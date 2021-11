Torpeza no ampliar el presupuesto

"Cuando llegue a 90 peleas invicto, me

Cuando se trata de fijar una posición de manera contundente, que tenga repercusiones, lo hace, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Enrique Levet Gorozpe, ha calificado como una torpeza que los diputados federales no aprueben la ampliación presupuestal de cinco mil millones de pesos que la organización que representa solicitó para las universidades públicas del país para el ejercicio fiscal 2022, cuando ellos aprobaron recientemente la reforma a la Ley General de Educación Superior para establecer la inclusión de los jóvenes a las instituciones de educación superior.Levet Gorozpe “El Papo”, como es más conocido en la comunidad universitaria, recordó que la reforma a la Ley General de Educación Superior establece la gratuidad y la obligatoriedad para la inclusión de los jóvenes a las universidades públicas.La ampliación presupuestal, comenta, “es una petición que se le hace al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, que es la encargada de aprobar el presupuesto, desde luego son ejercicios que se practican año con año y la idea es que lo vean con buenos ojos los diputados porque deberán de entender que la educación superior en general es un instrumento fundamental para el desarrollo y crecimiento del país”.En ese sentido, el líder nacional de la CONTU afirmó que el acceso a la educación superior representa un programa social como los demás que implementa el Gobierno Federal.Por otra parte, Levet Gorozpe advirtió que hay universidades públicas del país que enfrentan problemas financieros para cumplir sus compromisos con los trabajadores a finales de año, como las Universidades de Nayarit, de Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, del Carmen y Tabasco, entre otras. Estas universidades requieren recursos extraordinarios para cerrar el ejercicio fiscal 2021.“Hay algunas universidades en crisis que pudieran tener graves problemas, sobre todo en el mes de diciembre para el pago del salario y las prestaciones de fin de año”, insistió.En ese sentido y en lo que respecta a nuestra Alma Mater, el secretario general del Fesapauv descartó que la Universidad Veracruzana enfrente dificultades financieras para cumplir con sus compromisos de fin de año con los trabajadores.El Observatorio de Finanzas Públicas de la UV, asegura que la economía veracruzana sigue mostrando una circunstancia adversa. Durante el segundo trimestre de 2021 pandemia (primer trimestre de 2020). Esto representa una caída de -6.2% comparado con la situación que tenía en el momento previo al inicio de la una continuidad en la tendencia negativa que viene presentado desde el segundo trimestre del año pasado cuando retrocedió -17.8% situación que se mantuvo en esa dirección el tercer y cuarto trimestre de ese mismo año, con caídas de -11 y 7.9% y se prolongó al primer trimestre de 2021 con un descenso de -7.2%.Como puede observarse, la caída en la producción ha ido decreciendo paulatinamente cada trimestre, de tal manera que la reducción registrada el segundo trimestre de 2021 equivale a casi un tercio de la observada en el mismo período del año pasado, lo que estaría indicando que, poco a poco, la economía veracruzana tiende a mejorar su situación, sin embargo, aún se encuentra lejos de alcanzar la situación que prevalecía antes de la pandemia, pues el Índice de la Actividad Económica en el primer trimestre de 2020 tenía un valor de 103.7, que es superior al 97.3 registrado a mediados de 2021.Pobladores de las comunidades de Salinas, Rincón de la Palma, Nanchal, Mosquitero, Costa de la Palma y Paso de los Cántaros, del municipio de Alvarado, evidenciaron al gobernador Cuitláhuac García tras la falsa rehabilitación del camino Salinas-Paso de Cántaros.Los habitantes de esa zona pidieron al mandatario estatal no dejarse sorprender por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), ya que el pasado mes de junio lo llevaron a recorrer tan solo un tramo de solo tres kilómetros que fue reconstruido, cuando en realidad el camino tiene 25 kilómetros, por lo que dicha obra tan sólo se realizó en un diez por ciento, cuando se presentó por parte del gobernador como rehabilitado en un cien por ciento.Incluso recordaron que el propio gobernador hizo un video donde presume la obra que iba a beneficiar a todos los habitantes de esas comunidades, pero solo se reparó el 10 por ciento del camino... Y eso que él, como asegura en los videos publicitarios, supervisa personalmente las obras que su gobierno realiza, por cierto, en esos videos se le ve solito cuando debiera de ir acompañado de los funcionarios de la SIOP, del alcalde del municipio donde andan y con personas a los lados acuerpando al titular para cuando menos simular que hay calor humano. ¿Quién puede imaginar que ande solo el mandatario supervisando obras?De acuerdo con datos proporcionados por la organización Alto al Secuestro, Veracruz es el Estado del país con mayor incidencia de secuestros de diciembre de 2018 al mes de octubre de 2021, es decir durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez al frente del Gobierno del Estado, por lo que la responsabilidad de estas escandalosas cifras es suya. En dicho informe se detalla que en Veracruz se denunciaron 799 secuestros desde la llegada de Cuitláhuac García en diciembre de 2018 al mes de octubre de 2021, seguido por el Estado de México con 682 casos, la Ciudad de México se ubicó en la tercera posición con 319 casos.Ni hablar, no se puede tapar el sol con un dedo, Veracruz con el gobierno de Cuitláhuac García está nuevamente a la cabeza de las peores listas en el País.La primera vez que se defendió ante las acusaciones en su contra, Emilio Lozoya Austin negó haberse enriquecido con dinero ilícito. Su familia buscará un préstamo para cubrir en abonos y durante tres años la reparación del daño: “No cometí delito alguno... No recibí un soborno de Altos Hornos ni de ninguna empresa privada... querer reparar el supuesto daño no significa aceptar ninguna culpa... soy inocente...”Con esas palabras el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se defendió por primera vez frente a un juez de las acusaciones de haber recibido más de diez millones de dólares en sobornos de las empresas Altos Hornos y Odebrecht, vertidas en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR).A diferencia de declaraciones previas rendidas ante el Ministerio Público, donde Lozoya no había querido abundar sobre si él se quedó o no con recursos ilegales, en esta ocasión el exdirector insistió en que no se había enriquecido con dinero ilícito y que, si bien recibió pagos de varias compañías, eso fue producto de “asesorías” y otros servicios que les realizó desde la esfera privada.Y en el caso específico de Odebrecht, señaló sin entrar en mayores detalles que fue utilizado por otros para cometer hechos de los que no se benefició.Incluso defendió la legalidad y el potencial beneficio detrás de la compra de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos, la cual según diversas auditorías estaba en condiciones de chatarra al momento de ser adquirida con sobreprecio. El exfuncionario dijo, de entrada, que esa fue una compra que autorizaron los consejos administrativos de tres empresas filiales de Pemex.Añadió que en el año en que se realizó esta inversión la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró anomalías en torno al procedimiento ni sobreprecios. Y dijo que firmas certificadoras internacionales, entre ellas White & Case, ratificaron que el valor que tenía el complejo – y que fue pagado por Pemex – era el correcto.¿Y ahora contra quién se va a ir López Obrador para simular su combate a la corrupción... solo contra sus hijos?Y cuando al chile le reclame AMLO a Joe Biden: es que los empresarios gringos no quieren dejar de robar, el ruco gringo le preguntará: ¿y cómo están tus hijos?