Tito, Tito, garrotito

“La libertad solo se aprecia

cuando se pierde, es como el aire”

Enrique Krauze

¿Hasta dónde será capaz la 4T con tal de mantenerse en el poder...?, quien sabe, lo cierto es que haciendo política, trabajando por el bien de los veracruzanos, actuando con honestidad como lo ofrecieron en campaña, no, la única opción que les queda es sacar las herramientas que encuentren y que sus antecesores no quisieron usar o no les fueron necesarias y ¡madres!, duro contra el adversario que se convierte en peligroso contendiente para evitar arriesgar la permanencia en el poder. El doctor Tito Delfín Cano, aspirante a la dirigencia estatal del PAN, había crecido mucho como para dejarlo continuar, menos porque cuenta con el apoyo de los Yunes del estero y en una de esas se suman con MC y entonces sí, hasta nunca.Por eso mejor se desempolva un expediente olvidado en la Fiscalía del Estado en el que hay una demanda en contra del exalcalde de Tierra Blanca y bote.La Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Tito “N“ por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude, derivado de la carpeta de investigación por hechos denunciados el 26 de mayo del año 2017 en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Cosamaloapan, Sub- Unidad Integral de Justicia en Tierra Blanca, que dieron origen al proceso penal394/2021.Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, fue presentado ante el juez de control y proceso en audiencia inicial, quien legalizó la detención, llevó a cabo la imputación de los delitos, dictando la medida cautelar de prisión preventiva justificada.Curiosamente, las denuncias que pesan hoy en día sobre Tito Delfín Cano las iniciaron los mismos yunistas en el año 2017, siendo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y teniendo como Fiscal General del Estado a su abogado personal Jorge Winckler Ortiz, hoy prófugo de la justicia.Todo permite indicar que a los Yunes y a sus pregoneros se les olvidó la denuncia por fraude que ellos mismos presentaron en mayo de 2017 en la instancia regional de Cosamaloapan. Las afectadas fueron unas empresas cuando Tito Delfín era alcalde de Tierra Blanca. Y como Tierra Blanca era un bastión panista el entonces gobernador Yunes optó por usar la denuncia sólo para coaccionar a quien podía quizás ayudarles con el proyecto familiar político en esa región, por lo que decidieron ocultar las corruptelas de Don Tito en aquel momento, pero dejaron la carpeta y la denuncia abierta, lo que lo tiene al día de hoy tras las rejas.Se sabe también que además del delito de fraude denunciado en su momento, los denunciantes comprobaron omisiones y abuso de autoridad por parte del entonces alcalde en el año 2012, pero la Fiscalía Yunista tampoco hizo nada por investigar.Las consecuencias de esas omisiones o impunidad tolerada ahí están echando por tierra un proyecto que pudo ser la solución a los problemas de todos los veracruzanos, o por qué no, revirtiendo el efecto para que en el 2024 salgan todas las ofensas, abusos, agresiones, humillaciones y odios que estos iniciados acumularon en su contra.Tras el llamado que hizo el senador de la República, Ricardo Monreal Ávila al Poder Judicial de Veracruz para detener lo que llamó violación a los derechos humanos de personas inocentes acusadas de “ultrajes a la autoridad”, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ofreció que se revisaría el tema.Entrevistado por el periodista Ramsés Yunes para En Contacto de Avanoticias, el Gobernador señaló que por fortuna existe una coordinación buena entre los órdenes de gobierno, instancias judiciales y procuración de justicia y se garantizan los derechos de los presuntos responsables.“Yo respaldo a nuestra magistrada, respeto la opinión del Senador pero está equivocado”, platicó. “Yo considero que el poder judicial, ahora de la mano de la presidente, Isabel Inés Romero Cruz, ha hecho un trabajo excelente y hoy en la mañanera se dio como ejemplo de que acá no hay impunidad”, respaldó.“Se garantizan los derechos de los presuntos responsables para presentar pruebas, sus apelaciones, el proceso es legal. Sigue el proceso como es, aquí no hay ninguna violación que nos de preocupación porque estamos pendientes, estamos coordinados y se hace justicia”.El mandatario aclaró que no se permitirá que los que son auténticamente delincuentes se salgan con la suya.Hay que recordar que a través de cuenta de Twitter el coordinador de los senadores en el Congreso de la Unión, el morenista Ricardo Monreal Ávila lanzó un llamado al Poder Judicial en Veracruz a cargo de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz para detener la violación a los derechos humanos de personas inocentes, acusadas de “ultrajes a la autoridad”.«Por eso me preocupa lo que está pasando en Veracruz, en donde en los últimos años se han integrado carpetas de investigación por ultrajes a la autoridad», es decir, lesiones contra la policía o contra una autoridad. Esto está sucediendo de manera alarmante en ese estado”.Recordó el caso de seis jóvenes fueron privados de su libertad por este ilícito, pero donde hay videos que demuestran que fueron detenidos en una plaza comercial y que no opusieron resistencia y fueron acusados de haber agredido a los policías con armas punzocortantes."Todavía hay instancias legales que tienen que determinar la elección municipal de Veracruz en próximos días; en este momento nosotros, como sector empresarial, estamos trabajando en la agenda estratégica de los 65 años de Coparmex, ya que todavía no sabemos quién será el próximo alcalde en Veracruz", señaló Alberto Aja Cantero, presidente de la Coparmex Veracruz cuando falta poco más de un mes para que pudiera instalarse el Concejo Municipal de Veracruz ante la inminente nulidad de la elección municipal."Nosotros creemos que lo que más necesita el país y Veracruz en este momento es respetar el estado de derecho y precisamente nosotros nos conduciremos con total apego a derecho en las distintas áreas del acontecer de la vida diaria de nuestra comunidad", aseveró. Explicó que por el momento están concentrados en tres objetivos: en el cierre de año, en las necesidades de los socios y en atender, de la mejor manera posible, los retos que tiene el sector empresarial en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín.Dijo desconocer las pretensiones del expresidente de la Coparmex, Juan José Sierra, referentes a presidir, en un momento dado, el Concejo Municipal de Veracruz que entraría en funciones el 1 de enero de 2022 y que se encargaría de realizar la elección municipal extraordinaria en el primer semestre del 2022."Cotidianamente tenemos interlocución con los tres órdenes de gobierno, con todos los partidos, independientemente de su avenencia, y a nosotros nos ocupa construir nuestro plan estratégico con todos", aclaró.Desde este modesto espacio periodístico, lamentamos la muerte de la señora Aura Díaz, madre del periodista veracruzano, Raúl Peimbert Díaz, quien falleció la mañana del sábado en la ciudad de Houston, Texas. Desde este modesto espacio periodístico, lamentamos la muerte de la señora Aura Díaz, madre del periodista veracruzano, Raúl Peimbert Díaz, quien falleció la mañana del sábado en la ciudad de Houston, Texas. Este lamentable hecho causó que cientos de paisanos enviaran condolencias al comunicador que ahora radica en Estados Unidos de Norteamérica.