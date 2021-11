... Mañana martes 23 de noviembre se estarán cumpliendo cinco años de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declaró formalmente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 11 municipios del estado de Veracruz, determinación con la que se pretendió frenar el creciente número de asesinatos de mujeres que han mantenido a la entidad veracruzana entre el primero y segundo lugar nacional en este llamado delito de alto impacto.En rápido balance que permita conocer si ha funcionado o no la Alerta de Género declarada desde el 23 de noviembre del año 2016, desde entonces, al mes de septiembre de este año, en esos 11 municipios veracruzanos se han cometido 197 feminicidios en su mayoría en cinco de ellos: 45 en la ciudad y puerto de Veracruz; 36 en la ciudad de Xalapa; 28 en Coatzacoalcos; 22 en Córdoba y 16 en Tuxpan, los municipios considerados como “focos rojos” en este delito.En los restantes seis municipios incluidos en la Alerta de Género los feminicidios no han cesado, pero sí disminuido notablemente, por lo que se conoce cuáles son aquellos en los que debiera incidirse con acciones y políticas públicas para frenar los feminicidios, esto por supuesto, en el terreno de la suposición.Para que vea usted amable lector que eso de la Alerta de Género quedó como una más de las buenas intenciones del gobierno federal, entre las medidas solicitadas por el gobierno federal a la administración estatal veracruzana que en noviembre de 2016 estaban a cargo de Flavino Ríos Alvarado, porque Javier Duarte de Ochoa andaba “de pelada”, era la implementación de una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública que lograra la recuperación de espacios públicos identificados como peligrosos para las mujeres, así como reforzar los patrullajes preventivos; efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de las mujeres y aplicar las sanciones correspondientes; así como implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública.Asimismo, y por su parte, la Secretaría de Gobernación se comprometió a realizar permanentemente el monitoreo de todas estas medidas, privilegiando que se informaría a la ciudadanía de las acciones realizadas y los resultados obtenidos, lo cual, que nosotros sepamos, no se ha hecho en estos cinco años de vigencia de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 11 municipios del estado de Veracruz, ¿o usted amable lector tiene otros datos?La novedad en este sentido es que hace unos días la diputada local por Movimiento Ciudadano (MC), Maribel Ramírez Topete, presidenta de la comisión de Igualdad de Género de la LXVI Legislatura del Estado, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) para crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer, dotada de autonomía de atención, acción y decisión para investigar y perseguir delitos por razones de género.La idea de la legisladora no es mala, sin embargo, sería justo y necesario que antes de crear más burocracia en la FGE, se debiera exigir a esta fiscalía que dé a conocer los resultados de sus investigaciones para esclarecer los casi 200 feminicidios reconocidos oficialmente en los 11 municipios en los que se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el 23 de noviembre del año 2016.No tiene caso crear una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer si tenemos la duda que la FGE cumpla con su responsabilidad para el esclarecimiento de decenas de feminicidios que han quedado impunes en el estado de Veracruz.... Mientras el gobierno del estado de Veracruz aplica la técnica del Tin Marín de don Pingüe para determinar qué ciudades apoyar turísticamente con lo poco que deja la costosa promoción de Tlacotalpan, los del vecino estado de Puebla contrataron un buen número de anuncios espectaculares colocados a orilla de carreteras veracruzanas y en la zona costera de esta conurbación, para promocionar el consumo de productos poblanos y así apoyar la economía de los del estado de Puebla.Aquí en Veracruz, por ejemplo, microempresarios de Xico quieren que el gobierno estatal los apoye con promoción porque este año no se efectuará en ese municipio la Villa Navideña, que genera ingresos a los pobladores, ya el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, se comprometió a seguir promoviendo a cada uno de los municipios, lo cual testimonia la carencia de una estrategia o plan para promover el turismo en Veracruz.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "