Atentado turístico

Escribir, gritar o referir que las tierras veracruzanas "constituyen escenarios de notoria seguridad" con la finalidad que un mayor número de compatriotas recorran nuestras carreteras, pueblos y ciudades, por encima que podría ser calificada como una promoción ajena a la realidad, constituye invitar a nuestros potenciales visitantes, en marcos engañosos que no sólo laceraría la honorabilidad tradicional del pueblo veracruzano, sino que exponemos (como dice el actual Presidente de la República) "al pueblo bueno" para que "se confíen" y viajen acompañados de sus pequeños hijos por carreteras ya consideradas (por la elevada actividad delincuencial) como de las más peligrosas, evaluación realizada por los propios veracruzanos, entre los que se encuentran muchos que han sufrido hechos de violencia, referencias que incluso le ha costado la vida a un familiar o un apreciado amigo.La intención gubernamental de impulsar el turismo, claro que debe ser considerada como una medida de rangos emergentes, porque la merma en ingresos en dicho sector determinante para la economía veracruzana en lo general, constituye uno los renglones que urge superar, pero para ello primero se deben diseñar programas apropiados que reflejen su efectividad en el decrecimiento de los riesgos que podrían afrontar, tanto en carreteras como en centros de actividad turística, transformando nuestro actual panorama no con la simulación de que somos una Entidad segura, sino que tal sensación de bienestar también la registren los veracruzanos en lo general, incluyendo a los propios prestadores de servicios turísticos, cuya economía depende en significativo nivel de la sensación de seguridad que realmente prive en sus respectivas regiones.Debemos tener claramente frente a sí, que si desdibujamos la realidad que en materia de la inseguridad priva en Veracruz, el mismo sector turístico veracruzano podría perder toda credibilidad y confianza por parte de los visitantes, que por regla general en un significativo porcentaje, son "visitantes frecuentes" quienes confían en los veracruzanos, por lo que si tal interrelación se desgasta ante hechos de violencia contra nuestros huéspedes, el sector turístico veracruzano y los respectivos niveles gubernamentales de nuestra entidad, registrarían decrecimiento en la confianza de nuestros habituales visitantes, hecho que obviamente impactaría negativamente por un prolongado espacio a la economía veracruzana.No existe mayor promoción turística para cualquier región en el mundo, que aparte de los atractivos en paisajes, espacios de distracción y excelente trato, prive entre los turistas la seguridad y confianza que el viajar hacia tales regiones, no representa la probable posibilidad de que sean asaltados, vejados, despojados de sus pertenencias e incluso secuestrados o asesinados.Nunca se debe perder de vista que todo viajero invariablemente tiene el derecho de ser protegido por las autoridades, por lo que confía en viajar en carreteras y disfrutar de una región, áreas que deben reflejar acciones y escenarios de bienestar plenamente garantizados por las autoridades.Debe quedarnos claro que mientras tales panoramas no se registren con claridad, todo mexicano o visitante extranjero, debe ser advertido por las propias autoridades, sobre los riesgos que existen tanto en el traslado como en la región dónde vacacionará, hacer lo contrario ocultando los riesgos existentes, constituye un atentado contra la población... Paralelamente a que originaría que el turismo se distanciara aún más de las áreas turísticas que operan con engaños en materia de seguridad... Más vale paso que dure.Lo que se leeApenas iniciamos la cuenta regresiva para que finalice el periodo presidencial por el que transita como jefe máximo del país Andrés Manuel López Obrador y, antes que cantara el primer gallo, en una encuesta difundida por el prestigiado “Diario Reforma” se enmarca que (por el momento) en las encuestas aparecen como viables a la candidatura por MORENA, Marcelo Ebrard en primer lugar quien, por un punto de diferencia adelanta a Doña Claudia Sheinbaum, el primero con 31% del porcentaje y doña Claudia con 30%, mientras que en otros escenarios ya por parte de CONVERGENCIA es referido Luís Donaldo Colosio Riojas, con 27% en su beneficio, seguido por Ricardo Anaya del PAN con 16% de simpatías, continuando en el listado Ricardo Monreal (también de los morenos) con 12% de las referencias en su favor, al que se le agrega nuevamente por convergencia Samuel García con 10% y, Alfredo del Mazo del PRI, también con 10% de las preferencias.Así las cosas, a la mitad del actual sexenio presidencial, como ya ha sido tradicional en otras etapas del pasado, el Partido al que pertenece el Presidente en funciones registra significativa ventaja en lo relativo a venideros procesos electorales, pero como dicen los expertos de las empresas encuestadoras “poco es el margen de error en éste tipo de sondeos, pero también es una realidad que en tres años es factible que los encuestados pudieran cambiar de opinión”... Usted apreciado lector, aprovechando el fin de semana ¿qué agregaría al texto en referencia?Lo que se veNo es lo más apropiado el que en México se registre una tendencia gubernamental, que lleva el propósito de confrontar a los ricos con los pobres, porque ni la pobreza es sinónimo de honorabilidad, ni la riqueza es referencia de inmoralidad, muchos son los que coinciden en el marco del territorio nacional en que, las autoridades deben fomentar el desarrollo integral, para que los sectores de menores recursos encuentren oportunidades laborales y de capacitación, que les permita escalar hacia mejores niveles de vida, pero realmente resultaría destructivo para la endeble economía mexicana, que se insista en las cúpulas del poder el señalar a los empresarios de ser culpables de la pobreza de los desvalidos, cuando está claro en los contexto del mundo, que la riqueza empresarial no es generadora de pobreza y, por el contario, tales escenarios abren oportunidades para ensanchar en el colectivo social niveles de bienestar.Lo que se oyeYa se comenta la posibilidad de que Colosio, hijo del victimado candidato presidencial Luís Donaldo Colosio, pudiera ser preparado para ser propuesto como candidato a la Presidencia de la República, con el respaldo de su partido Convergencia, aliado con el PRD, PRI y PAN... 