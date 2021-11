Agresiones

... En un comunicado que el lunes pasado se difundió internacionalmente, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, condenaron el acoso judicial y administrativo en contra de los medios de comunicación del estado de Puebla, E-Consulta y El Popular, esto por parte de autoridades estatales donde gobierna el morenista Miguel Barbosa Huerta.Los representantes de la SIP advirtieron que, desde hace dos años, los medios de comunicación mencionados, son objeto de descalificaciones y campañas de desprestigio, bloqueos informativos y publicitarios y embestidas digitales, persecuciones judiciales y administrativas provenientes de funcionarios públicos. Según Artículo 19, los medios son víctimas de acoso judicial, a través de demandas civiles por daño moral presentadas por funcionarios de la administración pública que reclaman indemnizaciones por cifras millonarias.Como parte de la campaña de intimidación, el 10 de noviembre la secretaría de Planeación y Finanzas citó a los representantes de E-Consulta y El Popular a una auditoría para revisar asuntos financieros que se remontan a varios años. El incumplimiento de las disposiciones fiscales podría conllevar sanciones económicas y embargos que pueden poner en riesgo la viabilidad de los medios de comunicación.Como ustedes verán amables lectores, los circunstancialmente encargados de la administración estatal poblana, copian las actitudes del presidente de la república, el también morenista Andrés Manuel López Obrador, quien arremete en contra de los medios de comunicación que lo cuestionan.Por lo pronto el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta ya fue puesto en la mira de decenas de medios de comunicación de muchos países, donde su gobierno es señalado de hostigador e intolerante, demostrando que anda más apurado por servir a su presidente y no al pueblo que lo eligió.Por ello, las barbas ya se pusieron a remojar en Veracruz. Que conste.... Para los últimos días de este mes de noviembre, se está convocando a una asamblea de representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), para determinar las acciones a seguir ante la difícil situación económica por la que atraviesan varias universidades del país que mantiene en riesgo el empleo de más de 150 mil trabajadores, situación que se agravará el año entrante, en 2022.A decir de Enrique Levet Gorozpe, dirigente en Veracruz de Fesapauv y a nivel nacional de la CONTU, adelantó en reciente entrevista que se requieren más de 15 mil millones de pesos adicionales para las universidades públicas estatales, que no se ve vaya a aportar el gobierno federal, que visto está, no comulga con la ciencia, con la educación.... Se están despachando en el Registro Civil del municipio de Boca del Río, donde su eficiente personal le ayuda a obtener copias recientes de actas de nacimiento o de matrimonio, pero cobrando cantidades que van hasta los 500 pesos sin dar recibo por esos pagos, lo que se presta a malas interpretaciones.Con ese argumento de que tal documentación debe ser reciente, los empleados ofrecen una copia actualizada, la “bajan” del sistema la imprimen y la entregan, pero no entregan recibo por los pagos que hace el usuario.... Vaya desde aquí nuestra felicitación al licenciado Luís Fernando Perera Escamilla porque su nieta Paola Portillo Perera fue una de las galardonadas con el Premio de la Superación Ciudadana, al haber obtenido el mejor promedio de su generación en sus estudios primarios.La niña, obtuvo este reconocimiento por parte de la Superación Ciudadana como hace algunos años lo recibió su mamá la señora Ángela Perera Gutiérrez y en 1964 su abuelita Angelita Gutiérrez de Perera.Por ello reiteramos nuestra felicitación y reconocimiento al licenciado Luis Fernando Perera Escamilla, quien entre otras encomiendas fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "