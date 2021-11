¡Aguas, ahí viene Sergio!

En la Ciudad de México refieren que han visto que pese a las bajas temperaturas con que amanece la capital del país, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna sale todas las mañanas a ejercitarse, que corre varios kilómetros, por lo que el hombre se mantiene en forma envidiable.No falta el comentario de que, si bien lo hace por cuidar su salud y para sacudirse el estrés a que lo someten los asuntos que tiene que ir sacando, inherentes a su cargo, se prepara también para la carrera de resistencia rumbo a la gubernatura en Veracruz, de aquí al 2024.Contra lo que algunos piensan que el hombre ha bajado la guardia en su estado natal, lo cierto es que mantiene mucha comunicación con sus paisanos, dirigentes de diversas organizaciones y representativos sociales, y que además hay un ejército humano de simpatizantes, que no se ve, que recorre y peina el estado, como hormiguitas, armando una estructura para poder realizar un trabajo organizado.El político minatitleco mantiene también un equipo mediático que tiene mucha experiencia, que monitorea puntualmente la prensa de todo el territorio estatal y que a la vez la alimenta con información, un área que no descuida pues comprobó que mucho del éxito que ha tenido se ha debido a la cobertura que la han dado los medios.Ahora, una vez que ya salió el tema del Presupuesto de Egresos y que se pospuso la aprobación de la reforma eléctrica del presidente López Obrador para el próximo año, Gutiérrez Luna se alista para un debate nacional sobre el tema, pero también para regresar a recorrer Veracruz y se sabe que tiene lista una agenda de gran intensidad, que le hará olas a algunos que no lo quieren ver por acá.Será cuestión de días para verlo por la aldea, si no este fin de semana, sí en los siguientes, mientras sus simpatizantes y los equipos que se han formado para apoyarlo no paran y le están armando ya las actividades que piensa cumplir. Recordando aquella introducción musical de Flavio para sus shows, “¡Aguas, ahí viene Flavio!”, bien se puede parodiar ahora con un “Aguas, ahí viene Sergio”.El hombre pone muy nerviosos a los del palacio de gobierno, que ven en el legislador a un serio competidor de su candidata Rocío Nahle, y en el caso del secretario de Gobierno, a un serio competidor suyo.Ya lo había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador el 13 de octubre y lo volvió a repetir ayer: afirmó que apoyará al candidato presidencial que salga de la encuesta de Morena rumbo al 2024, ya sea hombre o mujer.En este espacio comenté hace poco más de un mes (“¿La señora Nahle, firme? Ni la Sheinbaum, dice AMLO”) que ante una pregunta que le hizo un reportero en su conferencia mañanera sobre el tema, López Obrador afirmó que de tiempo atrás ha respetado la voluntad de la gente, sus deseos y que no ha actuado de manera antidemocrática en toda su vida pública. “… hacer encuestas, están en los estatutos”, expresó e insistió: “… de modo que el que se hagan las encuestas es lo mejor”.“Entonces, me pides mi opinión (le dijo al reportero), te digo, no tengo a ningún preferido, a ninguna preferida, en términos de pluralidad y de género, quién lo va decidir en su momento, el ciudadano; noo, la gente está muy despierta, se hace una encuesta, dos, tres y se ve quién es quién y se resuelve el problema. Es el método que yo considero más conveniente…”.Ahora fue ayer, durante su mañanera en Cancún donde volvió al tema: “Yo voy a estar con el que gane la encuesta y de una vez lo voy a decir, para no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento: voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer”.Insistió, remarcó: “A ese voy a apoyar, claro, sólo con mi voto. No puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido”.Tiró línea y fue contundente: “No hay que menospreciar al pueblo, el pueblo es sabio, ya no es el tiempo de antes donde los de arriba decidían. Se decía: la política es asunto de los políticos y querían resolverlo todo, el desayuno y los cafés, comiendo con políticos, cenando con políticos, con los medios de información y ahora con las redes sociales. No funciona eso, no ayuda, hay que respetar al pueblo, por eso es importante lo de las encuestas, porque de ahí sale".El presidente fue claro y ahora hay que ver si en el palacio de gobierno de Xalapa lo escuchan, lo atienden y le entienden, porque en forma abierta están apoyando no solo a la señora Sheinbaum sino también a la señora Rocío Nahle, y el tiempo que le dedican es tiempo que se debe dedicar al pueblo, tiempo que además le cuesta a los veracruzanos que pagan el sueldo de todos los funcionarios a través de sus impuestos.Si AMLO es, pues, insistente en que no tiene candidato ni candidata presidencial, que su relevo va a salir de una encuesta, no por dedazo, ¿por qué creer y asegurar que en el caso de Veracruz la secretaria Nahle ya es la futura candidata de Morena a la gubernatura?Aunque, en efecto, el tabasqueño le reiteró recientemente a ella que tiene toda su simpatía, lo cierto es que la señora no se siente segura y eso lo sabe muy bien su presunto operador en Veracruz, el secretario de Gobierno Eric Cisneros, quien por eso está armando su candidatura, porque sabe bien, como muy pocos, por toda la información que posee, que su presunta jefa puede quedarse en el camino.Por el poder que tiene y que ejerce, ya sin el dedazo presidencial a favor de la señora Nahle, quien se desinflaría o se desinflará como un globo al que un niño ha inflado pero no ha amarrado bien para que no se le salga el aire, entonces Cisneros, sin duda, es un aspirante fuerte y competitivo.El elemento que vino a acelerar el proceso sucesorio, a adelantar los tiempos, sin duda, fue Sergio Gutiérrez (morenos verdaderos y convencidos militantes me han dicho que fue bueno que viniera porque los sacó a todos de la modorra además de que les sacudió el arbol a los del palacio de gobierno), quien ha tenido el efecto de un huracán.En efecto, no solo impactó con su sorpresiva llegada el 24 de septiembre pasado sino que a su paso y a consecuencia del mismo ha dejado daños colaterales como la caída misma de Aldo Valerio Zamudio de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso local, a quien lo besó el diablo por haberlo ido a visitar y a ponerse a sus órdenes en la sede misma de San Lázaro.Así, pues, Nahle, mientras no se desinfle, Cisneros, Sergio, Manuel Huerta (yo para nada lo excluiría, es muy astuto, está agazapado, midiendo bien los tiempos y trabajando todos los días en campo), Ahued y Lima Franco son la nómina morena que tiene el presidente para barajar y sacar al candidato de su partido, a quien esté mejor posicionado en las encuestas, ha dicho, dice y reitera.Ahora sí, como decía el legendario catcher de los Yanquis de Nueva York, Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba.