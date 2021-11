Colosio o Monreal por MC

“La zacatecana se queda con el

Las mediciones que los operadores de Morena vienen haciendo sobre sus adversarios, dan como resultado para la presidencia de México en el 24 a Claudia Sheinbaum por Morena, hasta arriba y únicamente dos puntos abajo a Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de la capital de Nuevo León, Monterrey, por el partido Movimiento Ciudadano (MC). En otra composición de nombres hay un empate entre Sheinbaum y Ricardo Monreal Ávila, la primera por su partido y el segundo, Monreal, por Movimiento Ciudadano (MC), de tal forma que en la boleta presidencial en el 2024 ya sea Colosio o Monreal irán con las mayores posibilidades de triunfo rumbo a la presidencia. ¿Qué razones tendría Dante Delgado Rannauro para dejar su escaño en el Senado de la República y tomar las riendas, a nivel nacional, de su partido?En estos movimientos Clemente Castañeda asume la Coordinación de los senadores de Movimiento Ciudadano en la tribuna más alta del país, en el espacio que momentáneamente deja Dante Delgado. Un enroque.Esta importante decisión que toma Dante, uno de los políticos más importantes del país, y el único veracruzano que ha fundado un partido político al cual hoy lo tiene bien posicionado convertido en la única fuerza partidista de oposición. Y ha dicho que su mayor preocupación es recuperar Veracruz sin explícitamente proclamarse candidato de su partido al gobierno, no, Dante tiene la posibilidad de ir haciendo la política desde una perspectiva superior a lo que ven los políticos locales o aldeanos.Sabe que la zacatecana Rocío Nahle, la secretaria de Energía del gabinete presidencial, no va a resistir la presión que viene generando la reforma eléctrica ni cumplirá con la construcción de la planta de Dos Bocas, lo que provocará que el señor López Obrador se deshaga de ella quedando en la orfandad la bola de improvisados que tiene Rocío en el gobierno bajo el mando de Eric Cisneros.El cordobés observa cómo juega con los aprendices de políticos el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Federal y miembro del grupo político de Ricardo Monreal Ávila, autores de los tremendos tropezones que se han dado los morenitos en el poder de Veracruz, y es momento de hacer política para sumar y sembrar porque la tierra está lista y no hay quien deposite algunas semillas.Y cómo fue que nos enteramos de la decisión de Dante de dejar su escaño en el Senado para asumir las riendas del exitoso MC, bueno de acuerdo con publicación del diario Reforma, Movimiento Ciudadano acordó, tras una reunión privada, que Dante Delgado reasumirá el liderazgo del partido y que Clemente Castañeda sea el coordinador de la bancada en el Senado.El nombramiento del Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, se formalizará en la próxima Convención Nacional Democrática a efectuarse el 3 y 4 de diciembre, con la muy posible confirmación de Dante Delgado Rannauro como presidente del CEN.Dispongámonos a ver con más frecuencia a Dante por estos rumbos, haciendo lo que mejor sabe hacer, política, mientras estos que de suerte les cayó el poder del cielo se les va como agua entre las manos, y es que como decía Don Fernando Gutiérrez Barrios, “la política no es para improvisados soberbios”. Es tiempo del rescate de Veracruz que lleva 29 años viviendo en las mismas condiciones porque ningún gobernador, después de Dante, ha hecho una sola obra importante en beneficio de quienes vivimos en este terruño.Es verdad que el COVID-19, tomó al sector salud mundial con los calzones en el suelo. No se sabía qué estaba pasando, dónde se originó realmente, y a la fecha existen diferentes versiones, en relación a cómo se dio la propagación, que fueron los chinos, que es una guerra bacteriológica, que no fue accidental, y pasarán otros 3 años mas o menos para que vayamos sabiendo la verdad en torno a la pandemia, que aún azota a todo el mundo ahora con la famosa “CUARTA” ola, y quizá haya una quinta, en fin, todo este barullo de Salud Pública, nos hizo ver que en México nos agarró hasta sin calzones, se da en el preciso momento del caos generado por la actual administración al desaparecer el Seguro Popular creado por la administración pasada y dar inicio a una nuevo sistema de Salud al que se le denomina INSABI.Sin embargo, y dadas las condiciones en las que se ha dado el cambio, que aún no logra impactar de la forma que el Presidente de la República quisiera, se han muerto y seguirán muriendo por más tiempo una gran cantidad de niños con cáncer por falta de medicamentos, infectados por el COVID por falta de equipo, material y medicamentos, Sidosos, nefrópatas por falta de los medicamentos necesarios para sobrevivir aún después de trasplantados, pacientes en calidad de espera para un trasplante, ya que están suspendidos aun teniendo al posible donador y lo que ya sabíamos, una infraestructura insuficiente y en mal estado.Las cirugías de urgencias que requieren material específico para poder realizarlas, son postergadas hasta conseguir lo necesario para llevarlas a cabo, pero lo más grave es que, aunque la familia, los amigos o vecinos cooperen para adquirir el material, esto no es aceptado por las autoridades de salud, aunado a lo anterior los hospitales ISSSTE, IMSS, CEM, CIVIL, regionales, están saturados; encontrar una cama disponible es una verdadera proeza.Quién resolverá esta situación, quien pagará por todo esto, porque el nuevo sistema de Salud, INSABI dónde está y cuándo se podrá cumplir con los propósitos para los que fue creado.De acuerdo a las condiciones generales de trabajo, el personal del turno nocturno y de jornada especial (sábados, domingos y días festivos) del Hospital Regional de Veracruz, tienen derecho a recibir los alimentos debido a que laboran 12 horas seguidas en dicho nosocomio. Como si fuera cárcel, la recomendada de Eleazar Guerrero, Subsecretario de Finanzas, decidió colocar checadores para controlar y racionar los alimentos que reciben tanto médicos, como enfermeras, camilleros y demás personal que labora en dicho nosocomio.Claudia Isabel Aguilar Arauz, administradora del HAEV justifica esta acción como una medida de austeridad, la realidad es que el recurso que se ahorre en los alimentos será desviado para la campaña sindical de Doris Luz Méndez Eligio (fue quien le dio la Idea de colocar los checadores en los comedores ) y de Tomás Rosas Pichardo, para así poder tener sometido al personal a los abusos de la 4T. Anteriormente yaha sido señalada por desvíos de recursos, desde su llegada en el 2019 y el 6 de noviembre del 2020, ella se autorizó la compra de material médico para traumatología y la paciente era la misma administradora del HAEV, Claudia Isabel Aguilar Arauz, para una presunta cirugía mayor de columna, poniendo esto en duda, pues personal de esta institución asegura que lo que le hicieron fue una intervención estética en nariz, mamas y glúteos.Nada, pero nada nuevo en las comparecencias de los funcionarios de la 4T, ¿será porque no han hecho nada?