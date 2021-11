... Desde el año 2006 en que el entonces presidente de la república, el panista Vicente Fox Quesada no pudo leer su mensaje ante el Congreso de la Unión con motivo de su informe de gobierno, porque legisladores del otrora poderoso Partido de la Revolución Democrática (PRD) se lo impidieron al tomar la tribuna, los gobernantes en sus distintos niveles han utilizado este caso de ya hace 16 años para enviar a los legisladores sus respectivos informes a través de interpósitas personas.En el caso del estado de Veracruz, la Constitución Política en su Artículo 49, donde se establecen las atribuciones del gobernador del estado, se indica en su inciso XXI, que debe “Presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de noviembre de cada año, un informe escrito acerca del estado que guarda la administración pública. El Congreso realizará el análisis del informe y citará a los secretarios del despacho o equivalente, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.Concluida la comparecencia de los secretarios de despacho o equivalente, el gobernador comparecerá ante el Pleno del Congreso a responder las preguntas que le formulen los diputados”.Por eso lo de ayer en Tlacotalpan fue un convivio para escuchar en un ambiente controlado el mensaje del mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez con motivo de la presentación de su tercer informe de gobierno ante el Congreso del Estado.La entrega oficial de su tercer informe de gobierno la hizo puntualmente el pasado lunes 15, curiosamente en el comercialmente llamado “Buen Fin”.... Conforme se va dando el regreso a la “nueva normalidad” al adaptarnos y aprender a sobrevivir al Covid-19, se está volviendo también a las viejas prácticas de algunas autoridades locales, como es el caso de los agentes de la dirección municipal de Tránsito de la ciudad de Veracruz, quienes los domingos, sobre todo, se concentran en el bulevar costero “Manuel Ávila Camacho” donde transitan despistados turistas, la principal fuente de ingresos económicos de estos agentes viales.Turistas y visitantes con los que hemos tenido la oportunidad de platicar, comentan asombrados el gran número de agentes de Tránsito que recorren el bulevar “Manuel Ávila Camacho”, quienes casi son invisibles pues se aparecen de la nada y no precisamente para ayudar a los foráneos.... La segunda queja o inquietud de los visitantes, es con relación a los altos costos de los alimentos y servicios que ofrecen los restauranteros de la zona de Villa del Mar, mal llamados palaperos, quienes sin control alguno de parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), establecen sus precios que resultan ser más caros que uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México.Lo grave de este asunto, comentan los visitantes, es que, si alguien quiere sentarse a la orilla de la playa en Villa del Mar, pero sin consumirle a los palaperos, se les molesta hasta que deciden abandonar el lugar.Prácticamente la zona de Villa del Mar es zona exclusiva de los mal llamados “Palaperos” quienes son prestadores de servicios intocables por autoridad alguna.... Si usted amable lector cree que en todo lo anterior se concentran las quejas de los visitantes de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río les comentamos que no es así, pues existe otro prestador de servicio que es la suma de todas las quejas y se trata de los empleados de los parquímetros que opera la empresa privada “Zeus”.Llegar en automóvil al centro de la ciudad de Veracruz es exponerse a que le coloquen un “cangrejo” inmovilizando su unidad, ya sea porque se le pasó el tiempo pagado para ocupar un espacio en la calle, o bien el o los automovilistas colocaron mal el ticket en el tablero de su vehículo como suele suceder.Con estos “cangrejeros” no hay medias tintas, ni posibilidad de negociación.Los fines de semana, los empleados de la empresa “Zeus” llevan cargando hasta cinco “cangrejos” que como tarea tienen que colocar sobre todo en vehículos con placas foráneas.Por todo ello amables lectores, quienes vienen de otros lugares a la ciudad y puerto de Veracruz, llegan muy contentos, pero en su mayoría se van desilusionados porque prácticamente fueron atracados por alguno de los antes mencionados prestadores de servicios que desconocen la implicación de la palabra servir y solo conocen la de servirse y con la cuchara grande, ante la nula supervisión de las autoridades.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "