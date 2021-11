Y aún así pide más dinero

“Abro asteriscos, confiesa Ana Guevara”

A confesión de parte

Pues resulta que la liberación aberrante de Antonio García Reyes, el exdiputado morenista que atropelló y mató a una niña el domingo pasado en Huatusco, cuando conducía en estado de ebriedad, está completamente apegada a derecho y la actuación del Juez, Luis Alberto Cobos Hernández se apegó al marco jurídico que le concedió la Fiscalía General del Estado, quien es la responsable de aportar las pruebas que concluyan en una condena de prisión preventiva.Esto no significa, que el legislador sea inocente, él podrá llevar su proceso en libertad porque la que falló fue la Fiscalía al no aportar la prueba de ebriedad que requería el Juez para negarle esa posibilidad. Y aunque haga pucheritos el Gobernador, es necesario repetir que la que no hizo su trabajo fue la Fiscal y su equipo y no el juez, a quien, por cierto, ya lo corrieron de su cargo porque Cuitláhuac así lo ordenó, violentando, otra vez, la soberanía del Poder Judicial.Héctor Yunes Landa, presidente de la Asociación Política Estatal “Alianza Generacional” (AG) anunció ayer que en el evento en el que celebrarán su décimo séptimo encuentro anual se contará con la participación del ex Procurador de la República y ex embajador de México en Francia, Ignacio Morales Lechuga, como su orador invitado.A la reunión a realizarse el próximo domingo 5 de diciembre a las 13:00 hrs. en la ciudad de Xalapa, se ha confirmado la asistencia de líderes políticos y sociales del estado, diputados federales y locales, académicos, comunicadores sociales, ex funcionarios públicos, ex senadores, así como ex alcaldes, alcaldes en funciones y alcaldes electos, así como asociados de Alianza Generacional.El invitado especial Ignacio Morales Lechuga, es abogado, político y diplomático. Con una larguísima trayectoria en el sector público y la academia, fue procurador general de la República y embajador de México en Francia. También se desempeñó como coordinador del Secretariado Ejecutivo del Programa Nacional Seguridad de la Secretaría de Gobernación y Procurador de Justicia del Distrito Federal. En Veracruz fue subsecretario y secretario general del Gobierno. Ha sido también rector de la Escuela Libre de Derecho, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como Presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México.Este año, Alianza Generacional cumple su 17º encuentro anual de manera consecutiva, lo que le confirma como una de las Asociaciones Políticas con mayor trayectoria y membresía en el estado y una organización que congrega generaciones, promoviendo la capacitación en los principios fundamentales como son el respeto, diversidad, solidaridad, compromiso, ética y liderazgo.Las cifras de SEDESOL son nada en virtud de las necesidades de Veracruz, afirma el diputado local Enrique Cambranis Torres. De 2 mil 981 solicitudes de atención ciudadana, sólo 181 fueron solventadas según el informe, en el apartado de “Desarrollo Humano”.“No es suficiente promover las actividades primarias, como la cría de animales o la siembra de huertos. Es necesario potenciar las capacidades de los veracruzanos y sobre todo las veracruzanas en actividades de mayor impacto social. Me refiero –aclaró- a programas que sienten bases, desde la preparación, capacitación y educación para la competencia integral de las personas y sus familias”, dijo el diputado panista, quien agregó que la SEDESOL debe reconsiderar la manera en que enfrenta el estancamiento del desarrollo social en Veracruz.El legislador explicó que Veracruz ocupa el primer lugar nacional de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, por lo que se debe mejorar la estrategia para enfrentar el problema, que no ha cedido durante la actual administración estatal. “Si en tres años de ejercicio el problema de la canasta básica ha empeorado, los programas no son suficientes. Lo peor es que sigue habiendo subejercicio, mientras las condiciones del Estado no permiten devolver un solo peso de los recursos del pueblo, por consideraciones ajenas a las necesidades reales”, expuso.Cambranis Torres lamentó las cifras presentadas por la Secretaría de Desarrollo Social en la glosa del tercer informe; “Llama la atención que en el apartado denominado -Bienestar Social-, en el inciso dedicado al -Desarrollo Humano-, se hayan recibido y canalizado 2 mil 981 solicitudes de atención ciudadana, de las cuales sólo 181 fueron solventadas con apoyos en especie del Protocolo de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, en únicamente 23 municipios. Esto es nada, en virtud del número de veracruzanos y veracruzanas vulnerables, concluyó.Mi administración será de más obra y menos gasto; todos los brazos son necesarios para que Xalapa tenga los mejores servicios. Vamos a integrar un gobierno austero, sin gastos superfluos, de más obras y menos gastos, señaló Ricardo Ahued Bardahuil a su llegada al palacio municipal de Xalapa, donde se reunió con Hipólito Rodríguez, edil saliente. El alcalde electo informó que Xalapa requiere más de 780 millones de pesos para obra pública urgente, y más de 7 mil 500 millones de pesos para ponerla en el nivel de una capital de estado...Bajo la sombra de Morena, Cuitláhuac García llegó a la gubernatura de Veracruz, estado golpeado por las administraciones de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes; y aunque el actual mandatario se desmarca de ambos, la entidad continúa padeciendo los mismos males a la mitad del sexenio: no puede con el lastre de su deuda y depende fuertemente del dinero federal porque, además, es magra su recaudación fiscal; en materia de seguridad continúan los homicidios y desapariciones, y el nepotismo es rampante en la administración estatal...Genera esperanza ver al alcalde electo de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil, echándole un ojito al palacio municipal y platicando con los periodistas sobre lo que hará del primero de enero del 2022 en adelante. 