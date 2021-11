El 'Canelo' Zepeta

No cabe duda que el subsecretario de Infraestructura de la SIOP, Fernando Elías Guevara, es un joven con suerte, pues gracias a la extravagante boda del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, realizada el sábado 6 de noviembre en Antigua, Guatemala –que le costó el cargo no sólo al poderoso ex funcionario de la Secretaría de Hacienda sino también a la secretaria de Turismo de la CDMX, Paola Félix Díaz, por viajar en un avión privado de un empresario periodístico–, en Veracruz pasó desapercibida la escandalosa despedida de soltero en Cancún, Quintana Roo, del ingeniero pozarricense.Y es que en el Palacio Legislativo de la avenida Encanto, de Xalapa, corre la versión de que derivado presuntamente de ese penoso incidente ocurrido en el Caribe mexicano unos días antes de que se instalara constitucionalmente la LXVI Legislatura local, fue que la diputada Cecilia Guevara de Elías, madre del subsecretario de la SIOP, habría sido favorecida con la presidencia de la mesa directiva de la LXVI Legislatura local que inició funciones el 5 de noviembre pasado.Según lo que se comenta en el círculo más cercano del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien repite como coordinador del grupo legislativo de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), resulta que Elías Álvarez organizó su despedida de soltero en un hotel fifí de Cancún, Quintana Roo, pero sólo invitó a sus amigos “fresas” que nada tienen que ver ni comulgan con los postulados éticos y de austeridad republicana de la Cuarta Transformación.Pero relatan que ya muy entrada la noche, cuando la fiesta estaba de lo más sabroso, al espigado y atlético funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas –quien diariamente nada una hora todas las mañanas en una alberca privada ubicada a tres cuadras de su oficina– se le apareció el diablo en la persona de Esteban Ramírez Zepeta, ex jefe de la Oficina del Gobernador y quien actualmente se desempeña como delegado en funciones de presidente de Morena en Veracruz, quien le reclamó airadamente que... ¡por qué no lo había invitado!De acuerdo con la reseña que circula en la burbuja legislativa de Morena, el hijo de la presidenta de la mesa directiva del Congreso local primero se puso blanco por la intempestiva e inesperada presencia de Ramírez Zepeta y luego cambió a rojo y morado por los reclamos y catorrazos que le descargó el dirigente partidista, quien le tiraba golpes a diestra y siniestra con mucho mayor tino que el famoso púgil mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez, hasta que los amigos de Fernando Elías reaccionaron y le quitaron de encima al fajador oriundo de Las Choapas, el cual –según trascendió–, tras enterarse de la despedida de soltero del subsecretario de inmediato ordenó arrendar un avión privado para que lo trasladara en menos de dos horas a Cancún.Por supuesto que esta “extravagancia” –como calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la escandalosa boda de Santiago Nieto con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Astrid Humphrey Jordan– no costó una bagatela, pues según el senador Julio Ramón Menchaca Salazar, aspirante de Morena a la gubernatura de Hidalgo, quien ha sido muy criticado por transportarse frecuentemente en aerotaxis, reveló que, en su caso, el costo por hora de vuelo sobrepasa los 2 mil 800 dólares, equivalente a más de 56 mil pesos.En septiembre de 2018, cuando el entonces mandatario electo Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer en redes sociales su nombramiento como Jefe de la Oficina del Gobernador, definió a Ramírez Zepeta, con estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública, como un “joven capaz, trabajador y siempre comprometido con la regeneración del país”.Los que deben estarse frotando las manos deben ser los líderes de la oposición anti-obradorista, si es que, como dicen, de veras existieran videos de los rounds que se fue a echar el dirigente de Morena en Veracruz hasta las playas paradisiacas de Quintana Roo.“Paciencia, prudencia, verbal contingencia, presencia o ausencia según conveniencia”, recomendaría el ex gobernador priista Javier Duarte al parafrasear –tras una audiencia en un tribunal de Guatemala, en julio de 2017– un dicho popular sevillano que comúnmente se le atribuye en España al escritor y miembro de la Real Academia Española Santiago Montoto, cuya frase original era la siguiente: “En Sevilla hay que tener paciencia y prudencia, verbal continencia; no exhibir excesiva ciencia, y presencia y ausencia, según conveniencia”."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "