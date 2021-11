“No puede haber

país de un solo hombre”

Enrique Krauze

Por si estaban con el pendiente, el sector empresarial de Veracruz empezó a tirar serpentinas y todavía no es carnaval, pero muchos de sus miembros que se identifican como un ala del PAN se quieren quedar con el Concejo Municipal de Veracruz que se instalará a partir del primero de enero de 2022.Hay algunos a quienes ya empezaron a “destapar” como “corcholatas” y es que la clase empresarial y la sociedad veracruzana tiene la impresión de que la elección municipal se va anular entre el 25 de este mes y el tres de diciembre a más tardar. En los cafés donde sirven los tradicionales lecheros con canillas y a la hora de la botana se han mencionado varios nombres.Algunos de ellos encabezan cámaras empresariales como el del presidente de CANACO Servytur de Veracruz, José Antonio Mendoza García, el presidente del Consejo Directivo de Coparmex Veracruz, Alberto Aja Cantero, se ha sumado una empresaria periodística, y hasta el presidente del comité del carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga “El Pollo hoy gallo”.Y para que vean que no somos excluyentes, no podemos descartar al expresidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, que tiene vínculos con la grey católica y a Marcos Orduña Alcocer, actual presidente de la CMIC delegación Veracruz. Hagan sus quinielas.Esos de arriba son los nombres que se encuentran entre la sociedad veracruzana que da por hecho que se va instalar un Concejo Municipal en Veracruz por un periodo de seis meses y ellos serán los encargados de convocar a nuevas elecciones. En la mesa del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) tienen pendiente resolver la impugnación presentada seis partidos políticos, incluyendo a Morena, que impugnaron la pasada elección municipal de Veracruz del seis de junio.Se espera que de un momento a otro la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) resuelva las quejas que les fueron por el presunto rebase del tope de los gastos de campaña de la candidata de la alianza “Veracruz Va” de la alianza PAN- PRD-PRI, Patricia Lobeira.Las irregularidades cometidas, entre ellas la clara intervención del alcalde, su cuñado, Fernando Yunes y la marcha de “Todos Somos Miguel” del 23 de mayo de este año fue “un tiro en el pie” y ahora están sufriendo las consecuencias... como carnaval “Fifí”.“Los veracruzanos sabemos que no se han mejorado las condiciones de vida en el estado, aunque el gobierno estatal afirme lo contrario. La inversión para reducir la desigualdad que presume el Secretario de Finanzas, para avanzar en el combate a la pobreza -multidimensional- sólo existe como afirmación, en su informe. Pues no hay constancia de que los recursos administrados por la SEFIPLAN hayan generado desarrollo social”, afirma el diputado panista Enrique Cambranis Torres.El diputado agregó que Veracruz ha avanzado poco en la mejora de la calidad de vida, pues no se ha invertido en estrategias sólidas que abonen a la consolidación de oportunidades de progreso reales. “Venimos arrastrando un retraso en la inversión de programas relevantes, ni siquiera en la pandemia se aplicaron medidas económicas emergentes importantes. No hubo apoyo a los comercios y a las familias, más allá de adaptar los sistemas de recaudación”, dijo.Como parte del discurso de austeridad desde el Gobierno del Estado se ha mencionado en reiteradas ocasiones que existe un ahorro al gasto público, sin embargo, el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) reconoció que no se ha generado ninguna reserva.Lo que se ha obtenido, dijo, es reducir el monto de los créditos de corto plazo, que para este año será de mil 600 millones de pesos –para pagar a la burocracia-, y se han liquidado algunos créditos fiscales que les fueron heredados.Aclaró que no se pueden generar ahorros, dado que en cada ejercicio fiscal es más lo que se compromete como gasto ordinario que el recurso que ingresa, “el Estado es deficitario, por lo que no se pueden generar ahorros”.Solo se ha intentado “equilibrar” lo que se ingresa con lo que se gasta, y para eso se implementaron medidas de contención del gasto.“Nosotros tenemos un déficit estructural por dos temas, uno es la nómina educativa estatal, cuando se hizo la reforma del FONE muchas prestaciones y maestros pasaron al Estado; y por otra parte tenemos un déficit del Instituto de Pensiones (...) que se lo tiene que absorber el Estado”.En el caso del IPE, el estándar es que por cada jubilado deben cotizar al menos 12 trabajadores, sin embargo, en la actualidad, por cada jubilado hay tres activos, por lo que Sefiplan debe asumir la aportación que haríanCon la austeridad se logró liberar “flujo” pero no se genera ahorro alguno, solo se genera menor gasto y eso reduce el déficit, “en 2020 la administración pidió cuatro mil 400 millones de pesos, y nosotros pedimos 2 mil 500 (...) y esperamos la próxima semana pedir mil 600”.De acuerdo a las proyecciones que el Instituto Nacional Electoral (INE), realizó para determinar la participación que habrá en el país en la Consulta Infantil y Juvenil 2021, en Veracruz la cifra esperada es 391 mil 50, personas. Sin embargo, cuando sólo restan seis días para que ese ejercicio concluya, hasta el pasado viernes 19 de noviembre, en la entidad el registro alcanzado era de apenas 114 mil 500 niños y adolescentes, que representan un avance del 29 por ciento del total esperado de participación. Hasta ese día, Campeche es el estado del país con el mayor avance que es del 57 por ciento, en tanto que Quintana Roo registra la cifra más baja con apenas el 19 por ciento.De los 20 distritos electorales federales con que cuenta Veracruz, el que mayor participación registra es el 7, Martínez de la Torre, con 11 mil 441 personas y el que menos participación muestra, es el 14, Minatitlán, con apenas mil 43 personas. El Distrito 10, Xalapa Urbano, tiene 4 mil 886 registros y el 8, Xalapa Rural alcanza una cifra de apenas 3 mil 597 participantes. El entusiasmo infantil y juvenil por participar en esta consulta es, a todas luces, mediocre ya que la cifra promedio de participación que se calculaba registrar asciende a 19 mil 550 personas por distrito, y a tan pocos días para que concluya la jornada, se ve inalcanzable lograr esa proyección en cada demarcación electoral.Este día, jueves 25 de noviembre, o a más tardar mañana, el alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero, tendrá el descaro de presentar en la sala del IMAC, su cuarto informe de labores. Lo único interesante de este asqueroso asunto es que ahí estarán los miembros del nuevo escuadrón de millonarios poblanos que llegaron a Xalapa invitados por el señor a robar todo lo que pudieran.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "