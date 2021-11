¡Arranca Tito Delfín Cano!

“La política no es para

improvisados soberbios”

Fernando Gutiérrez Barrios

En su búsqueda de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), el doctor Tito Delfín Cano se siente seguro de que cuenta con el beneplácito de un importante sector del panismo en Veracruz, para conseguir la dirigencia, aunque advierte que no se confía y recorrerá la entidad para dialogar personalmente con sus compañeros de partido y hablarles de su proyecto.“En el PAN los militantes se identifican con grupos específicos y la mayoría de ellos han manifestado su solidaridad con mi propuesta”, dijo el secretario general del PAN, quien solicitó licencia para estar en condiciones de participar en la contienda interna.Y el prestigiado doctor hoy inicia su campaña en busca del voto de sus compañeros de partido que lo lleven a la dirigencia donde tanta falta hace un político con su perfil para hacer de Acción Nacional una gran fuerza política.Quien ha sido en dos ocasiones alcalde y dos diputado, arranca su campaña en la zona conurbada donde se reúne a compartir el pan y la sal a muy temprana hora, en compañía de dos distinguidos panistas veracruzanos; doña Adriana Amador Francisco y Juan Arellano Rodríguez, panistas de Chinameca quienes representan el panismo más añejo, de sólidas convicciones y de lucha por compartir su ideología lo que les ha permitido conseguir triunfos electorales importantes.El doctor Delfín Cano se traslada al sur del estado donde se reunirá con la militancia panista de esa región y más tarde estará en Martínez de la Torre.¿Qué cuestiones influyeron para que el diputado minatitleco, presidente de la Mesa Directiva del Congreso federal, Sergio Gutiérrez Luna, entrara como cuchillo en mantequilla en el ánimo de los veracruzanos?. Fueron diversos factores pero los más importantes son: con el actual gobierno transitamos los veracruzanos en la ingobernabilidad; quienes ostentan el poder se metieron en una burbuja de la cual no salen asumiendo una actitud de menosprecio hacia todos los sectores sociales, lo cual los convierte en propietarios del poder absoluto imponiendo caprichos, que no actos de gobierno, que solo lastiman a la sociedad; tolerando un clima de inseguridad gracias a la impunidad que le dispensan a la delincuencia; exhibiendo una muy marcada ineficiencia en las tareas que se agandallaron y menospreciando todo lo que no huela a Morena o 4T.En tres larguísimos años de “gobierno” los veracruzanos buscamos una opción inmediata de cambio con la esperanza de encontrarla y en este escenario político aparece un político diametralmente distinto, como es Sergio Gutiérrez Luna, respetuoso, dispuesto siempre al diálogo, mostrando sobrado oficio político, anteponiendo los principios de la 4T sin agraviar a quienes no están de acuerdo con ellos, al contrario mostrando disposición al diálogo, y se los comió en un par de semanas sin dejar de atender, con mucho decoro y eficiencia, su cargo de presidente de la Mesa Directiva del Congreso.Y pese a la andanada de críticas pagadas que le dejaron caer, nada amilana a Gutiérrez Luna quien entiende muy bien que la política es para sumar y multiplicar, jamás para dividir y restar.Una vez cerrado el capítulo del Presupuesto en la Cámara de Diputados, el presidente de este cuerpo legislativo, el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, anunció el inicio de un amplio debate nacional sobre la reforma eléctrica, que no sólo incluirá a los partidos de oposición, sino a los propios generadores privados de electricidad y a la sociedad en su conjunto.El presidente de la Cámara Baja fue entrevistado a su salida de Palacio Nacional, donde diputadas y diputados federales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde se reunieron con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien les agradeció personalmente el esfuerzo hecho y el patriotismo demostrado al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.Precisó que el objetivo del debate nacional "es posicionar cuál es la realidad de la reforma y para que la gente conozca lo que pretendemos con ella".Respecto a la posibilidad de que el proyecto de reforma experimente alguna modificación, el morenista señaló que "vamos viendo cómo evoluciona el debate, vamos viendo qué va pasando, cómo se da el intercambio de ideas, no sólo entre partidos sino con la sociedad. Incluso ya el coordinador de Morena, Ignacio Mier, convocó a los dueños de las empresas productoras de electricidad o a sus altos directivos para que vengan a la Cámara y podamos debatir esta reforma tan importante para el país".Y mientras eso pasaba la secretaria de Energía, la zacatecana Rocío Nahle, candidata de la actual 4T al gobierno, se solazaba con las porras pagadas que le lanzaban en Tlacotalpan, los asistentes al tercer informe de gobierno (¿) a bordo de un lanchón como si fuera Reyna del carnaval, moviendo sus brazos dos a la derecha y uno a la izquierda, don sonrisa de oreja a oreja, apoyada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Por eso insistimos, que no es circunstancial o producto de alguna ocurrencia, que el diputado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, un experimentado político de carrera, haga acto de presencia en la entidad y en menos de quince días se esté convirtiendo en el líder que los veracruzanos quisieran tener en el gobierno en virtud de los resultados que ofrece de su trabajo así como por la forma de hacer política respetando a todos sin importar filiación partidista, credo, sexo ni nada, mostrando un afán de servicio que no lo tiene ningún improvisado de estos que llegaron con López Obrador en un golpe de suerte.Sergio Gutiérrez Luna recorre por distintos puntos del estado donde no ha hecho acto de presencia, en reuniones con sectores productivos, sociales y empresariales.La pregunta que todos se hacen ya es: ¿si no tuviera línea para recorrer el estado como lo hace Sergio Gutiérrez, podría solo tomar la iniciativa y aventarse?, no ya hemos dicho que se trata de un profesional de la política.El tercer informe de gobierno se redujo a: en los miaderos de las gasolineras no se paga cuota. Logro de tres años... lo que también es falso.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "