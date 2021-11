Ahora va por el gran premio de Jalisco...

1.- Bien dice el dicho que cuando Dios dice a dar, hasta las canastas llegan. Ahora resulta que el señor Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez y actual diputado federal por obra y gracia de Morena, y sin hacer la fila que todo aspirante hace, engolosinado por el “patriótico tercer lugar” de su hijo en el gran Premio de México, reveló sin pudor alguno en entrevista que le hicieron, que “...buscará la gubernatura de Jalisco en las próximas elecciones de 2024, y aseguró que será el próximo gobernador de la entidad...” Pobres jaliscienses, que culpa tienen de que haya oportunistas y ambiciosos como “Checo papá”.El padre del piloto mexicano, quien con gritos y fanfarrias celebró eufórico el pasado domingo en mismísimo lugar de la carrera, “... el podio obtenido por su hijo en el Gran Premio de México relató su felicidad por el tercer lugar de ‘Checo’ Pérez, y exhibió gran confianza y se mostró confiado en sus aspiraciones políticas para ligar el gobierno del estado de Jalisco.Y se refosiló argumentando: “Antonio Pérez Garibay jamás ha pensando en un segundo lugar; el segundo lugar es el primer perdedor. Sé lo que estoy haciendo y sé lo que estoy trabajando. Yo te aseguro que voy a ser el próximo gobernador de Jalisco, grábalo bien”, aseguró.Allá él y quienes le crean...Y finalmente presumió: que Morena va por buen camino, y “que ingresó a la política” con el actual partido en el poder por invitación directa del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Me gustó mucho con Andrés el tema de acabar con la corrupción y la impunidad”, concluyó.2.- Ya en el tema de política en serio, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila advirtió que todos los funcionarios de la 4T “...deben poner sus barbas a remojar...”, porque “...el Presidente no se va a detener, ante cualquier acto de incongruencia y actuará en consecuencia, sin importarle que sea cercano, amigo, colaborador, aliado de muchos años...” y esto para que ponga el saco a quien le quede.El presidente, insistió el senador morenista, “...va actuar en consecuencia, porque la congruencia nunca lo separará de su espíritu...”De esa manera dio respuesta Monreal, ante el cuestionamiento que se le formuló, respecto a que funcionarios de la 4T “viajan en camionetas de lujo pagadas por empresarios vinculados con el contrabando”.Y también, esa respuesta la reiteró, cuando se le preguntó su opinión sobre el desabasto de medicamentos: “creo que lo que el Presidente dijo ayer es muy importante: Deben de poner sus barbas a remojar quienes estén incumpliendo con los compromisos del Ejecutivo Federal”.Monreal, entrevistado que fue en el Senado, sobre el cambio de fecha para realizar la consulta de revocación de mandato aseveró que, por el fin que se persigue con ese ejercicio, “nada se pierde” si se modifican las fechas para que esta consulta inédita se pueda realizar el 10 de abril del próximo año, como lo propuso el Instituto Nacional Electoral (INE).Precisó que, con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que las firmas se pudieran recabar en papel, se dio la posibilidad para el cambio de fechas.“Comprendamos al INE y dejemos que las fechas se ajusten”, no sólo para recabar las firmas que se requieren para solicitar el ejercicio, sino para que éste se pueda realizar el 10 de abril de 2022, en lugar del 27 de marzo, señaló.Insistió que se trata de una fecha histórica, continuó el también presidente de la Junta de Coordinación Política, que era lo que se pretendía cuando se propuso el 21 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez, para realizar la consulta.— ¿Aunque la fecha esté en la Constitución?, se puede mover?—Sí, no importa. Creo que por el fin que se persigue nada se pierde con diez días más; lo que tenemos que destacar y rescatar es hacer este ejercicio inédito de participación ciudadana”.Cabe recordar que el INE modificó las fechas de la revocación de mandato del Presidente de la República, la cual se realizará el 10 de abril de 2022, y no el 27 de marzo, como establece la Constitución. Además, la fecha límite de la recolección de firmas pasó del 15 al 25 de diciembre. Con datos de la Jornada.3.- Que dice Juanito, lector incansable de Alcalorpolítico, que aquí no hay chapulineo, hay politiqueo, sin hacer alusión al chiquero, que ese asunto de puercos. Sabrá por qué me lo hizo saber..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "