La titular de la SEP en Veracruz

Previo al tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la comunicación directa entre la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario de Educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García, quedó demostrado que fue fundamental para que los servicios educativos continúen con calidad en el estado. La titular de la SEP ha hecho presencia en la entidad en múltiples ocasiones para reiterar su apoyo al trabajo y programas educativos.Cabe mencionar que la maestra Delfina Gómez Álvarez estuvo aquí en Veracruz en el inicio del ciclo escolar 2021-22, también en los recorridos para supervisar la rehabilitación de los centros escolares afectados por la fuerza del huracán “Grace”.En fin, el apoyo permanente del Gobierno de la República al gobernador Cuitláhuac García y al secretario Zenyazen Escobar es más que evidente.No entendemos el sentido del chacoteo que generó la comparación que hizo el gobernador en su lucha contra los corruptos, de su persona con la muñequita del Juego del Calamar. Entre las múltiples libertades de que la humanidad goza es esa, la de poderse comparar libremente con quien se nos pegue la maldita gana. Se imaginan que ni eso pudiéramos hacer, no.El comentario del que se hacen bromas es el siguiente: “Cuitláhuac García presume que es como la "muñequita" del Juego del Calamar, que a los corruptos que encuentra... los elimina.” ... ¿y?Lo decimos porque estamos de acuerdo con la filosofía de la felicidad, de que cada quien es feliz como le viene en gana.Tenemos un montón de amigos que son felices cuando los encontramos y les recordamos que en nuestra época de adolescentes les gustaba que los comparamos con superhéroes, profesionales de algo. El Chango asado, La Nauyaca, Cabeza de Lata, Capitán Tormenta... y así hay infinidad de sobrenombres que han lucido los políticos por aceptación personal, como ahora nuestro gober que dijo sentirse como muñequita, bueno allá él con todo el respeto a la investidura.El cobro del impuesto predial a través del Gobierno de Veracruz ha generado críticas de la oposición que ha señalado la intención de la administración al mando del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de apropiarse de los recursos municipales, pero para académicos la preocupación debe ser mayor ante las incógnitas que supone este tipo de convenios.Entrevistados por separado, investigadores de la Universidad Veracruzana (UV) señalan que, si bien la intención puede ser buena, deben analizarse las reglas de operación y la ejecución de un convenio que le permita al Gobierno estatal cobrar el impuesto más importante que tienen los Ayuntamientos, para evitar que sea una “tragedia” en el que los municipios reciban menos de lo que corresponde o bien, lo reciban desfasado.Hay que recordar que en 2014 se reformó la Ley de Coordinación Fiscal que establece la forma de reparto en las participaciones de los estados y se creó la posibilidad de que los gobiernos estables firmaran convenios con sus municipios para ayudarlos a recaudar el impuesto predial. El incentivo es otorgar un 30 por ciento del Fondo de Fomento Municipal entre los municipios en donde se hubiera firmado convenio con el Gobierno del estado.Por su parte el investigador del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores, Económicos y Sociales (IIESES), Rafael Vela Martínez, señaló que el convenio intenta responder a que hay una baja recaudación, pero hay posibilidad de que en el convenio se les cobre una “comisión” o no se entregue el recurso de manera completa. “Quizá se vea muy amable, pero si algo cuidan los presidentes municipales es la recaudación del predial, a mí me parece que el Gobierno del estado debería estar orientando sus esfuerzos en otro sentido, más que en ofrecerles convenios para la captación de recursos porque evidentemente al realizar esta actividad administrativa se quedará con parte de esta”.A ello se suma que no hay certeza en que realmente el Gobierno del estado entregue el dinero con la rapidez que promete, con lo cual podría dejar a los municipios sin recursos durante los primeros meses de su administración.“El problema es que los presidentes municipales entrantes van a recibir sus participaciones federales hasta marzo, si bien les va en la primera quincena de marzo y dejas con las manos atadas a los nuevos presidentes. Esto puede generar una parálisis de la economía a nivel local y grandes conflictos políticos, creo que no los están midiendo”.Además, cuestionó quién absorberá el costo por el servicio, en el caso de que se pague en tiendas de conveniencia, ya que dijo estas cobran por prestar ese tipo de servicio.“Todo trámite implica un cobro, en todo caso me parece que se tendría que dar a conocer cuáles son las características del convenio para ver el clausurado. Siempre se comenta la cara bonita, pero esconden los otros elementos. Tan solo el OXXO no presta un servicio de manera gratuita y ahí ya se descontará una parte del ingreso o acaso el Gobierno del estado pagará los servicios del OXXO o de cualquier otra instancia que cobre el predial”. Ante esto, comentó “No dudo que exista buena voluntad por parte de las autoridades del Gobierno del estado, pero me parece que hay que reflexionarlas y deben mostrarlo bien porque con buenas voluntades se han generado las grandes tragedias de la humanidad”Para el integrante del Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, Hilario Barcelata Chávez, el mecanismo es positivo siempre y cuando se analice el caso de cada municipio que quiera entrar en el convenio, ya que dijo no todos tienen los mismos problemas de recaudación y ello implica no solo poner a disposición del ciudadano plataformas para el pago.Lo anterior, pues hay municipios en donde no hay opciones para hacer el pago a través de internet o de tiendas de conveniencia, pues no existen, o bien la gente no puede trasladarse desde sus hogares hasta esos puntos.“Mejorar las condiciones de pago tiene que ver con el desarrollo del municipio, con la bancarización, porque, aunque lo puedan pagar por internet, en el OXXO, si no hay esos mecanismos, no ayuda. Hay lugares en donde el contribuyente no tiene computadora para el pago en línea, ni hay un OXXO, por ese lado el mejoramiento de la capacidad de cobro debe pensar en mecanismos que vayan de acuerdo con los recursos disponibles en cada municipioAdvirtió que si el Gobierno estatal piensa que porque tienen oficina virtual de cobro de impuestos puede hacer el cobro del impuesto predial en municipios pequeños, esa no es la solución y no va a ayudar en nada porque la gente de los municipios pequeños en donde tienen más problemas para cobrarlo no tiene al alcance esas formas de pago.Finalmente, el tufo a bursatilización se vuelve a presentar: recursos frescos y deudas eternas, ¿ese es el proyecto?La sorpresiva llegada a la jefatura de asesores de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, que tomó a Bola por sorpresa, podría ser la avanzada del diputado Sergio Gutiérrez Luna, para suplir al gobernador quien sería llamado a ocupar un cargo dentro de la estructura del gobierno de AMLO.Todo tiene que ver con la situación electoral, alguien tiene que entrar al quite pronto o pierden la plaza los morenos.Pero que re pen... somos: "El tipo de delito de ultrajes a la autoridad fue reformado para proteger a los policías, no está diseñado contra la sociedad”, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, al comparecer ante la Legislatura del Estado. 