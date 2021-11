Dante y MC van para ser la tercera opción rumbo al 24

Con respecto a Veracruz, Dante Delgado tiene una gran preocupación: recuperar la grandeza del estado. Así lo expresó el domingo en su cuenta de Facebook al visitar el puerto jarocho.Estuvo a visitar a su hijo Alfonso que ahí vive (Santiago reside en Xalapa) y como buen veracruzano no dejó de visitar y caminar por el malecón.Recorrer el puerto de Veracruz siempre me llena de entusiasmo, porque sé que aún hay personas que creen que se puede mejorar la situación de nuestro estado. Que no les quepa duda: vamos a recuperar la grandeza de Veracruz”, apuntó.Sin embargo, su prioridad no es ser candidato a la gubernatura en 2024, aunque en política, y él lo sabe muy bien, las cosas no son, van siendo, esto es, tampoco se puede dar por descontado en definitiva que no pudiera figurar en la boleta electoral para entonces con la intención de suceder a Cuitláhuac García.Habitualmente uno de los mejores gobernadores (de solo cuatro años) que ha tenido Veracruz viene cada fin de semana a su terruño en plan familiar, esto es, no pierde contacto con el solar jarocho aunque hace pocas apariciones públicas.Ahora ha estado viniendo a tomar sol, a llenarse de oxígeno limpio, el de la costa veracruzana, a recuperar fuerzas para asumir el próximo 5 de diciembre, dentro de doce días, la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano y empezar de inmediato a construir la tercera opción (aparte de Morena y Va por México (PAN-PRI-PRD), que considera que será la verdadera oposición para enfrentar en las urnas al presidente López Obrador y su partido (ha dicho que los otros son simuladores de oposición).Ayer se cumplió la primera formalidad del cambio que habrá: en una reunión de todos los senadores de MC se invitó de manera formal al actual Coordinador Nacional, Clemente Castañeda, a asumir la coordinación del grupo parlamentario del partido naranja, al vencerse su periodo estatutario al frente de su partido el próximo 5 de diciembre.En el marco de la Convención Nacional Democrática de MC, que tendrá lugar los días 3 y 4 de diciembre, se formalizarán los cambios. Dante atenderá, así, la petición que le han hecho los dirigentes estatales en sus recorridos por el país para que reasuma la dirigencia nacional, que dejó en 2018.Dante, pues, comenzará a tejer esa tercera opción, que ven con mucha simpatía cuadros históricos de los otros partidos, pero también dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, que no confían en los partidos tradicionales.El tejido y la búsqueda de un cambio pasarán por Veracruz. Se irá viendo.Criticable, a todas luces, la ausencia ayer de la diputación del PAN en la comparecencia del secretario de Gobierno, Eric Cisneros. Criticable porque los diputados representan, se supone, la voluntad del electorado, de los ciudadanos que los eligieron y se cree que son su voz, que debió escucharse para cuestionar al funcionario sobre los problemas no atendidos ni resueltos por el área a su cargo.¿Esa es la oposición mayoritaria? ¿Dejando de cumplir su responsabilidad pretenden que el electorado siga confiando en ellos? ¿Es que llegaron a algún acuerdo inconfesable para que se ausentaran a propósito y no incomodaran con alguna pregunta a Cisneros? ¿De a cómo fue el arreglo?La comparecencia de ayer reflejó lo que ya se esperaba teniendo Morena la mayoría: fue una sesión insustancial, con preguntas cómodas, a modo. Nada para recordar. ¿Dónde quedó el control del dirigente panista Joaquín Guzmán Avilés sobre su bancada, sobre el coordinador nombrado por él? ¿Entonces es cierto que se entiende con los del palacio de gobierno?La diputada priista Anilú Ingram Vallines fue la única voz que verdaderamente cuestionó a Eric Cisneros en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.Resulta que desde que asumió su nueva responsabilidad, a esa comisión han llegado quejas y denuncias por acoso sexual y laboral en la Secretaría de Gobierno, pero el secretario Cisneros se hace de la vista gorda y el ciego para no escuchar ni ver nada de lo que pasa en su dependencia y mantiene en su plantilla y protege a los acosadores. Ella le entregó una tarjeta de los casos y le recordó que Veracruz es el segundo estado del país con más casos de feminicidios.“¿Está usted enterado de las denuncias que existen en contra de colaboradores suyos en la Segob por acoso sexual como es el caso de Fernando Quirarte Vargas?”, le dijo en forma directa.El funcionario le dio vueltas al asunto. Anilú, que ya fue presidenta de la Mesa Directiva en pasadas legislaturas, apretó en la réplica, pero Patrocinio “robaleó” (un pescado vivo y enjabonado se mueve tanto que es difícil atraparlo) y se “comprometió” a que va a tomar cartas en el asunto, o sea, nunca.La diputada jarocha fue la única luz que brilló en un acto nebuloso en donde (qué pena, pero se entiende la necesidad) se vio a casi todos los funcionarios y a los titulares de los organismos “autónomos” calladitos, derechitos, sumisos, aplaudidores, complacientes.Es de reconocer la actitud responsable de la diputada Ingram Vallines, la única que valió la pena.Ayer se hizo oficial el nombramiento de Guillermo Núñez Huesca como nuevo titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso local. Llega con toda la confianza del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.Hasta donde ha trascendido, con el cambio pretenden una nueva relación con los medios que tienen presencia en la opinión pública.Este martes toca comparecer al secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, un joven funcionario bastante callado y discreto, que casi no se ve ni se oye, pero se siente.Sin duda alguna es el artífice de que la administración se sostenga, con todo y sus limitaciones económicas, gracias al buen manejo que ha hecho de la crisis, que le ha tocado administrar.Deuda hay y existe, como la de largo plazo que se heredó, que prácticamente se mantiene igual, pero al menos el funcionario oriundo de Poza Rica y su política han podido contener la crisis y evitar que se agrave y, para efectos prácticos, por ejemplo, está garantizado el pago de los compromisos de fin de año como el sueldo y los aguinaldos para todos los trabajadores, así como para los pensionados y jubilados.Significativo si se recuerda lo que se vivió en el último año del gobierno de Javier Duarte, cuando incluso hubo actos de violencia porque no había recursos, ni prestados, para pagar.Creo que una mejor opinión sobre el tema la dio el jueves 18 de noviembre la calificadora Standard & Poor’s Global Ratings al revisar la perspectiva de la calificación del estado a positiva de estable.Transcribo su resumen:“El Estado de Veracruz ha mantenido prudentes políticas financieras y un compromiso sostenido con la transparencia fiscal, lo que le ha permitido reducir gradualmente su elevado pasivo contingente y contener el nivel y el costo de la deuda.Veracruz está logrando mantener resultados fiscales balanceados, incluso luego de asumir gastos extraordinarios heredados de administraciones anteriores, que mejorarían gradualmente si logra consolidar el todavía lento proceso de recuperación económica.Confirmamos nuestra calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional de 'mxBBB-' del Estado de Veracruz, al mismo tiempo, revisamos la perspectiva a positiva de estable.La perspectiva positiva refleja nuestra opinión de que podríamos subir la calificación de Veracruz si la administración financiera continúa con el gradual proceso de reducción de su elevado pasivo contingente, al tiempo que mantiene resultados presupuestales balanceados y continúa con buenas prácticas en el manejo de la deuda pública”.Lima, pues, no llegará este martes con las manos vacías."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "