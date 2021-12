Vía Veracruzana sigue en la vía política...

1.- Por más que haya voces que afirmen que la muerte avisa, hasta hoy, no existe prueba alguna que así lo demuestre. A lo más que se ha llegado es a decir, “está a punto de morir” [pero producto de una enfermedad localizada], pero nada más.Ayer, cuando departía con amigos en un centro de reunión, murió Enrique Jackson Ramírez. El Partido de su militancia, el Revolucionario Institucional (PRI), informó el fallecimiento del exlegislador Enrique Jackson Ramírez, quien sufrió un infarto fulminante, este miércoles.Por medio de redes sociales, el partido tricolor lamentó la muerte del “destacado priista, que trabajó de manera decidida por el progreso de México”, afirma el comunicado.“Nuestra solidaridad con su familia, amigos y con todo el priismo nacional por tan sentida pérdida. Descanse en paz”, añadió el partido.¿Y QUIÉN FUE ENRIQUE JACKSON RAMIREZ?Jackson Ramírez nació el 24 de diciembre de 1945 en el municipio de Los Mochis, Sinaloa.Dice una parte de su currícula: En su juventud estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual dejó trunca [no la concluyó].El destacado político era miembro activo del PRI desde 1970, donde ocupó diversos cargos a lo largo de cinco décadas.En 1995, el priista fue designado como presidente de la Fundación Colosio y también se desempeñó como secretario de elecciones del CEN del PRI.De 2000 a 2006, se desempeñó como senador y ocupó la presidencia de la Mesa Directiva, también fue presidente de la Junta de Coordinación Política e integró la Comisión de Defensa Nacional.En el año 2005, se registró como precandidato presidencial del PRI, cobijado por el Tucom; sin embargo, fue derrotado por Roberto Madrazo Pintado.Jackson Ramírez siguió desempeñando diversos papeles en el Revolucionario Institucional, y de 2015 a 2018, ocupó el cargo de diputado federal por la vía plurinominal. Entre las últimas tareas que desempeñó en el partido, Jackson participó como asesor político en la campaña por la Presidencia de la República de José Antonio Meade, en 2018.También participó como analista político en el programa "El Mañanero", dirigido por Víctor Trujillo "Brozo", el cual se transmitió en el canal Foro TV de Televisa.Descanse en Paz.2.- No me voy; no me voy y no me voy: Monreal reconoció que al interior de su partido existen grupos que pretenden alejarlo del movimiento que fundó y para muestra, dijo, “...están los de la Ciudad de México que le siguen achacando la derrota de la mitad de las alcaldías en la capital...”En este sentido Monreal Ávila, fue enfático y para que les quede claro aseguró que se asume como parte del movimiento.“No me siento ajeno, por más que intenten alejarme del movimiento no lo van a lograr, ¿por qué? Porque yo soy fundador. Me tocó fundar cuatro Asambleas Estatales y he caminado con el Presidente, tú lo sabes muy bien porque has sido testigo a través de los medios de comunicación, 23 años con él”, precisó.Y además, ha dicho y repetido, “que se ve en la boleta electoral del 2024 como candidato a la presidencia de la república...” El sabe por qué lo dice...3.- Vía Veracruzana, Asociación Política con registro ante autoridades electorales del estado, fundada y comandada por Felipe Amadeo Flores Espinosa, ahora presidida por Juan Carlos Campos Tadeo, celebra este fin de semana, un año más de vigencia en la actividad política.Con tal motivo, la celebración será con una comida en conocido Centro de Reuniones, precisamente el sábado próximo, y las invitaciones a la militancia han sido enviadas con toda oportunidad.Vía Veracruzana, como se recuerda, estuvo aliada en sus inicios con el PRI, al que acompañó en diversas campañas políticas, pero, en la elección del 2018, se alineó con las postulaciones del PAN.Pero esta medida estratégica ha quedado en el olvido. Se han reasumido como entidad autónoma y allí están, listos para los tiempos que vienen.Larga vida Vía Veracruzana, por la mejor vía...4.- Los encuestadores están en lo suyo: Creando mundos de ficción y alentando esperanzas que se quedarán en la orilla del camino. Pero así son; vean esto:Para las elecciones federales [lejanísimas y altas como el Monte Everest] de junio del 2024, Marcelo Ebrard Casaubón, de Morena, 31% sin padrino empujador, ya rebasa a Claudia Sheinbaum, también Morena, con 30%. Pero algo que parece inflado por extraña, es la aparición de Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, alcalde de Monterrey, Nuevo León, con 27%; Ricardo Anaya Cortés del PAN, 16%; Ricardo Monreal Avila, de Morena, 12%; el gobernador de Nuevo León, Samuel García de MC, 10% y por ahora y seguro de que remontará, como los Tigres ante León, Alfredo Del Mazo Maza del PRI, con 10% que puede irse para arriba.P.D.- ¿Y las firmas para la revocación de mandato? Faltan poco tiempo para acreditar con firmas para su realización ante el INE y no se ve claro..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "