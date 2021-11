Municipalidades: Alamo-Temapache...

1.- La comparecencia del Secretario de Gobierno del Estado, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en el Congreso Local para la glosa del Tercer Informe del Gobernador, Cuitáhuac García Jiménez, llenó las tribunas del local del Poder Legislativo.Su poder de convocatoria es evidente: Legisladores federales, presidentes municipales asistieron, y vaya, hasta el dirigente estatal del PRD se anotó entre los presentes. Sergio Cadena explicó el motivo de su presencia sin obligación de hacerlo porque es un dirigente serio y hasta hoy, sin historias de truculencias políticas.Allí queda la relatoría de la comparecencia del Secretario General de Gobierno.2.- El Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal publica periódicamente una Revista que ha titulado Municipalidades, cuyo contenido se ocupa de asuntos tanto del Gobierno del Estado como, principalmente de asuntos municipales.Y en cada publicación se ocupa de un municipio de la entidad. El número del mes de Octubre, tanto en portada como en páginas interiores, se retrata a Alamo, al que señala: como Puerta de la Huasteca y capital de la naranja. Puerta de acceso a la Huasteca Veracruzana que comparte con el puerto de Tuxpan, que se anuncia como la Puerta de Oro de la Huasteca Veracruzana.Lo cierto es que Alamo tiene una historia de trabajo y lucha por la sobrevivencia de productos del campo. Antes el plátano era el fuerte, después el tabaco y ahora, poblado de cientos o quizás miles de hectáreas sembradas de cítricos de diversas denominaciones.Alamo produce miles de toneladas de naranja que surten a la ciudad de México y otras del país; también se ocupan de la extracción de jugo y en varias empresas se obtiene también para exportarlo al extranjero.La Revista bien vale que la autoridad municipal obtenga los ejemplares suficientes para que se difundan en centros educativos, o, en su defecto, que reimpriman lo importante de la Revista para ese efecto.3.- Todas las horas y minutos cuentan, y por ello en la Jornada se aprecia: Pero ahora don Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que “...está trabajando para conseguir los votos del PRI con objeto de aprobar la iniciativa presidencial de reforma eléctrica. El morenista acudió a Palacio Nacional para reunirse con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a su salida pretendió ser ocurrente: “Vine a checar los jardines de palacio. Vine a saludar.”De origen priista, partido del que fue dirigente en Puebla, y funcionario en el gobierno de Mario Marín (conocido como el gober precioso), ahora es líder de Morena en San Lázaro e informó que en la reunión con el mandatario tocó “algunos aspectos que tienen que ver con la reforma eléctrica, y el proceso que vamos a seguir -que mañana lo voy a platicar en la Junta de Coordinación Política-, me estoy reuniendo con los involucrados.”—¿Hay preocupación por los votos?—“...No, estamos trabajando, yo lo he dicho siempre primero tenemos que ganar la confianza de la gente. La gente, 8 de cada 10, están a favor de la reforma eléctrica porque es una reforma generosa, bondadosa por el beneficio de México pero también debemos escuchar a aquellos que sienten que se van a ver afectados y platicar con ellos, debatirlo, hacer foros, llamar a especialistas, académicos y a los altos directivos para que en un trabajo de discusión de debate de conocimiento, los mexicanos sepan por qué razón es y no incurrir en los errores en los que se incurrió en la anterior reforma de 2013 que en 40 minutos la aprobaron.—¿Conseguirá votos del PRI?—Yo espero que sí, vamos a trabajar con ellos, yo espero que sí.—¿Confían en el PRI?—Confiamos en los mexicanos.P.D.- Por cierto: ¿Y cómo ladra un perro de rancho? ¿A poco ladra de manera diferente que los perros de la ciudad?... Federico Arreola SDP Noticias."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "