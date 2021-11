Trinan porque los obligan a pagar su acarreo

A principios de la quincena comenté que el gobierno del estado tiene todo listo para realizar una movilización de sus trabajadores hacia la Ciudad de México dentro de una semana, el 1 de diciembre, para aclamar a su amado líder Andrés Manuel López Obrador.Dije que cuando gobernaba el PRI, los que ahora están en el gobierno pero que entonces eran oposición llamaban “acarreados” a quienes movilizaban en forma masiva para actos como el que tendrá lugar. ¿Ahora se les llamará “firmemente convencidos?, pregunté.Pues no. Ahora serán ¡autoacarreados! Le cuento. Varios funcionarios de medio pelo (mandos medios) están que trinan porque les dijeron (les ordenaron) que todo aquel que tenga personal bajo sus órdenes (de un empleado en adelante) los tienen que obligar a que vayan al Zócalo de la CDMX con sus propios recursos o que, en todo caso, ellos los lleven y los traigan y les den de comer con sus propios recursos, pero que viáticos no hay, ni para pasajes ni para gasolinas, casetas y ni siquiera para las tortas.Aunque rabian, comentan que no les queda de otra más que obedecer ya que de otra forma perderán su chamba. “Según la creencia es que ganamos más, pero todo se va en apoyos para el gobierno”, dicen. Recuerdan que el día 16, igual, los obligaron a acarrear a sus empleados a Tlacotalpan para aplaudir al gobernador por su informe y que ellos tuvieron que pagar los gastos, y antes, a comprar hasta tres boletos, de tres mil pesos cada uno, para un concierto en el World Trade Center de Boca del Río donde actuaron artistas famosos, dizque para apoyar a los planteles educativos dañados por el huracán Grace. Recuerdan que con el PRI los acarreaban pero les pagaban todo, o sea, que estaban mejor cuando estaban peor.A lo largo de las comparecencias de los secretarios de despacho, todos cantarán las bondades de sus respectivas áreas; puede, por qué no, que algunos tengan muchos méritos no obstante lo poco que han hecho si se toma en cuenta la crisis financiera que vive el estado.Al veracruzano común, al de a pie, al que necesariamente tiene que llevar todos los días el pan a la mesa de su casa, para su familia, sin embargo, le impactan las buenas nuevas que tienen que ver con su bolsillo.Ya habrá tiempo para desgranar todo lo que dijo ayer el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, en su comparecencia ante diputados locales, pero por lo mismo que comento líneas anteriores, a la burocracia, esto es, a esta población veracruzana le interesaba saber qué con su pago de fin de año y con su aguinaldo.Por lo que dijo el joven funcionario, están garantizados: “Hoy los veracruzanos pueden estar tranquilos, pues sus pagos están asegurados tal y como ha venido sucediendo desde 2018”. Porque conozco a muchos de los trabajadores, de quienes fui por muchos años compañero, ellos hacen a un lado los rollos discursivos y lo que les interesa, como dicen, es la neta.Hay razón de sobra para que los trabajadores del gobierno del estado vivieran algunos años en la zozobra al llegar el fin de año, porque no había recursos para que les pagaran lo que por derecho les corresponde. Lima lo dijo bien ayer: “El mal manejo financiero provocaba que al llegar a fin de año había angustia e incertidumbre entre miles de familias porque no había la certeza de que los sueldos y prestaciones fueran saldados en tiempo y forma”.Al margen de los cuestionamientos sanos y necesarios a lo que dijo el titular de la Sefiplan, lo que el trabajador entiende y le interesa, y cree por ello, es que le digan que a su familia no le va a faltar lo indispensable y un poco más porque el gobierno está administrando bien los recursos para poder cumplirle.Por lo pronto, me quedo con eso. Estuve muchos años adentro y sé que al margen de lo que critiquemos o aprobemos desde fuera, lo que a los trabajadores les interesa es que les den la seguridad de que pasarán una Navidad y un buen Fin de Año porque cobrarán puntualmente sus dos quincenas y sus aguinaldos.Con su anuncio de ayer, Lima Franco muestra el mejor rostro de la administración de Cuitláhuac García Jiménez con los empleados del gobierno.En alcance al comentario anterior, la oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Ariadna Selene Aguilar Amaya, ya se reactivó (en modo presencial) y fue a la escuela primaria Benito Juárez de Banderilla donde aprovechó para dar varias buenas noticias para los maestros de la entidadDio a conocer que atenuado el problema de la pandemia de Covid-19, ya están preparando el festejo del Día del Maestro, un evento para el que están disponibles los recursos de cada año, por lo que probablemente se celebrará el próximo 8 de diciembre.La joven funcionaria dijo que, así como sus compañeros maestros se han sacrificado para enfrentar la pandemia, es justo que ahora se reconozca su esfuerzo, por lo cual una indicación del gobernador Cuitláhuac García fue que se garantizaran sus derechos, su aguinaldo y sus prestaciones, lo cual se hará gracias a la disciplina financiera y al apoyo de José Luis Lima Franco, titular de la Sefiplan.En San Andrés Tuxtla están anunciando e invitando para el sábado a una “reunión de trabajo” con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, “quien nos compartirá los beneficios de la aprobación del Presupuesto de la Federación 2022 para el estado de Veracruz”. El acto será abierto y público, en una calle del corazón de esa ciudad de Los Tuxtlas.El domingo, el legislador oriundo de Minatitlán continuará recorriendo el estado, comentando las “bondades” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 para Veracruz así como de la reforma eléctrica, y, en general, sobre las políticas públicas del presidente López Obrador-Por cierto, por lo que se vio, Sergio recibió ayer calorcito del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y de Claudia Sheinbaum en la Asamblea General del IMSS, celebrada en el Palacio Nacional. Nada más le aplaudieron en su presentación. En la fila de atrás, a la izquierda del presidente, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, tuvo que apechugar y sumarse a los clap clap.Solo cuando entes del propio gobierno son víctimas de la inseguridad que azota a Veracruz es imposible que nieguen que existe el problema y que digan que los índices van a la baja.Ayer en el portal alcalorpolitico.com se publicó que el subdirector de Operaciones de Radio Televisión de Veracruz (RTV), Gregorio Olmedo López, presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia penal por el robo de equipo audiovisual que tenían resguardado en una camioneta en el interior del Parque Deportivo “Colón”, en Xalapa, equipo que alcanzaría un valor de tres millones de pesos.El equipo lo tenían ahí para la transmisión de partidos de equipos de beisbol profesional. El robo se habría dado el domingo pasado.El robo es cuantioso y afecta seriamente el trabajo de la televisora que, aunque no se dice, vive una grave situación de penuria económica.Ahí están las consecuencias de que la policía en lugar de dedicarse a vigilar continúe con sus atracos a la población, en especial los fines de semana.A ver si ahora que la afectada fue la televisora del gobierno la Fiscalía General del Estado esclarece el caso y castiga a los responsables.Poncharon, pues, al equipo de RTV, y sin tirarle a ninguna bola. Los dejaron out."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "