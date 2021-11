Bartlett, lastre de AMLO

No son pocos los que se preguntan qué le sabe Manuel Bartlett al presidente Andrés Manuel López Obrador o qué le debe el mandatario al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, pese a su descrédito, lo siga defendiendo públicamente y sosteniendo en su gabinete.Bartlett, a quien le atribuyen la autoría de la reforma eléctrica que impulsa con todo el Presidente, inexplicablemente no formó parte de la comitiva que este jueves acompañó a AMLO a Washington, pese a los serios cuestionamientos que legisladores e inversionistas de Estados Unidos y Canadá están haciendo a este proyecto “estatista” que le daría nuevamente el monopolio de la industria eléctrica en México a la CFE que dirige el cuestionado político poblano.¿Por qué ni ahora ni antes de la visita de López Obrador fue Bartlett a cabildear a Canadá y Estados Unidos con legisladores y empresarios que se oponen a esta polémica reforma constitucional?La versión que corre es que si el actual director de la CFE ingresara a suelo norteamericano “sería inmediatamente detenido para ser interrogado por el caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena”, según declararon hace seis meses funcionarios del Departamento de Justicia de EU a la revista Proceso.“Su nombre aparece en numerosas ocasiones y en varias páginas de los expedientes de la investigación abierta del caso Camarena. Si ingresa a Estados Unidos sería detenido para ser interrogado al respecto”,dijo uno de los funcionarios estadounidenses al semanario fundado por el periodista Julio Scherer García, padre del abogado Julio Scherer Ibarra, quien a finales de agosto pasado renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.“El señor Bartlett sabe que su nombre ha sido mencionado durante las décadas que lleva esta investigación en curso del caso Camarena y por eso tendría que declarar ante un Gran Jurado”, señaló otro funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la revista.Enrique Camarena, agente de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, dos días después fue asesinado por ex policías judiciales que seguían las órdenes de un grupo de narcotraficantes encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, relacionados con autoridades federales y estatales, de acuerdo con la revista Proceso.Los testimonios aportados mencionan que varios “testigos protegidos” que llevan años colaborando en el caso “han insistido en mencionar a Bartlett”.“(Bartlett Díaz) tendría que hacer muchas aclaraciones sobre por qué diferentes testigos que, incluso entre ellos no se conocen, insisten en involucrarlo en el caso del secuestro, tortura y asesinato de Camarena”, dijo uno de los dos funcionarios entrevistados en mayo de este año por el periodista Jesús Esquivel, corresponsal del semanario en Washington.Los documentos del caso mencionan que el entonces secretario de Gobernación y actual titular de la CFE participó en “reuniones con narcos y funcionarios antes del secuestro y después del asesinato de Camarena”.La investigación de Estados Unidos también menciona a otros ex funcionarios del gobierno del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), como el General Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa Nacional, y José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), que en aquél entonces dependía de Bartlett.Así que no suena muy verosímil esa versión de que la detención de la esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, antes del viaje de AMLO a Washington, haya sido para congraciarse con el presidente Biden, pues hubiera sido mucho mejor “ofrenda” entregar a la justicia de EU al director de la CFE.Sin distraerse en la campaña de ataques personales que sus malquerientes y detractores han desatado impunemente en su contra en redes sociales, la directora general de Administración del Tribunal Superior de Justicia, Maestra Joana Marlen Bautista Flores, afirmó que todo marcha muy bien en el Poder Judicial, tal como informó este miércoles en su informe de labores la magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz.Así mismo, la joven economista nativa de Martínez de la Torres refirió que el propio Poder Judicial se ha impuesto una meta de ahorro de 280 millones de pesos y que a raíz de la implementación de un plan de austeridad, se ha logrado ahorrar hasta el momento cerca de 70 millones de pesos.“Hemos generado nosotros mismos economías y ahorros. Son alrededor de 68 millones de pesos”, precisó.Cabe recordar que para el ejercicio 2022, el Poder Judicial del Estado contará con un incremento de 400 millones de pesos en su presupuesto, respecto al aprobado este año, tal como lo afirmó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco.Bautista Flores dijo que esto permitiría que el Poder Judicial acceda a alrededor de 2 mil millones de pesos, pues para el ejercicio fiscal que está por concluir, se determinó la asignación de mil 614 millones 280 mil 299 pesos.El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz han certificado y validado a Eduardo Alejandro Vega Yunes, como el presidente del partido político Fuerza por México (FXM) en Veracruz.A través de un video, el dirigente Vega Yunes explicó que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz emitió resolutivos a impugnaciones presentadas, donde, sin duda alguna, apegado a la normatividad y a la ley, resolvió de manera muy precisa, declarando improcedentes las impugnaciones.“Se declaran improcedentes los juicios ciudadanos promovidos por Jacqueline García Hernández y Teresa de Jesús Camarero Morales, por las razones que se establecen en el considerando quinto de la presente resolución”.“Tato” Vega, como se le conoce popularmente, reiteró que desde hace ya varias semanas el INE certificó y validó su registro como dirigente estatal del Comité Directivo de Fuerza por México en Veracruz.“El ciudadano Eduardo Alejandro Vega Yunes se encuentra registrado como presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México en Veracruz. Pero no sólo eso, sino que el mismo instituto en base a una consulta que hizo el órgano electoral local, el OPLE, dirigió un documento al presidente del mismo órgano, el licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, donde le informa que, esta dirección ejecutiva determinó realizar la inscripción correspondiente a la reincorporación del ciudadano Eduardo Alejandro Vega Yunes como presidente del aludido comité, con efecto a partir del 29 de agosto del año en curso, en el libro de registro de integrantes de órganos directivos que lleva para tal efecto. Esto es un tema contundente”.“La vida interna de nuestro partido político nacional se ha llevado en tiempo y forma, en apego a la convocatoria, con expediente completo y pase de lista de las y los integrantes, resaltó el líder de Fuerza por México en Veracruz.La Comisión Permanente Nacional de Fuerza por México, según consta en documentos, acordó ordenar la integración del ciudadano Eduardo Alejandro Vega Yunes como presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México en Veracruz, quien desempeñará dicha función hasta la conclusión del encargo para el que fue nombrado el 11 de noviembre de 2020, mediante la primera asamblea nacional.Vega Yunes agregó que hay dirigencia firme y sólida y que se mantendrá en el cargo para el que fue electo por cuatro años en el partido al que orgullosamente pertenece y encabeza. Recordó que fue elegido mediante asamblea nacional y no de forma interina ni por un pequeño periodo.“Hoy, con documentos en mano y con mucha firmeza, le hablo a la militancia, le hablo a las veracruzanas y veracruzanos que han confiado en este gran proyecto que se llama Fuerza por México, le hablo a las candidatas y candidatos que gastaron suela, sudor y saliva en el proceso electoral que acabamos de vivir y que fue un gran proceso histórico para la democracia de nuestro estado y para la democracia de nuestro país. Los llamo para que nos sumemos, para que sigamos construyendo a favor de las mujeres y los jóvenes, para que sigamos construyendo a favor del pueblo de Veracruz y que consolidemos una ruta real y firme hacia el 2024. 