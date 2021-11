Gutiérrez Luna pasa una primera prueba; le faltan tres

Mientras el gobernador se prepara para presentar su Tercer Informe de Gobierno el próximo lunes, en la Ciudad de México el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna dio un paso importante en su posicionamiento político dentro de Morena luego de que la noche del miércoles la Cámara de Diputados, que preside, avaló en lo general el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022.Si bien es cierto que se debaten mil 994 reservas o propuestas de modificación y que la oposición busca negociar con la Secretaría de Hacienda posibles cambios al decreto, al interior del grupo legislativo del partido en el poder dan por hecho que este viernes o mañana sábado se habrá desahogado todo conforme a los intereses oficiales.El diputado federal oriundo de Minatitlán, apoyado por la Secretaría de Gobernación, dedicó varios días a cabildear para lograr el resultado y por lo pronto ha entregado buenas cuentas al presidente López Obrador, que finca mucho de su avance de cara al 2024 en los proyectos del próximo año, sobre todo en los programas sociales que se financiarán con los recursos aprobados ya en lo general.Esta es la primera prueba de fuego que pasa Gutiérrez Luna, pero le faltan tres más, claves para el gobierno federal: las reformas eléctrica y electoral y la que llevaría a que la Guardia Nacional pase a formar parte en su totalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.Como dijera Kant, el camino está sembrado de espinas, esto es, no serán fáciles los siguientes pasos para el legislador veracruzano y ahí se habrá de ver de qué está hecho. En sus visitas al estado ha dado muestras de mucho oficio en la operación política y en el porvenir habrá de verse hasta dónde llega su oficio en el cabildeo político para asuntos de gran envergadura, si bien acaba de dar ya una muestra de que sabe mover los resortes con la aprobación del presupuesto.Qué cosas. En Xalapa el grupo cuitlahuista, que no lo quiere porque no ve bien ni acepta que les haya venido a dar una sacudida cuando estaban confiados en que resolverían el proceso sucesorio en 2024 sin mayor problema a favor de Rocío Nahle, ese grupo también se ve beneficiado con el presupuesto aprobado, esto es, con el trabajado de Sergio, quien, que se sepa, sin importar lo que piensen acá de él busca jalar el mayor recurso posible para Veracruz, que beneficiaría al gobierno del estado pero también a los ayuntamientos.El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) deberá quedar aprobado en lo general y en lo particular el próximo lunes, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar veinte días naturales después de que se apruebe.Si para entonces todo culmina bien por cuanto hace al PEF, en el Palacio Nacional pondrán paloma para Gutiérrez Luna. Y la tómbola sigue girando, mientras tanto.En el estado, mientras hay interés por saber qué ofrece o plantea el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para la segunda mitad de su mandato.Me puse a investigar acerca de lo que ha venido diciendo el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, de que la deuda ha venido disminuyendo y sobre los tan criticados créditos de corto plazo que se han venido solicitando, y no ha dejado de ser sorpresivo, al menos para mí, lo que encontré.Este año se han solicitado 1,800 millones de pesos, sobre todo para hacer frente a los compromisos de fin de año, pero me encontré que en 2017 se pidieron 4,400 millones, en 2018, 2,500 millones, en 2019, ya en el actual gobierno, 2,400 millones, en el 2020, 1,800 millones, cantidad que se repite ahora.De acuerdo a una fuente financiera a la que consulté sobre la anterior información, me aseguró que el objetivo que se busca es que al terminar la actual administración ya no se pidan más créditos a corto plazo y que lo relevante es que cada vez se ha tenido que recurrir a menos dinero prestado, que esos préstamos se han pagado puntualmente y que no están en juego los sueldos, aguinaldos y pensiones de los veracruzanos como en el pasado.Pero habrá que escuchar lo que diga el gobernador y lo que nos revele Hacienda y Crédito Público. Lima Franco estaría administrando bien la escasez y siendo un puntal de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, por sus resultados el mejor funcionario de la 4T estatal.Cuitláhuac se vio bien ayer, casi en la antevíspera de su informe, invitando para que lo acompañara a su conferencia de prensa al delegado federal de los programas sociales de Bienestar, Manuel Huerta.El gobernador recordó lo que ha mencionado anteriormente Huerta en el sentido de que la derrama económica por los programas sociales en Veracruz es de 50 mil millones de pesos, lo que da una idea por qué Morena arrasó en la pasada elección, pues ese monto multimillonario necesariamente se traduce en preferencia electoral y en votos.Pero para efectos políticos en víspera del informe, Cuitláhuac mostró o quiso mostrar que hay unidad entre ellos cuando en realidad, como dice un dicho muy conocido, se mascan, pero no se tragan.Ayer quedó de manifiesto que el gobernador intentará de nuevo una Reforma Electoral, sobre todo para recortar las prerrogativas de los partidos políticos en 50 por ciento.El mayor fracaso político del año pasado del cuitlahuismo fue ese intento de reforma, pues finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echó abajo, luego de que la oposición la impugnó.En parte también por eso Morena, o el palacio de gobierno, intentan comprar el mayor número de diputados de oposición para tener mayoría calificada que, ahora sí, tal vez ya corregida y hasta aumentada, pueda sacar adelante la iniciativa del mandatario estatal.Lector, aunque es puente, nos reencontraremos el lunes. De todos modos, no bajes la guardia, porque, aunque todo indica que en el gobierno se ha decidido volver a la normalidad y se nota mucho movimiento por el Buen Fin, oficialmente no se ha decretado que cesaron los contagios de Covid-19. No te confíes."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "