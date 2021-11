Veracruzana

... ¿Recuerdan amables lectores a la niña de 12 años Zulma González García, quien junto con su familia reside en la ciudad de Xalapa, capital del estado y ganó un amparo para ser vacunada contra Covid-19?, pues bien, la menor está haciendo sonar internacionalmente el nombre de Veracruz al encabezar un movimiento en varios países denominado: “Comunidad Internacional DT1-2021”, para el acceso a los cuidados de la diabetes.Zulma, quien padece Diabetes tipo 1 (DT1), inició desde Veracruz este movimiento internacional para que los gobiernos de distintos países proporcionen los cuidados que necesitan las personas con este padecimiento, sobre todo los niños.Ayer domingo 14 de noviembre, en que se celebró el Día Mundial de la Diabetes, la pequeña Zulma encabezó la Jornada Internacional de Ejercicio, “solo por hoy para un día más”, en el que niños con DT1 de varios países realizaron actividades y enviaron sus fotografías para sumarlas a un espacio virtual que fue mostrado internacionalmente.Usted se preguntará amable lector ¿cuál es el fin de este movimiento que promueve Zulma?, pues bien, la respuesta es sencilla, llamar la atención de los gobiernos, incluido el de México, hacia los menores que padecen DT1, pues no todos y sus familias tienen las posibilidades económicas para recibir la adecuada atención médica.Ayer también, pero por la noche y vía las plataformas de comunicación, Zulma y niños de otras latitudes acompañados de sus padres dialogaron sobre la importancia de la aceptación de la condición de vida con DT1, contándose experiencias, anécdotas y, sobre todo, intercambiando consejos, iniciando así un espacio de interacción entre chavos y para chavos con Diabetes Tipo 1.... Al viejo estilo priista de la aplanadora, 273 diputados federales de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), aprobaron sin cambiarle siquiera una coma, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envió para consideración del poder legislativo, el titular del poder ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.Hubo 214 votos en contra, de los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), cuyo número no fue suficiente para al menos cambiar un punto de ese Presupuesto de Egresos con el que se despachó a su gusto y antojo el presidente de la república.Si bien durante cuatro días se discutió la propuesta del ejecutivo federal, de nada sirvió ante la aplanadora legislativa al servicio del mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador y no de la ciudadanía que eligió a los 273 legisladores de Morena, PVEM y PT.... Lo anterior viene como anillo al dedo para comentar que en unas horas y en terreno habilitado para tal fin, el gobernador del estado de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, rendirá su tercer informe de gobierno con el que dará a conocer sus acciones en pro de los veracruzanos que lo eligieron.Esto lo remarcamos porque el domingo uno de julio del año 2018, un millón 667 mil 239 veracruzanos sufragaron a favor del entonces candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia”, Cuitláhuac García Jiménez, abanderado del partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena.En aquella elección, donde más del 65 por ciento del electorado veracruzano salió a sufragar, la ciudadanía decidió que fuera el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez quien los representara en el gobierno del estado durante seis años.Insistimos, lo decidió la ciudadanía con su voto y a ella es a quien se debe el actual ejecutivo estatal, dicho esto para que en su tercer informe de gobierno no olvide quienes son los mandantes.Que conste.... La ausencia, fue por cuestiones de salud. La libramos.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "