Orizaba ganó en tribunales

*Justicia y contaminación*Migrantes y la cumbre*¿Traición al electorado?Es definitivo que el próximo alcalde de Orizaba habrá de ser Juan Manuel Diez Francos, quien en los últimos meses se ha dedicado a defenderse de las denuncias presentadas por el partido político en el poder, tanto de niveles estatales como de ámbitos federal, quedando claro que “los morenos” practican la idea (con bastante éxito) de empoderarse en todos los niveles de la administración pública, sea municipal, estatal y obviamente la nacional, objetivo sobre el cual realmente han avanzado con significativa celeridad.Pero el ya formalmente reconocido como Alcalde Electo del Municipio de Orizaba, considerado en las últimas décadas como el exitoso impulsor de una “real y positiva transformación orizabeña”, tarea a la cual se han sumado los últimos presidentes municipales, objetivos de desarrollo municipal que, desde hace años, ante sus primeros efectos lograron cultivar una simbiosis entre la población y las autoridades municipales, que no se ha logrado escenificar en tales dimensiones en ningún municipio veracruzano, incluyendo a los que se encuentran cercanos a Orizaba como lo son Río Blanco, Ciudad Mendoza, Nogales, Ixtaczoquitlán, así como Fortín y el mismo municipio de Córdoba, el cual años atrás representaba mejores niveles urbanísticos y comerciales que Orizaba, pero que también ha sido superado por la ahora calificada como “La Bella y Distinguida Pluviosilla” ciudad de “las aguas alegres”.Orizaba representa el más nítido ejemplo de que todo municipio que registre de manera prolongada, Presidentes municipales que amen a su región y que, paralelamente a ello otorguen continuidad a lo que se ha hecho bien y desechen o corrijan lo que se ejecutó incorrectamente, habrán de ser ciudades que de lo modesto se conviertan en “Pueblo Mágicos” y, por lo mismo, logren impulsar no sólo el desarrollo turístico (los orizabeños ahora cuentan hasta con teleférico) sino el crecimiento comercial en lo general.Bellas nuevas áreas para la distracción y la actividad cultural, así como un desarrollo comercial acelerado y respetuoso de los ordenamientos urbanísticos, conforman generadores de empleos en los marcos de un crecimiento en el que, desde mucho antes de la pandemia, ya se practican conductas ciudadanas que han convertido al municipio en uno de los “pueblos mágicos” de mayores reconocimientos en tierras veracruzanas así como en el contexto nacional.Por tales logros que ameritan a los alcaldes orizabeños, pero que fueron iniciados hace años por Juan Manuel Diez Francos, es que la población orizabeña y muchos veracruzanos (no orizabeños) muestran su satisfacción ante la determinación de rechazo por parte de las instancias que atienden denuncias contra alcaldes electos, en tanto que con ello, el colectivo social de ésa región volverá a registrar nuevamente a Juan Manuel Diez como un alcalde “realmente de lujo”, lo que obviamente habrá de ser para bien de la colectividad y de quienes, como visitantes, disfrutamos de “una ciudad que sonríe”.Aplausos para las autoridades que dejaron sin efecto las fantasiosas denuncias de ilegalidad en el referido proceso electoral.¿Será tan difícil el que en todo municipio el pueblo eligiera como alcaldes a quienes realmente aman a su tierra, como acontece en Orizaba, desde hace casi dos décadas?... "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "