A inútiles, se les cae AMLO

“A Morena se le hará

bolas el engrudo”

Ricardo Monreal Ávila

Apenas el domingo lo vimos en un video dominando un balón de fútbol y anunciando la promoción de un importante torneo de corte internacional, y a temprana hora estaba en Ciudad Mendoza; nos referimos al presidente de la Cámara de Diputados, el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, a quien encontramos en interesante reunión de compañeros de partido, fundadores de Morena en Ciudad Mendoza con quienes diseñaban una estrategia tendiente a defender la obra del presidente Andrés Manuel López Obrador.En este enclave de la región de las Altas Montañas, el legislador oriundo de Minatitlán señaló que la primera misión de todos los morenistas es respaldar el esfuerzo del Presidente por transformar a este país.Y en ese contexto soltó esta frase reconociendo que «todas y todos los que tenemos un encargo público se lo debemos a la militancia de Morena y al Presidente», que se estampó directo en el corazón de los funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, quienes se incrustaron en la burocracia con cargos de primer nivel donde se han venido enriqueciendo y a todos los “representantes populares” que también se treparon a la cresta de ese partido para medrar porque en los que militaban o no los pelaban o de plano están en periodo de extinción.Por ello, dijo el diputado auténticamente veracruzano, «somos los primeros comprometidos a responderles a ustedes. Debemos tomar la bandera del presidente Andrés Manuel y hacerla nuestra: la reforma Eléctrica, sin ir muy lejos».La oficina, en un segundo piso de un edificio de locales comerciales en el Centro de Ciudad Mendoza es histórica para el movimiento morenista en la localidad, por ser la iniciadora del partido en el municipio y sus alrededores. El propio presidente López Obrador la visitó siendo candidato.Los anfitriones del morenismo fueron Ramiro Jared Reyes Peral y Marco Eliseo Paredes, notables pioneros de Morena en la región. También estuvieron Floribel Beltrán, Alberto Pérez, José Osorio Torres y el artista plástico Víctor León.Al encuentro acudieron personas venidas de Acultzingo, Aquila, Maltrata, Nogales, Rafael Delgado y Tlilapan. Los morenistas, muchos de ellos portando sus chalecos de campaña, coincidieron en la necesidad de reforzar el vínculo entre representantes populares y militancia de base, para que a los primeros no se les olvide de dónde vienen.Sergio Gutiérrez estuvo acompañado por la diputada local Jessica Ramírez Cisneros.Sin duda Gutiérrez Luna es de los únicos políticos morenistas veracruzanos que tienen bien claro qué es lo que tienen que hacer para consolidar su proyecto político, y lo hacen.Volvemos a hacer la pregunta: ¿Como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, alguien, un diputado federal por ejemplo, se podría ir por la libre haciendo proselitismo sin el consentimiento presidencial?. Pues no.Lo que si se nota cada vez más es la tremenda incapacidad de los principales funcionarios públicos, improvisados, lentos de aprendizaje porque llevan tres años y nada más no dan una, que siguen anclados en responsabilizar al pasado de sus torpezas lo que podría poner a su partido en serios predicamentos en la entidad, a tal grado que se haga inevitable el relevo del gobernador Cuitláhuac y de Eric Cisneros, por poner en riesgo este espacio que electoralmente representa mucho para la sucesión presidencial... Se los dijimos.Aparte de dar a conocer todas las publicaciones que ha mandado a hacer, o que le han hecho porque él no sabe, en la Editora del Estado promoviendo el turismo y los productos del agro veracruzano; de sorprender a los diputados y colaboradores de la Secretaría de Gobierno, que por cierto obligaron a estar presentes en la comparecencia de Eric Patrocinio Cisneros Burgos “El Tío Lucas”, casi llora de emoción al anunciar que uno de esos videos se viralizó. Sí, aunque parezca increíble se viralizó; pero además hizo el sorprendente anuncio de que con inversión federal y una poquita estatal, se construirá otro panteón en Coatzacoalcos, donde se depositarán los cadáveres de desaparecidos hasta que los reclamen sus parientes.Los habitantes de la zona sur del estado deben de estar celebrando tan sorprendente noticia, tendrán otro panteón, o sea la delincuencia que ni se preocupe ya habrá un lugar especial para depositar los cuerpos de los difuntos, desaparecidos, ejecutados, muertos en las constantes balaceras que por ese rumbo abundan, mientras los reclaman y les dan cristiana sepultura... Que vil.Ayer que vimos de lejitos la comparecencia de don Eric, con algunos amigos entre ellos un exsecretario, cuando escuchó la revelación expresó: ¡vergüenza deberían tener, en vez de anunciar que la delincuencia (homicidios dolosos, desapariciones, ejecuciones) habían disminuido, aunque sea un poquito, salen con la torpeza de anunciar esto, falta que complete con otro anuncio: la inauguración de unas cuatro funerarias más. Es como si el de salud dijera: estamos listos para que otra pandemia como la del Coronavirus se nos venga encima, ya abrimos diez hospitales más, cuando los éxitos en términos de salud pública se miden en relación a la baja en atención de enfermos.Pero no todo fueron resbalones y frivolidades del que compareció, no también hubo extraordinarias noticias: La instalación de unas cuatro pistas de patinaje en distintos puntos de la ciudad para las fiestas navideñas, y el arranque de la chapeada de dos camellones más para Xalapa antes de que el golfo Hipólito deje el cargo. Sobra decir que los asistentes a tan importante evento salieron con cara de... ¿y?Tiempos aquellos cuando políticos de carrera, profesionales, que ocupaban la Secretaría de Gobierno con mucha dignidad y decoro, demostraban en sus comparecencias su capacidad de interlocución con todos los grupos políticos y sociales; los conflictos que habían logrado desactivar merced a sus habilidades como políticos; las mejoras de gran impacto social que habían realizado para bien de los veracruzanos. Se hacían sentir como auténticos puntales del gobierno no como caricaturas de gobernadores cuya especialidad es la frivolidad.Durante una entrevista periodística que le concedió a Víctor Trujillo, el presidente de la JUCOPO del Senado de la República, el político Ricardo Monreal Ávila le lanzó este reto: Te apuesto, lo que quieras, que aparezco en la boleta. Con Morena y sin Morena ahí voy a estar. Y es que el mejor operador político con que cuenta el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es precisamente Ricardo Monreal Ávila quien fue excluido de la lista de presidenciables que dio a conocer desde el púlpito mañanero don Andrés Manuel López Obrador.Lo cierto es que el político zacatecano es un auténtico “animal político”, vive en la plenitud de la edad para dedicarse a esta actividad, impuso a su hermano como gobernador de su estado y cuenta con una gran influencia en Palacio Nacional, lo que ignorantes del juego de poder no advierten y confían en su “cariño” con el mandatario. Decía con toda la sabiduría don Fernando Gutiérrez Barrios: en política no hay amistades, hay intereses. Y da la casualidad de que mientras AMLO se enemistó con todos Monreal hizo lo contrario.Se opone a la encuesta como método de selección de candidato presidencial, sabe que una encuesta tiene los resultados que le pide quien la paga, y se inclina por una interna en la que hay debates. Sabe que cuenta con las bases morenistas y amarra mediante los debates su estatura política. Nosotros le recomendaríamos a los morenianos veracruzanos que se preguntaran ¿quién está detrás del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna?, para que vayan calibrando el futuro.Pero regresemos a Monreal, quien recomendó mediante un video porque no le tomó la llamada, al gobernador Cuitláhuac que analicen y reconsideren eso del delito de ultrajes a la autoridad, una vil violación a los derechos humanos, y que en principio nuestro gober menospreció. ¿A qué madres Ricardo Monreal vino a Veracruz, Fidel Herrera no está aquí ni en condiciones de atenderlo, pero si está otro gran amigo del zacatecano, ¿Miguel Ángel Yunes Linares?Uniendo intereses de todos los adversarios de AMLO, sin duda Monreal sería el candidato presidencial de una alianza de partidos encabezada por Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y PRD.A todos los colegas que fueron invitados a la comparecencia del secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, les recomendamos que asistan, no es solo la payasada de ir a ver y si es posible aplaudir al ponente, no, habrá un ventilador de por medio. Ahí nos vemos. Por tercera ocasión con Edgar.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "