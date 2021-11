En 2010, cuando concluyó el sexenio del innombrable, fino especialista en regalar lo que no es suyo, Fidel Herrera Beltrán, la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado era de dos mil 800 millones de pesos, según se recuerda, la cual fue descendiendo hasta poco más de mil millones de pesos, sin que hasta ahora la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) haya resuelto las dos demandas penales que se interpusieron por tamaño descalabro económico a los recursos que administra el IPE.Recordamos que, en 2017, existía una Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado, por parte de la LXIV Legislatura veracruzana, la cual, entre sus propuestas de aquel entonces, surgió la de crear una Fiscalía Especial que investigara la situación del IPE, sancionara a los responsables del posible quebranto económico y procurara la restitución de fondos de la reserva técnica.Estamos hablando de hace cuatro años, que es el mismo tiempo que han permanecido en la congeladora de la FGEV, dos demandas penales en contra de quien o quienes resulten responsables del saqueo a la reserva técnica del IPE, que no son otros más que los sempiternos integrantes del Consejo Directivo del Instituto.Desde entonces, como hasta ahora, insistimos, todo es cuestión de descongelar las denuncias y aplicar la Ley. Así de simple.... Por lo anterior amables lectores, vayan sacando la cuenta del tiempo que pasará para que la Fiscalía General del Estado proceda en caso de recibir la denuncia en contra de Rafael Amador Martínez, ex director de Control de la Contaminación de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) en los tiempos del gobernador panperredista Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue omiso en el caso de la construcción de la Torre Centro que se erigió en la ciudad de Veracruz.El titular de la Sedema en Veracruz, Juan Carlos Contreras Bautista, ha anunciado que se integra un expediente para presentar denuncia formal en contra del ex funcionario yunista, por haber facilitado los trámites para la Torre Centro.... Una llamada de auxilio a la ciudadanía es la que lanzó Norma Cortina, del Albergue "La Roca" quien mantiene en el municipio de Veracruz a más de 400 animales, entre perros y gatos que fueron abandonados por sus dueños.Por lo difícil que resulta poderlos alimentar, Norma Cortina lanzó un grito de auxilio, pidiendo el apoyo de la ciudadanía para que en especie o en dinero apoyen esta causa que requiere de más de 100 kilogramos de alimento diariamente para darle de comer a estos perros y gatos del albergue.Prácticamente la señora está desesperada, pues es poca la ayuda de las personas para darle atención a animalitos que fueron abandonados en las calles por sus propietarios, por ser viejos, ciegos o tener alguna enfermedad.Además de la ayuda económica, Norma Cortina, pide a la ciudadanía que vaya al albergue a adoptar un animalito de estos.Cualquier apoyo es bien recibido, por lo que puede llamar al celular 22914898 44 ó al teléfono (229)9321681. También puede acudir al domicilio de “La Roca”, ubicado en la calle 20 de noviembre número 273, entre Abasolo y Cañonero Tampico, de la ciudad y puerto de Veracruz.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "