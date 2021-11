Dejen de simular que hacen, reprochan mujeres al Gobierno

¡Uf! Le llovió en su milpita ayer al señor secretario de Gobierno, don Eric Patrocinio Cisneros Burgos. Tradujo equivocadamente el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres como el Día de la Integración Familiar. Para qué. Se levantaron en armas las féminas.En sus cuentas de las redes sociales, el funcionario publicó: “Inicio la jornada de este jueves participando en la Caminata por la Integración Familiar que organiza el Instituto Veracruzano de las Mujeres.Para fortalecer los valores de respeto y sana convivencia desde el seno familiar, privilegiamos un trato digno a las mujeres”.Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Xalapa, le reviró de inmediato.En el mismo muro de Facebook del funcionario le respondió: “Con todo respeto. Hoy no es el Día de la Familia. Es Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la que en su mayoría se da en las familias”.La también licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, Maestra en Periodismo por la Universidad de Barcelona y por la Escuela de Periodismo de la Columbia University of New York, agregó:“Entendemos que por eso llame a la integración, pero nadie puede integrar una familia que ha vivido violencia. Para eso se necesita mucha inversión y estructura en la política pública, para sanar y sanear a esas familias que ven la violencia que se ejerce diariamente contra las mujeres”.Y lo actualizó: “Por otro lado, el enfoque de apelar a lo familiar para combatir la violencia de género tiene rato que ya se sobrepasó. “25N DÍA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS. No es día de la familia”.Atrás de Yadira se fue otra periodista y activista en defensa de las mujeres de la violencia en su contra, Sheyla Fuertes.“En verdad que no han comprendido nada. No es el Día de la Familia, ¿la familia de quién? Es el día para visibilizar y accionar contra la violencia hacia las mujeres. Con caminatas no se elimina la violencia. Atiendan las Alertas de Violencia de Género, accionen en la fiscalía para que los procesos de atención no sean largos. ¡Qué haya justicia! No señores, salgan de su espacio de confort, dejen de simular que hacen”.El rosario de reacciones se hizo largo. Arremetieron también contra el funcionario y el gobierno Maricarmen Rizo, Guadalupe López García, Mónica Mendoza, Zazil Reyes, Miguel Ángel Hidalgo, Yanelli Rodríguez Cisneros, Metezeri Ávila San Martínez, Clau Agvel, Pam Ortega Medina, Raquel Martínez Valdivia, Anabel Ojeda, Adela Lagos, Celeste Gasperín, Belem Palmeros Exsome, Rebeca Ramos Rella, Lourdes Godínez, Scarlett Rivera, Nancy Jiménez Peto, Jairo Guarneros Sosa, Miguel Espinoza y Brisa Gómez, todos ellos activistas, armados de valor civil para ripostar al secretario Cisneros.Miguel Ángel Hidalgo expresó: “Irresponsable estar en un puesto donde desde el inicio se ve que no se comprenden las cosas, en otras palabras, ostentar un trabajo en el que se observa evidentemente un gran desconocimiento de los temas es corrupción”.Rebeca Ramos Rella cuestionó: “Hoy hubiera sido un estupendo día para presentar avances sobre la estrategia de CERO TOLERANCIA a la violencia contra mujeres y niñas en Veracruz, que desde enero de 2019 se puso en marcha y que a la fecha la sociedad no ha sido informada sobre lo avanzado, logrado y en marcha. A octubre (a partir de enero este año, de acuerdo al Observatorio de Violencia contra las Mujeres, de la UV) van 77 feminicidios –Veracruz segundo lugar nacional en feminicidios– y más de 569 mujeres desaparecidas de las que 303 son niñas y adolescentes menores de edad. ¿Qué está haciendo el gobierno para atender esta gravísima escalada? Hoy era el día para responder a esta pregunta”.El lunes, durante su comparecencia ante diputados por la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el secretario de Gobierno Cisneros Burgos fue cuestionado por la diputada Anilú Ingram Vallines sobre si estaba enterado de que hay denuncias en contra de colaboradores suyos por acoso sexual y laboral. Le entregó una tarjeta con pelos y señales. La única respuesta que le dio es que iba a tomar cartas en el asunto, un formulismo que equivale a que no se va a hacer nada.Las manifestantes, casi todas ellas, o todas, forman parte de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz.En un texto que se me hizo llegar, dicen: “En Xalapa, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y la encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Rocío Villafuerte, en lugar de anunciar acciones y políticas públicas que tiendan a disminuir la violencia, realizaron una caminata por la familia, sin visibilizar la fecha y por consecuencia sin atender las recomendaciones que les hace la Comisión Nacional para la Atención de la Violencia contra las Mujeres, ante las tres declaratorias de Alerta de Violencia de Género”.Sus expresiones tienen el peso de que no se esconden en el anonimato, sino que todas y todos dan la cara, sus nombres, y se atienen a las consecuencias, pero no se quedan calladas. En su momento, según me han comentado, simpatizaron y creyeron que en efecto los actuales gobernantes eran diferentes. Están decepcionadas.El tiempo corre y no se resuelve en definitiva el resultado final de la elección para la presidencia municipal del puerto de Veracruz. Pareciera que a propósito están dejando que pasen los días para que los Yunes Márquez-Linares no tengan tiempo suficiente para reaccionar legalmente ante un resultado adverso por parte de las autoridades electorales.Ayer escuché la versión de que existiría ya un borrador o anteproyecto que anularía el resultado de la elección, lo que obligaría a ir a nuevos comicios. Hoy termina la última semana completa de noviembre y en la otra ya estaremos en diciembre, a solo 30 días del cambio de autoridades municipales.Quedó confirmado que el exsecretario general de Gobierno, exprocurador de la República y exembajador de México en Francia, Ignacio Rey Morales Lechuga, será quien dirija el mensaje principal en el acto por el 17 aniversario de la Asociación Política Estatal "Alianza Generacional", el próximo 5 de diciembre.El presidente de asociación, Héctor Yunes Landa, ha dado a conocer que tiene confirmada la asistencia de diversos personajes de la vida pública y política de Veracruz, que tendrá lugar en la zona conurbada Xalapa-Emiliano Zapata.El acto servirá para que luego de muchos años reaparezca en acto público Morales Lechuga, oriundo de Poza Rica y colaborador de El Universal, quien sirvió en el gobierno de Agustín Acosta Lagunes.En Xalapa, el delegado federal de programas sociales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, instaló la Oficina de Enlace para la Igualdad de Género, en la conmemoración del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".Con ese motivo hubo un acto en el que participaron la encargada del Programa de "La Escuela es Nuestra" en Veracruz, Laura Berruecos Martínez de Escobar, la directora de Institucionalización de la Perspectiva y Transversalidad de Género de la Secretaría de Bienestar, Gloria Chalé Góngora, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del DIF municipal de Xalapa, María Monserrat Díaz, y la representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el Estado (INPI), Magdalena Hernández Hernández.