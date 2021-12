Sembrar, cultivar y cosechar cannabis (cáñamo) con fines industriales: se podrá sembrar

1.- Menos partidos = más dinero para repartir: Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo públicos dos de los tres proyectos de resolución relacionada con la pérdida de registros de los partidos Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas.En ese proyecto se confirma la determinación del Instituto Nacional Electoral de “...cancelar su registro oficial por no haber obtenido el 3 por ciento de votos en las pasadas elecciones federales, según los proyectos de los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez...”En ambos casos, los proyectos desestiman posibles anomalías que esgrimieron los partidos: Injerencia del Presidente; retraso en la confirmación de su registro por la pandemia; la incidencia de las medidas sanitarias; la violencia que afectó las campañas políticas entre otras, que les habría impedido obtener la votación requerida porque, argumentaban, “...afectó la equidad de la contienda...” En ningún caso fueron objetadas en su momento.Sin embargo, aún falta que se haga público el tercer proyecto correspondiente a “Fuerza Por México”, que correspondió al magistado Indalfer Infante y que, según han corrido versiones en el TEPJF, podría venir en sentido inverso, esto es, restituir el registro a pesar de que sólo obtuvo el 2.4 por ciento de los votos, muy lejos del umbral mínimo requerido por la leyenda, lo que sería violatorio de la ley de la materia.Será la próxima semana cuando se discutan y aprueben las resoluciones sobre el registro de los tres partidos.2.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición de sembrar, cultivar y cosechar cannabis (cáñamo) con fines industriales, es decir: se podrá sembrar.Por unanimidad de los votos posibles, los integrantes de la Sala ampararon a la empresa “Desart MX” contra los artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, que prohíben esta práctica, pues consideraron que esto viola el derecho humano de libertad del trabajo y de comercio. Así no más, de golpe."La medida legislativa impugnada impide absolutamente la siembra, cultivo y cosecha de cannabis para fines industriales, cuando para alcanzar los objetivos que pretende la prohibición, podría constreñirse a implementar una serie de medidas similares a las que, para los fines médicos y/o científicos se prevén, tales como las de autorización, monitoreo, control, prevención y fitosanitarias", indicó la Sala donde se emitió la resolución.Desde 2017 ambas leyes únicamente permiten el cultivo de marihuana con fines médicos o científicos.De tal manera, el amparo concedido tendrá el efecto de que “...las autoridades sanitarias deberán expedir a la empresa el permiso para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo, siempre y cuando garantice que la planta produzca concentraciones iguales o menores al 1% de THC, componente psicoactivo de la marihuana...”Sin embargo, hay una condición: antes de expedir el permiso, un Tribunal Colegiado deberá revisar otros puntos reclamados por la empresa sobre el documento en el que le negaron el permiso solicitado para el uso industrial de cannabis.Felices pues, por asociación de ideas, los que gustan de la hierba verde y sus derivados.3.- Nomás tantito: El delegado de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez, pidió a los alcaldes y alcaldesas de la entidad que “agarren tantito de los ahorros” para llevar gente al acto masivo que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este miércoles [ayer] en la Ciudad de México.En un video que circula en redes sociales, se puede ver claramente como el morenista hace una invitación para acarrear personas al Zócalo capitalino.“El 1 de diciembre, les repito, vamos a ir a la Ciudad de México. Le pido aquí a mis alcaldes y alcaldesas que nos acompañen, que nos ayuden, que faciliten el traslado de los compañeros y compañeras”“¿Quién quiere ir a la Ciudad de México a apoyar al licenciado Andrés Manuel? Vamos a decirle aquí a los alcaldes y alcaldesas que...”agarren tantito de los ahorros para que nos ayuden”, dijo el delegado morenista.Usuarios en redes sociales han criticado el acarreo que pretende hacer el partido desde el estado hasta la capital del país.Otras personas han señalado un presunto desvío de recursos de los morenistas por usar la frase “ agarren tantito de los ahorros”.- R. Indigo."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "