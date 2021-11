Cisneros, ya en plena campaña, comparece hoy

El secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, iniciará este lunes las comparecencias de los funcionarios para la Glosa del Tercer Informe, un ritual en el que ya todo está previsto, en el que es mucho el bla bla pero en esencia no se dice nada, como sucedía también en los tiempos en los que gobernaron el estado el PRI y el PAN.A diferencia de los dos años anteriores, esta vez el cuenqueño llegará al edificio del Congreso del Estado con un plus: el de su destape público a la candidatura de Morena al Gobierno estatal que hizo el presidente municipal de Cosamaloapan Raúl Hermida Salto el pasado 13 de noviembre en acto público y ante más de una veintena de alcaldes, salientes y electos.Según las circunstancias que se van presentando, cada vez más reafirmo mi creencia de que será él y no la señora Rocío Nahle, su madrina política y para quien supuestamente estaría operando, quien termine siendo el candidato del grupo en el gobierno, y que será un candidato competitivo gracias al poder político que tiene y que ejerce debido a lo cual mantiene un control, así sea por la fuerza, sobre alcaldes, diputados y dirigentes de organizaciones.¿Por qué creo que será él y no la zacatecana? Porque ella, salvo en el sur, es desconocida en el resto del estado, está atenida solo al dedazo del presidente López Obrador y al apoyo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero no tiene base social en Veracruz, que ya la acaparan, en su mayoría, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Sergio Gutiérrez Luna, uno la de la clase media para abajo, el otro, la de la clase media para arriba, además de que no es veracruzana.Pero Cisneros, decía, tiene poder, presencia entre los veracruzanos porque sí ha recorrido el estado en actividades propias o acompañando al gobernador, es ampliamente conocido merced a la atención que le ha dado y le da la prensa, así sea para descalificarlo, y, en forma encubierta por el cargo que tiene, anda en plena campaña desde ya tiene buen rato.Ahora mismo, en actividades que no tienen nada que ver con lo que son propiamente sus funciones, ha organizado festivales navideños, que comenzarán el próximo domingo en Córdoba con la presentación, además, del Mariachi Vargas de Tecalitlán (espectáculo de primera, sin duda, que cuesta un buen billete) pasando por otros municipios y que concluirán el 6 de enero con “eventos especiales” de Día de Reyes en Coatepec, Cosamaloapan (no podía faltar, ahí está su base) y Papantla. Se anda dando baños de pueblo, pues, aquellos que recomendaba don Agustín Acosta Lagunes.El funcionario anda muy afanoso sembrando pistas de hielo en varios municipios (en realidad son pistas para su aterrizaje como aspirante a la gubernatura) como Cosamaloapan (su base de lanzamiento), Coatepec o Papantla, municipio este que tiene muchas necesidades, en especial su población indígena donde lo que urge son obras, servicios y apoyos sociales, pero cualquier pretexto es bueno para hacer presencia a fin de irse posicionando de cara al 2024.Habrá que estar atentos a lo que diga hoy, además de cuántos metros cuadrados chapeó en el último año y de hacer finta como que lo cuestionan en serio los diputados y como que se “defiende” y noquea a los legisladores y termina y sale como campeón; habrá que escucharlo para saber si entre líneas da un mensaje a quienes creen en él de que no se hagan bolas, que el “bueno” será él y nadie más.Pero, a mi parecer, de que está en la jugada, lo está.Lo que son las cosas, por más que Eric no quiere la presencia del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna en el estado y le “recomienda” que “atienda su enorme responsabilidad que es la de presidir la mesa del Congreso y... sacar adelante la reforma eléctrica”, ya que “quien no cumple con la tarea a la que está asignado y designado y piensa en otras cosas se convierte en un vulgar político buscachambas”, la presencia del minatitleco lo ha beneficiado pues ha puesto ya en seria duda la viabilidad de Rocío Nahle y lo ha hecho surgir como la opción del cuitlahuismo.Lo cierto es que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados cobra ahora relevancia nacional y se coloca en un gran escaparate, a la vista y a la atención de todos, gracias a una nota amplia y destacada en el semanario Proceso de este domingo en la que retoman la declaración que le hizo a La Tía Justa, un influencer de Córdoba, a quien le dijo sin rodeo alguno: “claro que me gustaría ser gobernador de Veracruz”, nota en la que se menciona también que ha estado invitando a representantes de medios de comunicación de Veracruz, por regiones, a sesiones de relevancia en la Cámara de Diputados, además de que tratan de exhibirlo con base en información que ya había filtrado en Xalapa el dirigente estatal de Morena en funciones, Esteban Ramírez Zepeta.Dado lo leída que es la revista Proceso y su influencia, seguramente el nombre de Sergio alcanzó no solo el ámbito político en las cámaras de Senadores y de Diputados, sino el corazón mismo de la oficina política por excelencia del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, así como la sede misma del Palacio Nacional.Y pese a la recomendación de Cisneros, un equivalente a prácticamente “ya no vengas”, Gutiérrez Luna pisó de nuevo territorio estatal el viernes pasado cuando se reunió en Córdoba con empresarios y representativos de la ciudad, pero también, aunque en privado, con grupos de Morena en Ciudad Mendoza en donde el control político lo tiene el Procurador estatal del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, un político habilidoso para brincar de un grupo o un partido político o un gobierno a otro y colocarse en buena posición.A diferencia de procesos electorales de años anteriores para renovar la gubernatura, esta vez Morena, el partido en el poder, ha adelantado en forma abierta con mucho tiempo de anticipación el proceso que desembocará en la sustitución de Cuitláhuac García Jiménez.Arrancó prácticamente desde el inicio del actual sexenio con la versión de que el presidente López Obrador había determinado que la próxima candidata al cargo sería la señora Nahle. La versión se ha sostenido y se reforzó con versiones de que el gobernador había dicho a los secretarios de su administración que no perdieran su tiempo con intentos futuristas porque su sucesión ya estaba decidida.En esas estaban hasta que apareció el diputado federal Sergio Gutiérrez quien removió todo, incluso las versiones, a lo que se vino a sumar el viernes la también diputada federal de Morena, Ivonne Cisneros Luján, quien al inaugurar su casa de enlace en Xalapa dijo que el gobernador no será quien decida, sino que el candidato saldrá de una encuesta porque ya se acabaron “los dedazos”.Lo dijo a título personal pero su postura refleja prácticamente la de casi toda la diputación federal veracruzana de su partido, así como de militantes que se consideran morenos morenos, quienes afirman que Morena no es el PRI, que en su partido hay libertad de aspirar y suspirar y que el método de encuesta está muy claro en sus estatutos para evitar conflictos internos y que se “cuele” alguien que tenga la preferencia de un solo sector y no tenga un perfil competitivo. “Todos en Morena pensamos igual", me remarcaron y recordaron que el propio presidente ha dicho que el próximo candidato presidencial se definirá por encuesta.Así, no se puede considerar que la designación del candidato de Morena a la gubernatura ya está definida desde ahora, por lo que no hay nadie seguro. "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "