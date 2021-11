Una semana legalista...

1.- Sólo quienes no quieren ver, no atisban la desesperación de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, quien brinca, salta, lanza señales y pontifica: Ayer afirmó que aquél aspirante a la candidatura presidencial por la Cuarta Transformación que se adelante a promocionarse en este momento “está muy apresurado o apresurada”.Ante los medios de comunicación, expresó que “...coincide con las declaraciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum [buscando notas] respecto a que, junto con Marcelo Ebrard y él, no tienen diferencias y sostienen una buena relación, de respeto y bien intencionada...”Lo que queremos y pretendemos, abundó: “... es que continúe el proceso de transformación de la vida de democrática del país, que continúe el proceso de transición política, que está inacabada, y que continúe esta profunda transformación que está viviendo México en su cambio de régimen, no tenemos diferencias entre nosotros y hay una relación de respeto tanto con Marcelo Ebrard, con Claudia Sheinbaum, y queremos lo mejor para el país..” Vaya, vaya, que coincidencia..El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado subrayó que los tres aspirantes [serán los dos, porque él no está mencionado] comparten el proyecto de la Cuarta Transformación, no ambiciones personales o vulgares.“No perseguimos ninguna ambición personal o incluso vulgar, todos queremos que México se conduzca por el sendero del progreso y que avance su clima de libertades, de democracia y progreso. Entonces tiene razón la jefa de gobierno, entre nosotros hay amistad, hay respeto e identificación de ideales, hay identidad”, remarcó.El político zacatecano subrayó que lo importante en este proceso interno es garantizar que se profundice el proceso de transformación que iniciaron en 2018, pero reiteró que la sucesión se está dando de manera adelantada.“Yo no ando distraído porque estoy aquí, no intento quitarle o robarle espacios a mi trabajo y no me voy a distraer, pero el partido seguramente fijará pronto las reglas, está muy a destiempo, yo incluso escribí un artículo sobre la desenfrenada sucesión y lo más correcto es esperar a que la convocatoria surja, que será hacia septiembre del 2023, en dos años, tiene razón en decir si no está muy apresurada, yo diría contundentemente, sí, el que se meta a promocionarse en este momento está apresurado o apresurada”, declaró.Cuestionado respecto a si en 2024 estará en la boleta por Morena o por otro partido, puntualizó: “Sí, lo digo yo, va a ser por Morena, se los aseguro, o es por Morena o es con Morena” y agregamos: si no es con Morena seguro que se irá con otro u otros partidos, porque no quiere quedarse fuera...2.- La Corte corta: Ayer por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la llamada Ley Zaldívar, el artículo décimo tercero transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que permitían ampliar por dos años más el periodo del ministro Arturo Zaldívar como presidente de este máximo tribunal.Sin mayores discusiones, el Pleno de Ministros aprobó el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas, donde se advertía que esta determinación constituía una violación a la Constitución y vulneraba la independencia del Poder Judicial Federal.Por su parte, en la misma sintonía, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, señaló que el transitorio impugnado “es a todas luces inconstitucional y atenta contra los pilares de la democracia, la división de poderes e independencia de los jueces”.En el mismo tren, el ministro Alberto Pérez Dayán señaló que la Constitución establece claramente que la presidencia en la SCJN tiene una duración de 4 años, sin posibilidad de reelección, por lo cual la Ley Zaldívar constituye una “contradicción palmaria” al orden constitucional.Al inicio de la discusión, y fuera de pronósticos, el ministro Zaldívar anunció que no se excusaría de participar en esta discusión, como había anunciado en meses anteriores, debido a que considera que no hay conflicto de interés, además de que se trata de un juicio constitucional en donde no hay partes formales en juicio.La decisión de la SCJN también invalida la prórroga de dos años en los periodos de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.3.- Y ya encarrerados, los Ministros de la SCJN dieron entrada para su análisis, a la acción de inconstitucionalidad que promovieron legisladores de partidos de oposición [a los que tienen la mayoría], en contra de la ley de revocación de mandato.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada para su análisis a la acción de inconstitucionalidad que promovieron legisladores de partidos de oposición, en contra de la Ley de Revocación de Mandato aprobada por el Congreso de la Unión.El pasado lunes 25 de octubre, un integrante de la Corte notificó que dio entrada a la demanda para su análisis; además de que los poderes Ejecutivo y Legislativo fueron emplazados para presentar informes sobre la ley impugnada.“Se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hacen valer, con reserva de los motivos de improcedencia que se puedan advertir al momento de dictar sentencia”, se argumentó en el acuerdo de admisión publicado la noche del lunes.La acción de inconstitucionalidad fue presentada por 200 legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, el pasado 14 de octubre, en contra de las modificaciones a la pregunta para la revocación de mandato.Los inconformes buscan que la Corte invalide la palabra “ratificación” para que se sustituya por “revocación”, en la legislación impugnada por los representantes de la oposición.Y es que intuyen que al incluir la palabra ratificación, se buscan otros fines. Y es que intuyen que al incluir la palabra ratificación, se buscan otros fines. Ya se verá a la hora de resolver.