Los químicamente puros

Participaron en la lucha por tumbar al ochentón gobierno que nos tenía de las orejas, saqueando el erario, haciendo los mejores negocios al amparo del poder, brindando impunidad a los delincuentes, usando el poder para satisfacer sus caprichos personales o sus venganzas, y a la hora buena, cuando ganaron, ni los pelaron y por ahí andan compartiendo sus amarguras con paisanos de partidos que tronaron, maldiciendo la política y a los que se encumbran en el poder solo para cometer peores delitos que sus antecesores hasta que (no les falta mucho) terminen con la patria.Nos referimos a los ciudadanos excluidos del aparato burocrático, de las nóminas oficiales, de los cargos públicos, que no supieron por sus novatez exigir a la hora buena y en sus lugares entraron priistas conocidos como auténticos vivales, panistas que nunca se engancharon con un equipo bien para sobresalir y obtener los dividendos producto de su trabajo político, ciudadanos en general que jamás pensaron en pertenecer a la élite de un gobierno y por angas o mangas les llegó el premio: hoy, después de tres años de intenso aprendizaje son potentados, propietarios de mansiones muy superiores a las de los priistas y panistas, de negocios que comparten con otro funcionario (coludidos) quienes a medida que el tiempo avanza y sus fortunas y modo de vida mejoran se hacen a la equivocada idea de que esto será eterno, que así pasó porque lo merecían, que si hubo personas con más méritos que ellos para ocupar un cargo fue porque se apendejaron y que este paraíso fue construido por Dios para que ellos lo disfrutaran aunque no sean “morenos puros”.Y cuidado con criticarlos o señalarlos de cometer delitos en el ejercicio de la función pública porque entonces, nosotros nos hemos convertido en unos envidiosos. Cuando reconocimos que había que cambiar de gobierno para salvar al país de las manos de una pandilla de ladrones éramos periodistas valientes, ejemplares, luchadores sociales, profesionales que estábamos al servicio de los más jodidos, adalides del periodismo. Hoy que ya amasaron fortuna, que saben qué es ejercer el poder, que te ponen el dedo índice para señalar al que hay que detener o darle en la madre por criticón, sienten que quienes cambiaron de bando somos nosotros no ellos... y no que equivocados están.Los valores de lo que debe ser cada quien (periodistas o servidores públicos) al menos a nosotros nos los inculcaron en la Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana con toda claridad: los medios son empresas privadas que viven de la venta de la publicidad comercial o política y nosotros trabajadores al servicio de la sociedad a la que hay que darle voz, denunciar los abusos que en su contra cometen los servidores públicos, y denunciar en general a quienes abusen del pueblo.Con la aparición de las redes sociales la función de los medios (impresos y radiofónicos) comenzó a distorsionarse. Surgieron políticos que habían sido duramente criticados por los medios tradicionales, como es el caso de Miguel Ángel Yunes Linares, quien haciendo caso de recomendaciones de jóvenes que lo rodearon durante su campaña, desdeñó a los periodistas tradicionales y se fue, cual luchador de barrio, a las redes que a la fecha se alimentan de los periodistas tradicionales.En este momento yo me pronuncio porque los morenistas que fundaron el partido, que se rompieron la madre difundiendo en los barrios más miserables la filosofía del morenismo, tengan una oportunidad en este gobierno priista-morenista-panista, que tantos agravios ha cometido en contra de la sociedad, inicie una nueva época de “No robar, no mentir, no traicionar”.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmintió este lunes un reportaje que acusa a sus hijos mayores de beneficiarse del programa social de reforestación Sembrando Vida y aseguró que esto es solo un intento de "manchar a su Gobierno"."Nada más aclarar que no es cierto lo que están planteando en su reportaje (...) Hicieron una investigación mentirosa, sin fundamentos para buscar mancharnos con la máxima de la calumnia del periodismo de ‘lo que no mancha, tizna’", sostuvo el mandatario durante su conferencia matutina desde el sureño estado de Oaxaca.El presidente respondió así a una investigación publicada, entre otros medios, por el sitio Aristegui Noticias, de la periodista Carmen Aristegui, el cual reveló que el empresario Hugo Chávez Ayala, cercano a la familia de López Obrador, asesoró el programa Sembrando Vida en Tabasco.La publicación asegura que el empresario busca beneficiarse con la exportación de cacao que se siembra en el estado por el programa.Y reveló que Chávez Ayala colabora también con la Finca El Rocío, la cual es propiedad de los hijos del presidente, dedicada a la siembra de cacao criollo para la producción de los productos gourmet de su empresa Rocío Chocolate."El terreno que tienen mis hijos son 52 hectáreas, con unas 16 hectáreas cada uno", dijo, y aseguró que fue una herencia."Desde entonces sembraron árboles maderables, luego cacao, en el sexenio pasado les ofrecieron créditos, no tiene nada qué ver con el programa Sembrando Vida", aclaró.El juez de control del Penal de Pacho Viejo vinculó a proceso y le dio seis meses de prisión preventiva a Tito Delfín Cano, candidato a la dirigencia estatal del PAN en el estado de Veracruz. El también exalcalde de Tierra Blanca fue detenido cerca de las 18:00 horas del sábado en la carretera que comunica Álamo con Cazones, luego de un mitin con simpatizantes a su proyecto.Según su hija, Alicia, su padre ya era esperado por un retén de la Policía Ministerial que le mostró una orden de aprehensión para luego trasladarlo a Coatepec escoltado de un convoy de seis unidades blindadas.Según un breve comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado, el aseguramiento llegó a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que complementó una orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude.Todo lo anterior se presume que es derivado de la carpeta de investigación por hechos denunciados el 26 de mayo de 2017, en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Cosamaloapan, Sub- Unidad Integral de Justicia en Tierra Blanca, que dieron origen al proceso penal 394/2021.A la fecha, las autoridades ministeriales ni judiciales han dado a conocer sobre qué hechos es acusado el panista, por lo que su familia hizo un llamado para que den a conocer de qué le acusan con exactitud, para poder defenderlo. Tito Delfín encabezaba la unión de varios grupos del PAN que buscaban la dirigencia del partido para buscar la gubernatura del estado, en las elecciones del 2024.La sabiduría política don Fidel Velázquez Sánchez, recomendaba a los aspirantes presidenciales que no se movieran: el que se mueve no sale en la foto decía. Y así lo hacían los priistas, buscaban el padrinazgo del preciso y luego se ponían de acuerdo con el jefe máximo de la CTM don Fidel, para hacer el teatro de la foto. Hoy esas viejas tradiciones ya no existen, es al revés, el que no se mueve no sale en la foto.