa no se expande de más...”, señalóPor eso, el diputado peroteño –el único priista que como candidato de mayoría relativa ganó la elección de junio pasado en Veracruz– propuso considerar una reserva para un artículo transitorio en el decreto del PEF 2022, a fin de que “los gastos de operación para los programas sociales que están inscritos en el anexo 25 de este decreto se sujeten a dos condiciones: a lo que se utilizaba en su operación en el 2018 o a lo que se ejerció en este año, y que esos 8 mil 500 millones de pesos se conviertan en subsidios para más personas”.Y es que este monto rebasa inclusive los 8 mil 30 millones de pesos que los 31 diputados de Morena y sus aliados en la Comisión de Presupuesto pretenden recortarles principalmente a órganos y poderes autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).Finalmente, el dictamen fue avalado con 31 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, mientras que los 24 diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra.Pepe Yunes reclamó que los más de 8 mil millones que le quitaron a los autónomos, “no responde a las propuestas que hicimos algunas bancadas, ni a las opiniones de las comisiones, ni a las recomendaciones de los expertos en los parlamentos abiertos”.Finalmente, la noche de este miércoles, con 274 votos a favor, 219 en contra y tres abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular de los artículos no reservados el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que contempla un gasto total de 7 billones 88 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2022.El proyecto original sufrió una modificación de 8 mil 38 millones de pesos, de los cuales 4 mil 913 millones se recortan al INE, 2 mil 935 millones al CJF, 65 millones a la SCJN, y 125 millones de la Cámara de Diputados. Dichos recursos serán reasignados a las Secretarías de Agricultura (2, 700 mdp), del Bienestar (2, 457 mdp), Salud (1, 580 mdp), de Relaciones Exteriores (560 mdp), del Trabajo (500 mdp), de Educación Pública (116 mdp), y la Cámara de Senadores (125 mdp).Anoche mismo, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, salió a declarar en conferencia de prensa que la no asignación de los 3 mil millones de pesos para la tercera etapa de la Reforma Laboral pone en riesgo la relación con Estados Unidos y Canadá.El ministro indicó que estos recursos solicitados al Congreso de la Unión estaban destinados únicamente a ese proyecto, por lo que no impactarán la operación del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, reprochó que en la elaboración del PEF 2022 no se consideró la entrega de los 3 mil millones de pesos, lo que advirtió que sí afectará en diferentes ámbitos al desarrollo del país.Gran consternación provocó el sentido deceso de Julia Rodríguez Tlapa, la popular y alegre vocalista de la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana (UV), la cual fue sepultada este miércoles en el panteón municipal de Rinconada, su pueblo natal.Desde este espacio les expresamos a su estimada familia y amigos nuestras sinceras condolencias. Que Dios les ayude a superar pronto tan dolorosa pérdida."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "