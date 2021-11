Que corrija a los suyos; CGJ

“En este país la oposición real

son los medios de comunicación”

Ricardo Monreal Ávila

Para los veracruzanos el evento político más importante que vimos en las redes sociales el fin de semana, fue el enérgico video que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, subió en el que califica de omiso al Poder Judicial de Veracruz, al permitir el encarcelamiento de ciudadanos señalados por el delito de ultrajes a la autoridad, ya que dijo “violenta los derechos humanos.”Visiblemente contrariado el Senador Monreal se refirió en el mencionado video a las reformas al Código Penal aprobadas en marzo de este año en el Congreso local, que agravan el delito de ultrajes a la autoridad, ya que dijo resulta extraño que se use constante para abrir nuevas carpetas de investigación bajo ese delito. Lo anterior en referencia al caso del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, perredista que jugó para una diputación federal por el distrito de Tuxpan y la gano pero tuvo que olvidarse de ese proyecto ya que fue privado de su libertad con el cuento de que había incurrido en el delito de “ultrajes a la autoridad” cuando lo intentaron detener y él se defendió con un amparo que había tramitado previniendo algo como lo que le pasó.Monreal Ávila quien sostiene que estará en las boletas electorales en el 24 como candidato a la presidencia de la república, sin apostarle a la nomenclatura sino al apoyo ciudadano, comenta en el multimencionado video: “El Poder Judicial es omiso para reparar estas injusticias, resulta extraño que un nuevo delito esté de moda, precisamente un delito que tiene que ver con los ultrajes a la autoridad, últimamente se han integrado carpetas de investigaciones a través de las cuales se ha privado de la libertad a ciudadanos”.Ejemplificó además con el caso de seis jóvenes que fueron detenidos en una plaza comercial de Veracruz y que a pesar de no haber opuesto resistencia fueron señalados por el delito en cuestión. “Recientemente 6 jóvenes fueron privados de su libertad por este delito, a pesar de que está demostrado que estaban en una plaza comercial, no opusieron resistencia y a los minutos o a la hora fueron acusados de agredir con cuchillos a policías, lo que resulta totalmente falso”.Monreal condenó a las autoridades veracruzanas por este abuso de poder con el que ya le arruinaron la vida a los jóvenes que permanecen desde hace tres meses en prisión, sin que “el juez de control haga algo por su liberación a pesar de las pruebas que existen, no podemos aceptar que se siguen fabricando a través de este delito, privando la libertad”.Por ello, hizo un llamado Poder Judicial de Veracruz y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervenga en este asunto radicado en el expediente 270/2021 y carpeta de investigación UIPJDXI/F10/4673/2021.“Ojalá y haya sensibilidad para que no se siga arruinando la vida de jóvenes y ciudadanos inocentes que son abusados por el poder público y que son gravemente lesionados en sus derechos humanos (...) Hacemos un llamado al Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que se detenga la violación a los derechos humanos de personas inocentes, acusadas del innovador delito de ‘ultrajes a la autoridad’, el cual implica prisión oficiosa. Desproporcionadas e injustificadas acciones”.Lo anterior, ya que consideró que las democracias modernas no pueden permitir que se violen derechos humanos de manera sistemática ni aislada. Lo más grave es que nuestras flamantes autoridades no acusaron de recibo este importante mensaje.A casi un año de que arrancó la vacunación de COVID-19 en México y casi dos años de la pandemia, la posibilidad de tener una cuarta ola es latente debido a la reactivación de las actividades sociales, de entretenimiento y económicas, así como a la temporada invernal, en la que aumentan los casos de enfermedades respiratorias.México llega a este periodo con 3.8 millones de casos positivos, 290,110 decesos y con una ocupación hospitalaria de 17% en camas generales y 15% con ventilador. A la fecha, se han aplicado más de 128 millones de dosis de las 161.7 millones con las que cuenta, lo que lo ubica entre los países con mayor disponibilidad, pero solo 47.8% del total de la población cuenta con un esquema completo.Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, señaló que en las próximas dos o tres semanas, se verá el efecto que tuvo la celebración de eventos masivos, como el Desfile de Día de Muertos y el Gran Premio de la Fórmula 1, realizados en la Ciudad de México el fin de semana pasado, pero también la temporada invernal."En diciembre y enero, periodo invernal, es altamente probable que experimentemos una nueva ola de COVID-19", afirmó en el foro la Inteligencia Artificial y la Salud, organizado por la Sociedad de Arquitectos Especialistas en Salud y la Conferencia Interamericana para la Seguridad Social.Y agregó que, aunque se lograra contener el brote, tras los festejos, y a pesar de que la mayor parte del país está en color verde en el semáforo epidemiológico, hay más de 20,000 casos activos en México.“Teóricamente podría ser que la temporada de frío aumente la probabilidad de un repunte, no solo de COVID, sino de cualquier enfermedad respiratoria”, dijo Cristian Morales, aunque previamente ha señalado que gracias a las medidas sanitarias, como el lavado de manos, el uso de cubrebocas, entre otras, habían servido para que disminuyeran las enfermedades respiratorias típicas de esta temporada.Si bien la vacunación ha sido efectiva para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones, no impide que continúen los contagios. Esto está sucediendo, por ejemplo, en países europeos que incluso tienen mayor cobertura de inmunización.En el caso de México, el investigador del Departamento de Salud de la UAM-Xochimilco, Rafael Bojalil Parra, comentó que no se puede llamar “meta cumplida”, como lo refirió el gobierno federal al cierre de octubre, cuando 47% de la población está totalmente vacunada y no se cuenta a los menores de 18 años dentro del plan.“Es muy probable que tengamos una cuarta ola, fundamentalmente a expensas de los menores de 40 años, por las variantes, por el invierno mismo, que normalmente las infecciones respiratorias son más frecuentes e intensas y por la falta de vacunación a poblaciones menores, y además todas las fiestas, la multitud del 1 de noviembre sin sana distancia, y las fiestas navideñas, todo esto va a provocar muy probablemente otra gran ola para mediados de enero”, dijo aExpansión Política.A pesar de que a los habitantes de este sufrido estado no nos han consultado para nada, Veracruz se ha convertido en pieza clave en el desarrollo del proyecto de Tren Maya con el envío de material que se usa para su construcción. Hasta el momento, de Veracruz a Puerto Progreso Yucatán, se han enviado alrededor de 100 mil toneladas de balasto para usarlos en la obra.El balasto es una pieza de capa de grava o piedra machacada que tiene un uso industrial y que se tiende sobre la plataforma de las vías férreas. De acuerdo a Jorge Rivera encargado de logística de grupo constructor Indheca, cada semana se están enviado de la API de Veracruz a la API de Puerto Progreso alrededor de 14 mil toneladas de balasto.El balasto se extrae directamente de minas de Mozomboa, en Actopan, para luego enviarlas al puerto de Veracruz y prepararlas para trasladarlas por barco a Puerto Progreso. “Se está trasladando en góndolas al puerto de Veracruz hasta la API, ahí se cargan unas canastillas que llevan directamente el material dentro del barco para enviarlo a Progreso”, señaló el especialista.Indheca, es el proveedor de balasto para la cuarta etapa del Tren Maya, que junto al Aeropuerto Felipe Ángeles son las obras principales de la actual administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador.El tramo 4 del Tren Maya se sitúa entre Izamal y Cancún y tendrá un recorrido de alrededor de 239.5 kilómetros. Debido a la rapidez con la que se construye la obra, la logística es clave en el envío del balasto ya que debido a que en Puerto Progreso la API solo permite embarcaciones de gran calado por lo que es importante trabajar de una forma integral para cumplir con la entrega del material. Ahí entra la embarcación “Ocean Breeze” que contrató Indheca para el envío. Hasta el momento, esta embarcación ha realizado siete viajes con alrededor de 98 mil toneladas de balasto para la cuarta etapa del Tren Maya.Muy interesantes las reflexiones que se hacen en los textos que publica la iglesia católica en sus comunicados dominicales, textos que si bien engloban el pensamiento de la grey son resultado de la pluma brillante del presbítero José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa.En el comunicado de ayer nos explica:“Jesús declara que él vino al mundo para SER TESTIGO DE LAVERDAD. La verdad es un término muy rico en significados en el evangelio deSan Juan. Así por ejemplo, la verdad es la misma palabra del Padre como sedice en Jn 17, 17: “Padre conságralos en la verdad, tu Palabra es la verdad”.“La verdad es el mismo Jesucristo en cuanto que nos comunica la Palabra del Padre y nos ofrece la vida divina. En efecto Jesús dice; “yo soy el camino, la verdad y la vida” Jn 14, 6. La verdad es el mismo Espíritu Santo (1 Jn 5, 6), que nos guía a la verdad plena (Jn 16, 13).”“Como consecuencia de todo esto, Jesús mismo define en ese diálogo con Pilato a todo aquel que forma parte de su reino: “TODO EL QUE ES DE LA VERDAD ESCUCHA MI VOZ”. Por lo tanto, todos aquellos que están en armonía con su palabra de verdad, los que escuchan su palabra y la ponen en práctica forman parte del reino de Dios. De ahí que no basta con decir las cosas, prometerlas o repetirlas muchas veces, sino llevarlas a su cumplimiento para estar en el reino de Dios (Cfr Mt 7, 21).”“En contraposición a estas revelaciones que hace Jesús en su evangelio, el mundo moderno sigue otros criterios. Al mundo no le importa tanto la verdad sobre el ser humano o sobre la realidad sino lo que conviene a sus intereses.De ahí que muchos prefieran guiarse por el principio de lo políticamente correcto, aunque eso no sea la verdad sino la falsedad. Así observamos cómo hay personas que con tal de mantenerse en una posición social o ascender en algún puesto de poder, sean capaces de renunciar a sus principios y valores, y hacerse promotores de mentiras y falsedades.”“Con cierta facilidad y cinismo se repiten y escriben muchas mentiras. Se falsea la realidad y se usa una estrategia publicitaria que difunde muchas cosas falsas, como si la realidad cambiara porque lo afirma tal o cual persona o porque se publica en las redes sociales o lo repiten algunos personajes.”“Se están diciendo muchas mentiras sobre el ser humano, sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio natural y sobre las libertades. Se miente además sobre la salud de los mexicanos, sobre la seguridad de los ciudadanos, y sobre la realidad de nuestro país. Sin rubor ni temor se inventan cifras falsas, se crean delitos y se abusa del poder. Todo eso es parte del reino de la mentira y es totalmente contrario al reino de Dios.”“El último domingo del año litúrgico de la Iglesia católica, los creyentes estamos invitados a proclamar a Cristo Rey del Universo, procurando vivir los valores que caracterizan su reinado: la verdad, la justicia y la paz. Como Hipólito Rodríguez Herrero sabe que Ricardo Ahued no perdonará enjuagues, cochupos, moches y todo tipo de corrupción que le hereden, porque se propone realizar una administración impecable, le agarraron las pisas a Polito por eso es que por todos los rumbos de la ciudad las calles están abiertas, no se puede circular. Hipólito quiere dejar cuando menos iniciadas las obras que ya cobró y que le han dejado muchos millones de pesos. En estas condiciones no librará la cárcel. Nos comprometemos a llevarle su dotación de carrujos periódicamente.