El día de Cuitláhuac

Hoy debería ser un día exclusivo para el gobernador Cuitláhuac García, pero por las sucesiones adelantadas –tanto la presidencial como la estatal–, la expectación principal no la atraerá el tercer informe del mandatario veracruzano sino el morbo de qué aspirantes a la Presidencia de la República y a la gubernatura de Veracruz asisten y cuántos decibeles alcanzan en el aplausómetro.Más que saber de todas las obras materiales y logros sociales conseguidos este año por la administración del mandatario estatal de Morena, todos los ojos y oídos de los asistentes al teatro "Nezahualcóyotl" de Tlacotalpan estarán atentos a ver si llega el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara baja del Congreso de la Unión, o la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, y si se presentará también la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, considerada la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador para relevarlo en 2024, luego de que el mandatario la placeó en las giras que realizó por Chiapas, el 27 de agosto pasado, y por Campeche dos meses después, donde la gobernante capitalina de Morena presumió en la conferencia de prensa encabezada por AMLO el avance de la vacunación contra la Covid en la Ciudad de México.Al día siguiente de Campeche, el sábado 30 de octubre, Sheinbaum asistió a Guanajuato a la presentación de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino; luego, el domingo 31, acudió a la toma de protesta de la gobernadora electa de Baja California Norte, la morenista Marina del Pilar Ávila –la cual fue desairada por el gobernador saliente Jaime Bonilla, su correligionario, quien no se presentó en el Congreso local–, y el lunes 1 de noviembre arropó a su compañera de partido Indira Vizcaíno que asumió la gubernatura de Colima.Casualmente, en Baja California, la Jefa de Gobierno de CDMX fue acompañada por el gobernador Cuitláhuac García, quien difundió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparecía al lado izquierdo de Sheinbaum. El mandatario veracruzano comentó que había asistido a la toma de protesta de la primera gobernadora de BC "y la más joven en la historia de este estado fronterizo de la península".Pero además publicó otra imagen con el siguiente texto "También nos reunimos con diputadas y legisladores de ese estado y la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum. Vamos ya afianzando el movimiento nacional en apoyo al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para acelerar la transformación del país y de los estados."Algunos de los asistentes a ese encuentro en Mexicali revelaron que la plática con la Jefa de Gobierno de la CDMX había versado sobre la necesidad de comenzar a promover su nombre y su imagen en el estado de Baja California y en la frontera Norte del país. "Se habló de la creación de 'comités de apoyo' y se establecieron metas y objetivos para que el nombre de Claudia Sheinbaum se posicione entre los bajacalifornianos como la opción para la candidatura presidencial de Morena en el 2024. Sobre la presencia del mandatario veracruzano, las mismas fuentes afirman que Cuitláhuac 'ya anda como jefe de campaña de la doctora'", publicó hace diez días Salvador García Soto, columnista de El Universal.