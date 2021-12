El PRI se mueve...

“Sería un suicidio

Diputados federales, locales, alcaldes, síndicos y regidores electos sostuvieron, el pasado 26 de noviembre, una reunión con dedicatoria especial a los priistas que ganaron presidencias municipales en el anterior proceso, por lo que la intención de esta reunión fue, entre otras cosas, para generar ayuntamientos ordenados y eficientes.Y bueno, si se trataba de exhibir lo mejor del PRI que sobrevive, frente a los nuevos alcaldes, quien primero hizo uso de la palabra fue el de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, quien por cuarta ocasión dirigirá los destinos de su municipio: “Estoy orgulloso del PRI –dijo- porque se quedó lo mejor en él, todos ustedes que están aquí, además de muchas mujeres y hombres a los que conozco y pronto saludaré a lo largo del estado, y a quienes extiendo una invitación para que visiten Orizaba, son lo mejor del PRI. Debemos estar orgullosos de un partido que tiene mucha historia, yo estoy orgulloso porque veo caras conocidas que dijeron soy leal a mi partido, a sus ideales y a lo que es México”, expresó Diez Francos.Durante este encuentro de capacitación a autoridades municipales electas, en el que se dieron cita, la dirigencia estatal del PRI en Veracruz, diputados locales, diputados federales, dirigentes de sectores y organizaciones, así como destacados militantes, Juan Manuel Diez ofreció una ponencia relativa a su experiencia como presidente municipal de Orizaba, y el exitoso modelo de gobierno que ha dado resultados positivos gracias a que la ciudadanía se unió, es participativa y a que se tiene un buen guía.Expuso diez recomendaciones fundamentales que considera la fórmula eficaz para tener una administración correcta: generar servicios municipales de primera; identificar las propiedades; el alcalde debe ser el tesorero; analizar si ¿comprar o rentar? inmuebles, parque vehicular, reciclar; primero la ciudad - no dádivas por la cuenta pública; asfaltar calles; hacer banquetas; no subcontratar, ni concesionar; “si no puedes hacer ricas a las personas en sus casas, hazlas ricas en sus calles, haz que se sientan orgullosas de su ciudad, de la que hoy soy embajador, y les reitero que: visiten Orizaba y sonrían en ella.”Por otra parte, José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal, reconoció que ganar dos veces un municipio es sumamente complicado, pero ganarla cuatro veces, como Juan Manuel Diez Francos, es superlativo, porque además es quizá la elección más pasional, que más lleva la gente a votar por la naturaleza de los cargos.Y explicó: el poder recuperar la experiencia de alcaldes va a permitir construir administraciones sean exitosas, como sucede con Orizaba, la más exitosa en los más de 2 mil municipios del país, en la que se logró establecer desde su hacienda, la independencia municipal, y aunque no llegaran las participaciones federales, la autosuficiencia, el diseño administrativo, y la composición normativa le permitió salir avante.Consideró que la convocatoria para esta reunión y capacitación significa “adelantarnos a los tiempos y estar con posibilidad de dar respuesta a la gente”, y reiteró el compromiso de la diputada Lorena Piñón Rivera y de él, en apoyo a los alcaldes, para trabajar y dar mejores resultados y acreditar buenos gobiernos, ante la cancelación de gestiones, presupuestos por parte del Gobierno Federal y ante el interés político de segregar y aislar la presencia gubernamental de los municipios si no tienen como origen electoral su partido político.Por su parte Marlon Ramírez Marín, presidente del CDE del PRI en Veracruz, enfatizó la relevancia de que, en el marco de la Asamblea Estatal y Nacional, se haya dado esta reunión de diputados federales, locales y alcaldes, en una etapa en donde los gobiernos del estado y de la república quieren desmembrar lo que el partido ha construido.“Hay que reconocer que el PRI es el partido que ha construido este país, y con el profesionalismo político que hemos ejercido durante más de 92 años de trayectoria, tenemos la posibilidad de recuperar la agenda a través de un trabajo ordenado en los ayuntamientos”. Recordó que se debe destacar lo que el PRI ha hecho correctamente a nivel nacional y estatal pero también en los municipios, con ejemplos de alcaldes que tienen una segunda oportunidad, como Ponciano Vázquez Parissi en Cosoleacaque; Juan Manuel Torres Camacho en Cuichapa; Gustavo Jácome en Carrillo Puerto; y Juan Manuel Diez Francos en Orizaba.“Lo importante de esta reunión, es que entendamos que unidos somos más fuertes, que los van a buscar, que los van a presionar y hostigar. Aquí la gente les dio la confianza por su trayectoria, por el trabajo que han hecho en sus comunidades, por la manera en la que fueron capaces de transmitir el mensaje en las campañas, así que esa legitimidad con la que llegan a ser presidentes municipales, hay que ejercerla a plenitud, hasta el último día de administración”, comentó el diputado local y líder estatal del PRI.Agradeció la oportunidad de ser integrante del Congreso de Veracruz: “y, en consecuencia, tendrán en nosotros, Arianna Ángeles Aguirre, Anilú Ingram y en un servidor, unos aliados permanentes hasta el último día en que podamos estar o en este mundo o en la gestión al frente como diputados.”La diputada federal del PAN, Alma Rosa Hernández Escobar, descartó la posibilidad de que se cancele el proceso interno para renovar el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional luego de la detención de Tito Delfín Cano, uno de los candidatos.En rueda de prensa, Hernández Escobar precisó que los candidatos a la dirigencia estatal del PAN carecen de facultades para cancelar el proceso interno de renovación, ya que la convocatoria fue aprobada por la Comisión Permanente y el Consejo Nacional del partido blanquiazul.“Hay una convocatoria ya lanzada, una convocatoria que fue aprobada por la Comisión Permanente y por el Consejo Nacional, no es tan fácil cancelar una convocatoria, el proceso sigue, ellos ya dijeron que van a seguir con la campaña. Hay una convocatoria que está abierta y no somos nosotros la facultad para cancelarla, ni se podría porque cualquiera que la impugne la ganaría”, puntualizó.Por otra parte, la legisladora panista convocó a la militancia a cerrar filas en torno a Tito Delfín Cano para que obtenga su libertad tras su detención que calificó como arbitraria. La diputada federal manifestó que la división entre los panistas solo beneficia al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).En ese sentido, Alma Rosa Hernández Escobar llamó a la prudencia a la senadora con licencia Indira Rosales San Román tras señalar de traición e insultar públicamente a Joaquín Guzmán Avilés y a Julen Rementería del Puerto.En el zócalo de la ciudad de México hoy se arrancará la cuarta ola del Covid, que tiene en contagio a 3 millones 800 mil mexicanos y ha cobrado la vida de 294 mil personas. Los amloistas van al llamado del mesías para saludarlo, se harán pelotas y como no llevarán cubrebocas porque no es necesario según se los indicó el propio AMLO, pues a contagiarse. Hay que darse abrazos y besos, y bailar rumba, dijo ayer desde el púlpito de la mañanera AMLO.