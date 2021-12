Pozos Castro: munícipe en el futuro de Tuxpan...

1.- Ayer [martes] cuando la tarde se convertía en noche, el presidente municipal electo de Tuxpan [norte del estado], José Manuel Pozos Castro, celebraba una reunión de trabajo con los notarios de la Sexta Demarcación Notarial del Estado, con cabecera precisamente en el puerto tuxpeño.Con el anfitrionato del licenciado Carlos Alberto Blanco Oloarte, [Notario 10] la reunión de diez de doce Notarios estuvo con apuntes de lo que será el Plan de Trabajo en esa municipalidad, a la que Pozos Castro ofreció servir con empeño y dedicación, y, desde luego, con el aporte de los notarios en la diversidad de problemas de tenencia y regularización de la tierra y otros servicios que demanda la población.El presidente municipal en ciernes hizo un ligero esbozo de su programa de actividades a futuro que incluye, entre algunas novedades trascendentes, la construcción de un segundo puente que sirva a la creciente demanda del comercio internacional del puerto que, como es sabido, en el Golfo de México es el único de los importantes [Tampico-Veracruz-Coatzacoalcos] que no cuenta con vías férreas con la capital de la república.Son muchas las expectativas que Pozos Castro ha alimentado para que Tuxpan despegue con mayor fuerza en la economía del estado y del país, ya que, como es sabido, fue postulado por el Partido del Trabajo, de la alianza morena y a la que, el alguna vez líder de los trabajadores de la Laguna Verde, no incomoda mucho, habida cuenta de su perfil de popularidad en el puerto.Los notarios, por su parte, le hicieron saber al presidente en ciernes, de algunas actividades relacionadas con su trabajo, que deben ser mejoradas para que los beneficiarios sean precisamente los que demanden seguridad y certeza jurídica.Que así sea.2.-La expansión del virus Covid-19 hacia Ómicron, parece no asustar a las autoridades sanitarias del país, como sucedió con el virus surgido en China.Ahora como ayer, poca importancia se le da y ojalá que nada de escándalo suceda.Por lo pronto Ómicron ha alertado a los mandatarios de varios países de Europa y América [USA y Canadá]. Pero nada parece alterar el status quo de quienes tienen la rienda del poder.Se desea que esta apreciación de hoy no se convierta en el [te lo dije] de mañana. Total el Ómicrón parece estar muy distante de nosotros..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "