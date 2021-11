¡Aguas con los ultrajes!

“A Hipólito se le hizo atractivo

ponerse a contar arbolitos”

El Ocioso

El exsubprocurador de Justicia de Veracruz, Fidel Ordoñez, recomienda a la población a mantener la calma en caso de ser intervenido por la policía en algún operativo.En entrevista para XEU Noticias, dijo que al momento de ser intervenidos por la policía o algún agente de tránsito, grabar con el celular o una cámara no constituye un delito. Lo anterior, tras aprobarse una reforma el código penal de Veracruz y en donde se contempla el delito de Ultrajes a la Autoridad. Por otra parte, el abogado señaló que los elementos policíacos no son responsables de investigar delitos.Pero, ¿Qué hacer en caso de ser requerido por la policía? "Han estado creciendo elementos de la policía vial, que no tiene facultades para detener a las personas y tampoco pueden establecer infracciones, están trabajando al margen de la ley (...) no tiene facultades para ello, pero tiene el sustento que en cualquier momento hacen valer el delitos de ultrajes de autoridad", dijo. ¿Puede la policía revisar tu automóvil o hacer bajar al conductor?El exfuncionario aseguró que no tienen capacidad de revisar la propiedad privada, sin embargo, "ellos se dicen que tienen las posibilidades de meterse a las propiedades sin mandamiento judicial que así lo indique y de la nada aparecen armas de fuego, carrujos de marihuana o grapas de cocaína".Fidel Ordoñez señaló que la policía no investiga delitos, por lo que "las detenciones que hacen en los retenes para identificar el número identificativo del vehículo, esa detención es ilegal, porque nunca tienen con que comparar el número".¿En qué casos sí se puede revisar un vehículo? De acuerdo con el abogado. La revisión se podrá llevar a cabo sí se consumó un delito con el vehículo o por policías ministeriales, que tengan alguna orden de revisión."Seguridad Pública o Tránsito no pueden hacer revisiones de vehículos, se las permitimos porque se ponen pesados, no tienen ningún nivel para poder tratar a las personas y nos tratan como los tratan sus jefes a ellos", apuntó. Finalmente, el litigante recomendó a ser lo más prudente posible al momento de ser detenido, esto, en lo que se puede modificar el delito de Ultrajes a la Autoridad.En la última entrega de su Columna 33, el periodista Carlos Lucio Acosta maneja datos muy interesantes en torno a las actividades de abuso de poder que realiza en municipios del sur del estado la Secretaria de Energía Rocío Nahle, la virtual candidata al gobierno del estado con el apoyo de Cuitláhuac García y contra los intereses de El Pato Lucas, antes Bola 8.Carlos Luicio dice: “Los autores de esa comedia bautizada con el nombre de partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dedican mucho más tiempo a conseguir trabajo a familiares, amigos, recomendados y aliados, en los gobiernos federal, estatal y municipal. La senadora con licencia Norma Rocío Nahle García, actual secretaria de Energía (Sener), originario de Río Grande, municipio de Zacatecas, es una experta en reclutar votos por medio de la oferta de empleo temporal.”“Si existen dudas basta con visitar la www.plataformadetransparencia.org.mx , para llegar al fondo del tema.”Leamos.“28.- Ariel Lara Boussart, director general de Servicios Públicos en el ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, es esposo de Aída Peña Peña, hermana del cónyuge de Rocío Nahle, ingeniero mecánico José Luis Peña Peña.”“29.- Lucía Peña Peña, cuñada de Rocío Nahle, es directora general de Participación Ciudadana en la comuna de Poza Rica.”“30.- María Cruz Vázquez Guízar, excoordinadora de campaña de Rocío Nahle rumbo al senado de la república, es directora general de Comunicación Social en la secretaría de Energía (Sener) con salario mensual de 136 mil 745 pesos, ingresó el 30 de enero del 2019. Vázquez Guízar es prima de Gonzalo Guízar Valladares, presidente del comité directivo estatal del Partido Encuentro Social en Veracruz (Pes) y diputado local por el distrito 30 con cabecera en Coatzacoalcos.”“31.- Alejandro Morales Becerra, amigo cercano de María Cruz Vázquez Guízar, directora general de Comunicación Social de la Sener, es director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la secretaría de Energía, con sueldo mensual de 149 mil 407 pesos, ingresó el 29 de enero de 2019.”“32.- René Nahle Aguilera, primo de Rocío Nahle, es director general de la Academia de Policía en Torreón, Coahuila, con salario mensual de 44 mil 619 pesos con 54 centavos.”“33.- Jenrry Vera Burgos, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Sener, con salario mensual de 149 mil 407 pesos, es medio hermano de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, actual secretario de Gobierno en la cuestionada administración de Cuitláhuac García Jiménez.”Bien, muy bien compañero Carlos Lucio...Tras una sesión legislativa que acumuló 42 horas de trabajo, el presidente de la Cámara de Diputados, el minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, cumplió con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. La reacción del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue dar las gracias.En sus redes sociales, el presidente López Obrador agradeció a diputadas y diputados “su postura en defensa del pueblo y no de las minorías”, luego de que el Presupuesto quedó aprobado en lo general y en lo particular, a las 2:12 horas de la madrugada, con 273 votos a favor -se necesitaban 251- y 214 en contra.“A dormir con la conciencia tranquila, feliz domingo”, les dijo el mandatario a Diputadas y Diputados en su cuenta de Twitter.Minutos antes, Sergio Gutiérrez publicó, también en Twitter, un video donde deja momentáneamente su lugar en la Tribuna y aparece entre las curules rodeado de otros legisladores de Morena, incluido el coordinador Ignacio Mier Velazco, festejando con aplausos la aparición del voto 251 en el tablero electrónico de registro -después llegarían 22 más- en el Pleno.El Presupuesto aprobado prevé un gasto por 7.8 billones de pesos para diversos rubros del desarrollo del país. El debate de inició la mañana del miércoles 10 y, con sucesivos recesos, se prolongó durante más de cuatro días.Por cierto, al dar a conocer su tercer informe de gobierno, Cuitláhuac García Jiménez se jactó de que en su gobierno “hemos transformado Veracruz” y arremetió contra los gobiernos pasados corruptos y sus detractores, que dejaron un desastre financiero y obras abandonadas que le tocó rescatar.Con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en primera fila, uno a uno fue haciendo mención de los logros en seguridad, salud, educación, vivienda, servicios, y fue felicitando a cada uno de los secretarios titulares, allí presentes, en medio de aplausos de los mismos que sonreían al escuchar su nombre.En materia económica expuso que en estos tres años se redujo la deuda pública en más de 1 mil 900 millones de pesos y se recuperaron seis por ciento de participaciones federales.En este lapso dijo que 7 mil 685 millones se recuperaron en tres años, “dinero que antes se robaban”.Agregó que en pandemia se entregaron diez mil apoyos con lo que se evitó la pérdida de 59 mil empleos “de bajo perfil”.Yo no voy a permitir funcionarios corruptos, basta de que saqueen y se enriquezcan: Ricardo Ahued Bardahuil. Con razón las ratotas que contrató Hipólito, muchos poblanos, levantan sus tiliches para ir a medrar a otra parte porque aquí ni soñando los recontratarán.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "