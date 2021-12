... En los últimos días y con motivo del tercer año de gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, como gobernador del estado de Veracruz, algunos amigos que por años han laborado para la administración estatal adaptándose a las siglas partidistas que se requiera con tal de sobrevivir, insistieron en magnificar los logros “sin precedentes” del último trienio, pero, sobre todo, del apoyo económico que hemos recibido los veracruzanos del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.Insistieron los corifeos, ahora morenistas, en el gran interés que tiene el mandatario nacional en Veracruz al que le está destinando todo tipo de apoyos y más que nada, recursos económicos, por lo que el gobierno de García Jiménez está disponiendo de mucho dinero para engrandecer a la entidad veracruzana.En eso tienen razón los voluntariosos difusores al servicio de la actual administración estatal, pues Veracruz según hemos leído, ha ascendido en el ranking de estados de la república mexicana que más participaciones federales está recibiendo del gobierno federal, lo que demuestra el interés de la federación por apoyar a los veracruzanos.En este año por concluir, Veracruz ejerció de acuerdo a su Ley de Egresos 2021, más de 128 mil 420 millones, lo que confirma que económicamente estamos bien.La problema, diría mi paisano papanteco, fue cuando le preguntamos a los espontáneos corifeos morenistas sobre lo tangible, las obras que se han realizado en estos últimos tres años como para decir que efectivamente los recursos económicos se están destinando para el bien común.Como no venían preparados para tal cuestionamiento, los voluntariosos promotores del actual gobierno estatal sacaron sus apuntes, algunos escritos a mano, para leer en ese sentido que “este año se contabilizan 10 mil 548 millones de pesos en ocho proyectos de inversión, que a su vez generaron seis mil 450 empleos en total.Ocho proyectos de inversión que no venían detallados en sus apuntes, por lo que fueron omitidos en la promoción, solo traían anotado el dato que en estos tres años se han ejecutado más de dos mil obras superando a sus dos antecesores.Orgullosos, mencionaron que también se invirtieron en Veracruz más de ocho mil millones de pesos en el inicio de la construcción de una nueva terminal para la importación de etano a escala mundial, del corporativo Braskem Idesa.Casi sacan las matracas estos espontáneos corifeos, como cuando lo hacían para Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, que las finanzas de Veracruz “gozan de extraordinaria salud, ya que en estos tres años subió la calificación crediticia, avalado tanto por las casas calificadoras (FITCH Ratings y HR Ratings) como por la SHCP. Y de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la entidad Veracruz mejoró diez posiciones en el manejo de los recursos públicos” ¿le entendieron amables lectores?, nosotros tampoco.Eso sí amables lectores, como si fuera el catecismo dominguero recitaban lo siguiente y en el mismo orden, como si esa hubiera sido la ídem: “En el rubro de Bienestar social, se redujo la pobreza de acuerdo a los indicadores de Coneval, pues la población en situación de pobreza extrema en el estado de Veracruz se redujo en 2.2 por ciento”.Como no recordaron los espontáneos corifeos en cuanto había quedado el porcentaje de población en pobreza, les mencionamos a ustedes amables lectores que el 13.9 por ciento de los más de ocho millones de veracruzanos están en esa situación de no tener ni para comer.Cuando el recital llegó al tema de la seguridad amables lectores, pedimos la cuenta que invariablemente pagamos nosotros, porque los espontáneos corifeos del morenismo consideran neoliberal y costumbre del pasado invitar un café. Hágame favor.... Es una obra teatral del periodista veracruzano Jorge Alberto González Ramírez, quien aborda la delicada situación que viven los periodistas en el estado de Veracruz.Esta obra teatral se reestrenará los días 3 y 4 de diciembre en el “ForoOculto”, allá en la ciudad de Xalapa, ubicado en Carlos Miguel Palacios número 36, espacio para las artes escénicas, café, rincón para el lector y galería.Las presentaciones serán a las 20 horas, ocho de la noche y se la recomendamos porque “El Dilema” es un texto que abona a la reflexión social entre la problemática de inseguridad y el ejercicio periodístico, factores que han llevado a la puesta en escena al Congreso del estado de Veracruz y reconocida por estudiantes y académicos de la UNAM-Acatlán.Jorge Alberto González Ramírez nació en Córdoba, Veracruz, en 1975; es un experimentado periodista cuya trayectoria ha corrido principalmente por el camino de la fuente cultural.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "