Con el atropellamiento y muerte de una niña de apenas siete años de edad, en la Calle 17, entre Avenida 7 y Avenida 9, de la colonia Xocotla, del municipio de Huatusco, provocado por el ex diputado local priista, Antonio García Reyes, quien presuntamente manejaba ebrio y a exceso de velocidad por lo que perdió el control de la unidad, subiéndola a la banqueta donde se encontraba la menor quien murió instantáneamente, obliga a los diputados locales de la LXVI Legislatura veracruzana, así como a sus caros asesores, a promover la actualización del Código Penal para el estado de Veracruz, en lo que se refiere a las agravantes del homicidio culposo.De paso y ya que el titular del Poder Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez y la del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz andan a partir un piñón, que ambos promuevan con el Poder Legislativo las adecuaciones necesarias para evitar que, mediante argumentos legaloides e interpretaciones a modo, los jueces favorezcan a los responsables de homicidios culposos, bajo el principio de que según sea el sapo será la pedrada.Para que no se quede con la duda amable lector, el Código Penal para el estado de Veracruz en su Artículo 147, primer párrafo reformado el dos de noviembre de 2009, hace 12 años, establece lo siguiente: "A quien, en estado de ebriedad, bajo el influjo de alguna droga o en forma temeraria conduzca un vehículo de transporte de pasajeros, turismo o carga, en cualquiera de sus modalidades, incluidos los de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos o de arrastre, independientemente del origen de la concesión o permiso para prestar el servicio, y cause lesiones de las previstas en las fracciones IV, V y VI del artículo 137, se le impondrán de seis a quince años de prisión y multa hasta de ochocientas veces el salario, además de la suspensión de cinco a diez años del derecho para conducir vehículos de motor".Este segundo párrafo fue reformado también el dos de noviembre de 2009, quedando de la siguiente forma "Si el conductor causare uno o más homicidios se le impondrán de siete a veinte años de prisión y multa hasta de mil veces el salario, además de la suspensión de siete a doce años del derecho para conducir vehículos de motor"."A los conductores de vehículos particulares que, conduciendo en las condiciones a que se refieren los párrafos anteriores, causen lesiones u homicidio, se les aplicará la pena prevista para los delitos culposos, aumentada hasta en una mitad".... Definitivamente, al Código Penal para el estado de Veracruz, se le dan varias interpretaciones a modo y conveniencia y el caso del ex diputado local priista, Antonio García Reyes quien atropelló y mató con su vehículo a una niña, es el mejor ejemplo de ello, pues fue puesto en libertad para que desde allí lleve su proceso, ya que el juez Luis Alberto Cobos Hernández, determinó que el delito no ameritaba prisión preventiva, al ser un delito imprudencial.¿Imprudencial, aun cuando presuntamente manejaba en estado de ebriedad o, mejor dicho, borracho?Finalmente, el juez fue suspendido, pero el ex diputado local priista Antonio García Reyes sigue libre, pese a que la Ley establece que debiera estar en la cárcel.... Por tercera ocasión la Universidad Cristóbal Colón (UCC) entregó el Premio "Torrente Viver de la Comunicación", este año al Cineasta veracruzano, Ricardo Benett Santamaría.En el 2019, cuando se instituyó este premio como una manera de reconocer el trabajo de los comunicadores y subrayar la importante función social de la comunicación, la primera en recibirlo fue la comunicadora y periodista Beatriz Zavaleta Pérez, directora de Noticias de la XEU.En 2020, una servidora tuvo el honor de recibir este premio instituido por la Escuela de Comunicación, Diseño Gráfico y Publicidad de la UCC y es entregado cada año en las Jornadas de Comunicación, un evento académico que, en 2021, cumple 20 años de realización.Felicidades al cineasta Ricardo Bennet, así como al maestro Constantino Ventura Arrezola, Jefe del área académica en Comunicación, Diseño Gráfico y Publicidad, de la Universidad Cristóbal Colón.