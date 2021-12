Colosio y Dante

“Con el Ejército todo,

sin el Ejército nada”

Carlos Loret de Mola

El 23 de noviembre publicamos en este espacio lo siguiente:“Las mediciones que los operadores de Morena vienen haciendo sobre sus adversarios, dan como resultado para la presidencia de México en el 24 a Claudia Sheinbaum por Morena, hasta arriba y únicamente dos puntos abajo a Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de la capital de Nuevo León, Monterrey, por el partido Movimiento Ciudadano(MC). En otra composición de nombres hay un empate entre Sheinbaum y Ricardo Monreal Ávila, la primera por su partido y el segundo, Monreal, por Movimiento Ciudadano (MC), de tal forma que en la boleta presidencial en el 2024 ya sea Colosio o Monreal irán con las mayores posibilidades de triunfo rumbo a la presidencia.“¿Qué razones tendría Dante Delgado Rannauro para dejar su escaño en el Senado de la República y tomar las riendas, a nivel nacional, de su partido?, no sabemos, podría ser un excelente candidato de su partido al gobierno del estado”.“En estos movimientos Clemente Castañeda asume la Coordinación de los senadores de Movimiento Ciudadano en la tribuna más alta del país, en el espacio que momentáneamente deja Dante Delgado. Un enroque.”“Esta importante decisión que tomó Dante, uno de los políticos más destacados del país, el único veracruzano que ha fundado un partido político al cual hoy lo tiene bien posicionado, convertido en la única fuerza partidista de oposición, tiene que ver forzosamente con las estrategias que diseñará para estar presente en la lucha por la presidencial y la gubernatura de Veracruz en el 24. Él ha dicho que su mayor preocupación es recuperar Veracruz sin explícitamente proclamarse candidato de su partido al gobierno, no, Dante tiene la posibilidad de ir haciendo la política desde una perspectiva superior a lo que ven los políticos locales o aldeanos.”“Sabe que la zacatecana Rocío Nahle, la Secretaria de Energía del gabinete presidencial, no va a resistir la presión que viene generando la reforma eléctrica ni cumplirá con la construcción de la planta de Dos Bocas, lo que provocará que el señor López Obrador se deshaga de ella quedando en la orfandad la bola de improvisados que tiene Rocío en el gobierno bajo el mando de Eric Cisneros.”Para sorpresa de muchos, ayer el diario REFORMA publica una encuesta en la que incluye a Luis Donaldo Colosio Riojas, quien sin hacer campaña, sin externar alguna pretensión política, sin andar en los medios dando entrevistas, sin hacer ningún activismo ni mover un dedo más que para atender su encargo como presidente municipal de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, es considerado por el medio impreso más importante del país y lo incluye entre un grupo de políticos de Morena, presidenciables, con la sorpresa de que aparece en tercer lugar: ¿Qué pasaría si fuera el candidato y se dedicara a realizar una campaña en busca del voto popular?, barre con todos.“El canciller,Marcelo Ebrardy la jefa de Gobierno de Ciudad de México,Claudia Sheinbaum, encabezan la encuesta deReforma, sobre lospresidenciables rumbo a la elección de 2024, con 31% y 30% de las preferencias, y quienes irían con Morena.En la encuesta, además, los sigue el alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano,Luis Donaldo Colosio Riojas con el 27% y el panistaRicardo Anayacon el 16%.”“También por Morena, apareceRicardo Monrealcon el 12%, quien ha manifestado su aspiración por buscar la presidencia; seguido del emecista y gobernador de Nuevo León,Samuel García, con el 10%; y el mandatario del Estado de México por el PRI,Alfredo del Mazo, también con el 10%.”“Mientras que por partido, Morena encabeza las preferencias de los votantes con el 45%, el PAN, le sigue con el 20%; el PRI, alcanza el 19% y Movimiento Ciudadano en 5%.”“Mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el PRD y un candidato independiente apenas obtuvieron el 3%, y el PT el 2%.”El día de mañana es la reunión de Consejo Político del partido Movimiento Ciudadano, en el que los aspirantes a dirigir ese importante instituto político harán pública su aspiración, entre ellos el propio Dante Delgado, quien nadie duda saldrá victorioso con toda la fuerza de su partido para comenzar a diseñar y poner en práctica las estrategias que estarán usando para enfrentar con éxito la campaña del joven Luis Donaldo Colosio Riojas a la presidencia de la República, y la de Dante Delgado Rannauro Delgado a la gubernatura del estado, donde los paisanos lo estarán esperando para darle el voto recordando que el Veracruz en el que vivimos a la fecha, es el que construyó Dante cuando fue gobernador sustituto. Del cordobés a la fecha ningún gobernante ha realizado una obra importante o puesto en marcha acciones que fortalezcan la economía del estado con la presencia de importantes empresas.Delgado Rannauro dará una cátedra de lo que es un buen gobierno rescatando a su estado del fondo del barranco donde lo han puesto todos los gobiernos que le sucedieron hasta el actual que en tres años aún no le cae el veinte de lo que debe hacer un gobernador. Lo que ha prevalecido en la llamada 4Tes el nepotismo, la corrupción, la violencia, la ausencia de servicios de salud, y el saqueo infame por cuenta del cartel de las muñequitas.Nos hacen llegar el texto del posicionamiento del Comité Directivo Estatal Interino del #PAN #Veracruz en torno a la absurda e ilegal detención de su candidato a la dirigencia estatal, doctor Tito Delfín Cano.Y lo hacen en los siguientes términos: “El Partido Acción Nacional vive uno de sus procesos internos más importantes y en medio de éste se suscitó la detención de nuestro compañero Tito Delfín Cano, ante ello, este organismo político reprueba la intromisión del Gobierno del Estado, así como cualquier acto ilegal e inconstitucional en su contra. Tito Delfín tiene el apoyo total del Comité Directivo Estatal, por ello como Presidente Interino pongo a su disposición el cuerpo jurídico del partido, para que lo secunde en este proceso legal que enfrenta y por supuesto enviamos nuestra solidaridad y respaldo a su familia.”“Nuestro adversario es uno solo, está afuera y se llama Morena; debemos cerrar filas, mantenernos unidos y no permitir que otros intenten desestabilizar y dividir al partido. Apelamos al principio de presunción de inocencia, al que tiene derecho nuestro compañero.”“En cuanto al proceso de elección interna, ambas planillas estuvieron de acuerdo en los términos de la convocatoria y en ninguna parte de nuestra reglamentación se contempla la suspensión de una campaña, ni tampoco la sustitución del titular de la planilla; hasta este momento Tito Delfín sigue contando con sus derechos como panista, por lo que ambas planillas registradas ante la Comisión Electoral Organizadora, pueden continuar con sus actividades proselitistas.”“Acción Nacional es la principal fuerza opositora del estado y no permitiremos que ningún gobierno se meta en nuestra vida democrática interna, lucharemos por que exista legalidad y no una intromisión. La postura de Morena es clara, tratan de destruirnos como oposición, de dividirnos, para llegar débiles al proceso electoral del 2024 y eso no lo vamos a permitir porque los verdaderos panistas sabemos trabajar unidos, así que exhorto a todos los militantes del estado a mantenernos juntos, con el único objetivo de seguir fortalecidos.”“Así que hacemos un llamado a la cordura y a la unidad, cerremos filas para apoyar al compañero Tito Delfín Cano y no dejemos que se intente sacar ventaja política y mediática a favor de nadie en medio de este del proceso interno que vive el partido.”Mientras tanto el adversario del doctor Delfín, el cacique sureño Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien entregó la elección anterior y aun así pretende reelegirse, sigue paseando en el estado dizque en campaña rumbo al 24. Obviamente con el financiamiento de Bola 8.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "