¿Y el tercer informe?

“En memoria de mi amigo

Juan Carlos Montano G”

Yo

A unos cuantos días de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, tenga que comparecer ante el Congreso Local para informar por tercera ocasión el estado que guarda la administración que encabeza y cómo están las finanzas pública, lo más sobresaliente no son los pedacitos de carreteras pavimentadas que hemos consumido los veracruzanos a través de videos, trabajos que han venido haciendo con mucho esfuerzo los municipios no el estado, el informe que eriza los pelos es el de la organización Alto al Secuestro cuyo reporte, de diciembre del 2018 –año en que hubo relevos en el Gobierno- al 2021, se señala que Veracruz, a nivel nacional es el estado del país con mayor incidencia de secuestros.En el documento se asienta que en dicho periodo se registraron cuatro secuestros diarios con un total de ¡cuatro mil 69 secuestros!; cinco mil 326 víctimas y cuatro mil 656 detenidos.Agrega que en los casos en Veracruz se denunciaron 799; seguido por el Estado de México con 682 y la Ciudad de México en tercer lugar con 319. Además, Puebla registra 173 casos denunciados y Morelos 166; estas 5 entidades representan el 52.5 por ciento del total nacionalAlto al Secuestro destaca una disminución de 15.5 por ciento en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de secuestro de septiembre a octubre, pasando de 90 a 76 denuncias. Y con respecto a las víctimas hubo una disminución del 43.2 por ciento, pasando de 162 a 92. En el dato de personas detenidas se registró un decremento del 33.6 por ciento, pasando de 107 a 71 de septiembre a octubre del año en curso.Durante la presentación de la información se compararon los datos respecto a las administraciones federales anteriores.Alto al Secuestro informó que en la actual administración hay 185.6 por ciento más casos de este delito que en la de Felipe Calderón, que registró 2 mil 373 entre diciembre de 2006 y octubre de 2009. Sin embargo, el número de secuestros es 39.9 por ciento inferior a los primeros 35 meses de Enrique Peña, de diciembre de 2012 a octubre de 2015, que tuvo 6 mil 779. Además, se informó que en el actual Gobierno se perpetraron 179 secuestros en diciembre de 2018, en 2019 fueron mil 887; en 2020 fueron mil 151 y suman 852 en los primeros 10 meses de este 2021.¿Habrá algo más importante que estas catastróficas cifras de personas secuestradas durante un gobierno que prefiere abrazos y manoseos pero no balazos?El diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla, único que participó con fuertes argumentos en contra del presupuesto que mandó AMLO al Congreso, confirmó que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) va a destinar 8 mil 600 millones de pesos para "engordar" la burocracia de la Secretaría del Bienestar, en lugar de destinar ese dinero para otorgar más pensiones a adultos mayores. El legislador informó que, como parte de la asignación del presupuesto para la Secretaría del Bienestar, se destinaron más de 8 mil millones de pesos para la contratación de trabajadores o Servidores de la Nación.Ese dinero, planteó, podría alcanzar para otorgar una pensión a más de 240 mil personas mayores de 65 años, sin embargo, el bloque mayoritario aprobó destinarlos para engordar la burocracia. "No votaré un presupuesto que le quita a 240 mil adultos mayores, de Veracruz o cualquier otra entidad, la posibilidad de recibir pensión de los programas asistenciales. El bloque oficialista aprueba destinar 8 mil 600 millones del presupuesto de Pensión para Adultos Mayores a engordar la burocracia del programa, en lugar de atender a más ciudadanos", subió a redes.Por lo anterior, adelantó que el bloque de los diputados "Va por México", que integran los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) se niegan a apoyar el presupuesto.Ya con antelación Yunes Zorrilla había adelantado que iban a buscar redireccionar ese recurso, pues el dinero se tendría que destinar a las brigadas de Servidores de la Nación y las oficinas en los municipios. "Habría que ver cómo se va a empadronar, qué estados se van a empadronar, qué tanto va a impactar al proceso de revocación de mandato. Si vemos en el presupuesto, las mayores partidas están para estados como Oaxaca o como Hidalgo, que casualmente es dónde hay elecciones", destacó.A partir de la llegada de la 4T al gobierno los xalapeños y todo el estado, perdimos la tranquilidad, da la impresión de que fuimos entregados a una célula del crimen organizado a cambio de protección para quienes forman parte de este desastroso gobierno. Y es que no hay momento de paz para nadie, todos los veracruzanos estamos viviendo en la zozobra con mucho temor sabedores de que en cualquier momento se desata una balacera que ponga en riesgo nuestras vidas y las de la familia. Las promesas del gobierno de actuar en contra de todos los que cometan delitos, sobre todo homicidios dolosos suenan a burla porque mientra ellos, los funcionarios se desplazan en camionetas blindadas y escoltas armadas hasta los dientes que los van protegiendo, nosotros, los ciudadanos comunes nos la jugamos expuestos permanentemente a ser víctimas de un ataque criminal.Y claro que estamos consternados con lo que acaba de ocurrir a una de las familias más conocidas y apreciadas de Xalapa y la región. Nos enteramos con indignación y tristeza, que la tarde de este viernes, la policía confirmó que la persona hallada sin vida dentro de la cajuela de un automóvil a un costado de la carretera del municipio de Emiliano Zapata corresponde a Juan Carlos Montano Guzmán, hermano del exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz y exdiputado federal Alejandro Montano Guzmán. Los hechos se registraron en el camino Miradores-El Palmar, a la altura del lugar conocido como La Tuzita.Montano Guzmán, era docente de la escuela preparatoria Antonio María de Rivera en esta capital. Juan Carlos Montano Guzmán, era apreciado por la sociedad xalapeña. A través de las redes sociales, el delegado de los programas de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Javier Herrera Borunda enviaron condolencias a la familia Montano Guzmán. Igual lo hacemos nosotros que tuvimos la oportunidad de conocer al joven Juan Carlos, en la SEV, donde destacaba por su buen desempeño, respeto hacia sus compañeros y personas que acudían a arreglar asuntos y sentido de responsabilidad. Con palos de escoba, pañuelos verdes, capas y una mega bandera en favor del aborto, las diputadas de Morena atacaron a los legisladores que durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2022 han usado el tema de equidad de género para encontronazos. Un denigrante espectáculo protagonizado por nuestras "representantes populares".