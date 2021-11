Hoy: la reunión de los americanos del norte...

1.- Ayer, en vísperas de su ingreso en la representación mexicana en la capital federal de la Unión Americana, [en la Avenida Pennsylvania] y ya de pisa y corre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, negó que los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden; Canadá, Justin Trudeau; y Andrés Manuel López Obrador, sin estar en la agenda, vayan a abordar la reforma energética como uno de los temas en la cumbre trilateral.En breve conferencia de prensa a las afueras de la embajada mexicana, informó a detalle el itinerario del presidente López Obrador para hoy jueves; de entrada el canciller negó que se tenga programado hablar sobre la reforma energética, además del programa migratorio del gobierno estadounidense "Quédate en México"."No está planteado como un tema importante, pero puede ser que lo planteen", dijo Ebrard sobre la reforma constitucional que ha generado preocupación a empresarios y legisladores de Estados Unidos.Sobre el programa migratorio "Quédate en México", Ebrard manifestó desconocer si el gobierno de Biden planteará algo al respecto, aunque aseguró que informará públicamente en caso de que se aborde el tema.Sin embargo, en lo referente a una virtual regularización del estatus migratorio de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos, el titular de Relaciones Exteriores mexicano, reiteró la posición del presidente López Obrador en espera de que el congreso de ese país apruebe la medidaEn la víspera de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el Canciller Ebrard aseguró que la expectativa es que habrá un diálogo positivo, pero no descartó que pueda surgir un tema que genere diferencias entre México, Estados Unidos y Canadá.“Nuestra perspectiva es que vamos a tener un diálogo positivo, tenemos una visión optimista de esta reunión, no quiere decir que no pueda surgir un tema donde haya diferentes posturas”, enfatizó.2.- Otra de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación): La acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de la Ley de Hidrocarburos (LH) fue finalmente admitida a trámite por la SCJN, pese a que en un principio se había señalado que no cumplía con los requisitos legales para darle trámite.Se trata de la acción de inconstitucionalidad 21/2021, promovida por senadores del PAN, PRI y MC, que fue desechada en primera instancia por el ministro Alberto Pérez Dayán, luego de que se constató que no habían entregado la suficiente información para sustentar su demanda.“No ha lugar a acordar de conformidad porque de acuerdo con la disposición que se invoca, ya se formuló una prevención en la que los promoventes tuvieron la oportunidad de exhibir el documento que contuviera las firmas autógrafas necesarias para la promoción de la acción de inconstitucionalidad”, comentó el ministro Pérez Dayán, ante lo cual los senadores promovieron un recurso de reclamación.Como es notorio en los medios: Desde el mes pasado, la Primera Sala de la SCJN analizó el asunto y desechó un proyecto que proponía ratificar la decisión del ministro Pérez Dayán, por lo cual se le encargó al ministro Javier Laynez hacer otra propuesta, en el sentido de aceptar la reclamación y dar trámite a la controversia.Esta última propuesta fue aprobada en la sesión de este miércoles, por unanimidad [sin comentarios]3.- Por si las moscas, esto es lo previo: Durante la presentación del primer informe sobre la organización de la revocación de mandato, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo “...que hay avances en la preparación, pero advirtió que si en algún momento el ejercicio queda en entredicho, no es responsabilidad del organismo, sino de "quien tiene la obligación de garantizar los recursos a las instituciones del Estado” para cumplir con sus obligaciones...”En sesión del Consejo General, el consejero presidente afirmó que en su momento el INE realizará los ajustes que “sean necesarios y que sean posibles, sin poner en riesgo los demás servicios a la ciudadanía.Dijo, además, que “...El INE no va a entrar en la lógica de ponderar derechos ciudadanos frente a la realización de la Revocación de Mandato, por ejemplo la emisión de la credencial de elector. No vamos a poner en riesgo la fiscalización, ni el monitoreo de spots de radio y televisión. No va a poner en riesgo tareas sustantivas, ni derechos laborales del personal del INE vista la condición que fue colocado el INE por una instancia del estado distinta”."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "