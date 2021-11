Morena: veto de radicales

A diferencia de la sucesión presidencial de 2018, cuando para desplazar al PRI y al PAN del poder tuvieron que incorporar a su Movimiento de Regeneración Nacional a priistas y panistas –algunos de los cuales fueron recompensados con diputaciones, senadurías, gubernaturas y posiciones en el gabinete federal–, ahora todo parece indicar que el ala dura de Morena, confiada en el arrastre popular del presidente Andrés Manuel López Obrador y el control del partido de más de la mitad de los 32 gobiernos estatales, se dispone a vetar en 2024 a quienes le generan desconfianza por no sentirlos plenamente identificados con el proyecto de la Cuarta Transformación.Esta radical corriente morenista, por ejemplo, es la que empuja la precandidatura de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República, pues la Jefa de Gobierno de la CDMX proviene de movimientos estudiantiles, sociales y partidistas de la izquierda. Y para la gubernatura de Veracruz apoyan las aspiraciones de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien primero militó en el PRD y luego, en 2015, fue la primera diputada federal del obradorismo electa en Coatzacoalcos.Por eso no fue casual que hace un mes, al preguntarle sobre el activismo que desde septiembre viene desplegando Sergio Gutiérrez Luna en la entidad, el gobernador Cuitláhuac García desconociera olímpicamente al diputado federal, refiriendo que desde que él inició a sus 17 años de edad la lucha por la transformación de Veracruz y del país, jamás vio al abogado nativo de Minatitlán. “Conozco muy bien quiénes contribuyeron aquí en Veracruz a este logro de la transformación y en la última etapa también (…) Yo nunca vi a un Sergio Gutiérrez Luna”, remarcó García Jiménez, señalando que sólo “sé que vino del PAN y su esposa estuvo en el PRI, y que finalmente llegó a Texcoco y ahí se vinculó con Morena”.Actualmente, la esposa de Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras, es diputada local del PT en el estado de Sonora, donde radica con sus dos pequeños hijos.A finales de septiembre, en un programa de televisión por internet moderado por el académico John Ackerman, el escritor y consejero nacional de Morena, Paco Ignacio Taibo II, actual director del Fondo de Cultura Económica, hizo duras críticas a su partido por haberles abierto las puertas “a los sapos que provienen del PRI” y “de ultraderecha” del PAN.“El concepto ganar se modificó y ahora llevamos al poder a sapos de notable envergadura. Llegaron priistas y panistas que se corrompen en 24 horas. Son sapos que si les das dos besos ingresan a Morena”, dijo el polémico escritor en el foro preparado por la Secretaría de Organización del partido obradorista.“No podemos dejar a personas dispuestas a traicionar a Morena en 5 minutos y clavarte el cuchillo por la espalda.“Tenemos que volver a los principios, a la mentalidad de un partido de izquierda. Hoy por hoy Morena no sirve…”, afirmó.En Durango, estado que elegirá gobernador en 2022, ya vetaron a Manuel Espino Barrientos, ex dirigente nacional del PAN vinculado al grupo ultraderechista El Yunque y actual Comisionado del Servicio de Protección Federal.¿Dejarán pasar en Veracruz a Gutiérrez Luna en 2024 o el diputado tendrá que buscar la candidatura por el partido de su esposa? Sin embargo, en una potencial alianza, difícilmente los radicales de Morena le cederían al PT el bastión obradorista veracruzano.Más de uno ha querido amarrar navajas entre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, luego de que –a través de un video– el político zacatecano hiciera referencia al caso de seis jóvenes xalapeños que fueron detenidos hace tres meses por miembros de la SSP en una plaza comercial de la capital del estado, donde, según se sabe, escandalizaban a las afueras de un restaurante y posteriormente fueron intervenidos por elementos policiacos.Si bien, derivado del delito de “ultrajes a la autoridad”, se encuentran detenidos algunos personajes políticos, lo cierto es que lo que motivó a Monreal a abordar la situación que viven estos jóvenes de familias xalapeñas es que de acuerdo con un video que circula en redes, ni alteraban el orden ni se mostraban violentos, y mucho menos se observa que hayan agredido a los policías.Se sabe que Monreal mantiene cercanía con los familiares de algunos de estos jóvenes, y ante las evidencias –según señaló el senador en su video del fin de semana– de que son inocentes del delito que se les acusa, consideró necesario hacer visible este caso para que se haga justicia.De eso a que muchos pretendan llevar agua a su molino tratando de confrontar a ambos personajes, hay un trecho enorme.Conociendo a Monreal, difícilmente se hubiera atrevido a interceder por estos jóvenes si no conociera el fondo del asunto, pues tratándose de uno de los tres presidenciables de Morena –junto con el canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum– difícilmente hubiera arriesgado su prestigio defendiendo lo indefendible.Por lo mientras, ya el gobernador Cuitláhuac García dijo que se analizará este caso, y tanto el Poder Judicial del Estado como la Fiscalía General y la SSP tendrán que aportar lo que en derecho corresponda.Punto a favor del senador zacatecano y para el gobernante veracruzano."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "