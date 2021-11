¡Uy, qué nervios... es el tercero!

“Soy responsable, pero no culpable”

AMLO

Tal como lo adelantamos en este espacio, el formato de presentación del tercer informe de gobierno cambió. Tenía que ser distinto y no por eso mejor a los de los gobernadores que le antecedieron al actual, no, distinto porque así son ellos según su definición. Eso de que “nosotros no somos iguales” es una frase que nos ha costado entender toda vez que si de cambiar se trata generalmente se intenta para bien, para ser mejores y eso es lo que no encontrábamos, en qué consistía la mejoría. Perdón nuestra torpeza y lentitud de entendimiento: si, distintos pero al revés.Ayer, en lo que en otros tiempos fue “El día del gobernador” en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Cecilia Josefina Guevara Guembe, recibió, de la jefa de la Oficina de Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, el Tercer Informe de Gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del estado.En la sala de sesiones Venustiano Carranza, ante el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, y en presencia del diputado Hugo González Saavedra y de la legisladora Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, vicepresidente y secretaria de la Mesa Directiva, respectivamente, con voz temblorosa la Presidenta de este órgano legislativo subrayó que, de acuerdo con el procedimiento, este Informe (cuatro megatomos) será remitido a todos los integrantes de la LXVI Legislatura para que conozcan su contenido porque se van a ir de espaldas.De la misma manera indicó que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 constitucional, este Poder celebra hoy el ejercicio democrático y de rendición de cuentas mediante el cual el titular del Ejecutivo, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, da cuenta de las acciones emprendidas y de los resultados obtenidos durante su tercer año de mandato.La fiesta del “Día del gobernador” se pasó para hoy y tendrá lugar en el teatro “Nezahualcóyotl” de Tlacotalpan, lugar que, según boletín o comunicado oficial, ya recorrió el titular de las instituciones del poder Ejecutivo con lo que se garantiza que está en condiciones, bien, como que él mismo lo recorrió (muy importante) y ya se encuentra listo (qué nervios....) para dar cabida a todas las personas que han sido invitadas para tan especial evento.Nos viene a la memoria una de las tantas giras de trabajo cuando acompañamos al gobernador Dante Delgado Rannauro. En Coatzacoalcos fue a poner en servicio (inaugurar) las calles pavimentadas, con banquetas, guarniciones y luminarias de ¡seis colonias!. Una mañana completita apenas dio tiempo para que el gobernador caminara por esas calles con lo que simbólicamente las iba entregando terminaditas. Los habitantes del lugar fuera de sus viviendas trataban de tomar la mano de Dante para agradecer el beneficio y él, Dante como chamaco disfrutando el momento: “¿cómo ves, pasarán generaciones de habitantes de este lugar y siempre recordarán quien con su trabajo hizo posible que se disparara el precio de sus propiedades?, con eso me quedo y con la satisfacción de ver a estas personas viviendo en lugares dignos”, nos comentó.Y trajimos a cuento este incidente de nuestra vida periodística porque no sabemos, hasta hoy, qué tiene que informar el gobernador Cuitláhuac del trabajo realizado, si no hay nada mas que los aplausos pagados en los medios de quienes se dedican a eso, a usar su creatividad para inventar cuentos y adjudicarlos al que paga. Pero en fin, se cambio el formato, ayer el rollo de los tomos que contienen (¿) el informe, hoy la pachanga en Tlacotalpan y de ahí en adelante las comparecencias de los funcionarios quienes deben tener a todos sus creativos inventando rollos y rollos sin sentido y menos sustancia, para fingir que este año el gobierno de la 4T hizo lo que ninguno antes, o sea, millonarios a los propietarios de las funerarias...Y si no se arregla pronto lo de Sergio Gutiérrez Luna, a Cuitláhuac le quedan tres largos años.El titular del Ejecutivo en su informe debería dar a conocer todos las fallas en el sector salud; un ejemplo es que con sólo 23 millones de pesos presupuestados anualmente para su operación, el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz atraviesa una de sus peores épocas, según advirtió el personal hospitalario que diariamente vive los riesgos y temen que dentro de poco tiempo colapse el servicio.Al interior del centro hospitalario, en donde se observa el deterioro que, aseguraron, tiene que ver con la falta de mantenimiento: áreas sin salida de emergencia, filtraciones de humedad por el sistema de aire acondicionado que no funciona en todas las salas, pese a estar en una región del estado en el que las temperaturas en verano llegan a superar los 39 grados centígrados.La razón de tanto descuido tiene que ver con quien maneja la administración hospitalaria, Claudia Isabel Aguilar Arauz, una funcionaria que, entre otras fallas, ha usado las instalaciones e insumos para practicarse al menos tres cirugías que, ellos aseguran, fueron estéticas, aunque las hizo pasar por una cirugía mayor de columna.La recomendada por el primo del gobernador, Eleazar Guerrero, Claudia Isabel Aguilar Arauz, que desvía recursos para la campaña sindical de su protegida Dora Luz Méndez Eligio y su compañero de fórmula Tomas Rosas Pichardo, así las cosas, con la 4T.A decir verdad, nos sorprende la capacidad que tiene el abogado Diego Fernández de Cevallos para destilar veneno, es tan fino que vale la pena compartirlo. En su columna de ayer dice: “Como los ladrones que facilitan su fuga gritando: “¡al ladrón, al ladrón!”, su Alteza Pequeñísima —después de tres años y miles de agonías y muertes— mostró su furia, dio un manotazo y advirtió a sus Gatitos de Angora que no les tolerará ninguna excusa más ante el desabasto de medicinas (se dijo cansado de los reclamos de la gente) y les ordenó la solución “inmediata”. Enseguida se supo de agradecimientos por “tan justificada indignación presidencial” y, también, de algunas mentadas de madre, pero Deus quedó, por lo pronto, sin mancha, culpa o responsabilidad. Pero esté usted seguro de que no habrá manotazo, enojo marrullero ni culpas trasladadas a “los inferiores” que borren la verdadera historia de esta siniestra matanza, causada por la soberbia, ineptitud y locura del enfermo que dispone de gran poder destructor.”“Los antecedentes de esta atrocidad están en documentos del gobierno, son públicos, irrefutables e imprescriptibles, y se concretan a lo siguiente: 1) Bajo la premisa de que las farmacéuticas, coludidas con funcionarios de gobiernos anteriores, saquearon al país, él (personalmente él) ordenó la cancelación inmediata de los contratos habidos con las “corruptas proveedoras” nacionales y extranjeras. Ofreció exhibir las pruebas de esos delitos y poner en manos de la justicia a los atracadores. Después de tres años no se conocen tales pruebas, y no hay nadie ante la justicia. 2) Dispuso que las dependencias del gobierno (que él decidió) compraran directamente las medicinas con apoyo de instituciones internacionales para dotar a las adquisiciones de legalidad y transparencia.”“Suprimió, evidentemente, el complejísimo y delicado sistema de distribución en el país. Supuso que era una tarea equivalente a comprar arena en las playas del mundo, lo que solo requería “95 por ciento de honestidad y 5 por ciento de capacidad”. 3) Esas decisiones —personalísimas de él— produjeron de inmediato el criminal desabasto de medicamentos en el país y, consecuentemente, inenarrables sufrimientos y cientos de miles de muertes; tragedia que subsiste y que no se resolverá con el voluntarismo de un irresponsable. 4) Durante tres años él y sus secuaces negaron el desabasto, culparon de golpistas a niños y adultos dolientes, acusaron a conservadores y farmacéuticas de difamar al gobierno para seguir robando, pero el drama creció. 5) Ahora, aplastado por la realidad, constatada su ineptitud (y agobiado por tantos reclamos) urdió una más de sus salidas tartufianas: dio un manotazo, puso cara de enojado y culpó del desabasto (que negó durante tres años) a sus tres cercanos monigotes. Luego de que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Sergio Gutiérrez Luna, diera a conocer como quedó el presupuesto del gobierno tras su discusión y aprobación, felicitando al presidente Andrés Manuel López Obrador, por el triunfo logrado a través de su bancada, a alguien se le ocurrió que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, tenía que hacer lo mismo, felicitar públicamente al jefe y tarde pero lo hizo. Gutiérrez Luna se las sabe de todas, todas, ya es quien marca la agenda de los locales.