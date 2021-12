El futuro es naranja

“Ultrajes a la autoridad es un

atentado a los derechos humanos”

Ignacio Morales Lechuga

En los más de cincuenta años que lleva militando en la política activa, ya sea en su estado natal Veracruz, o en el altiplano, donde ha sido miembro de gabinetes presidenciales, embajador, senador y diputado, Dante Delgado Rannauro nunca había estado tan cerca como en el próximo proceso electoral -del 2024- de concretar el proyecto político más importante de su vida: impulsar una figura hacia la presidencia de la República y al mismo tiempo ganar la gubernatura de Veracruz.El oriundo de Alvarado, pero cordobés por decisión, luego de ser gobernador del estado, ha dedicado su vida a participar en los grandes proyectos de la nación. Días antes de que concluyera su mandato le pregunté: ¿y ahora que sigue Dante?, y en sentido metafórico soltó la respuesta de inmediato: Siempre hay que tirarle flechas a la luna. Para avanzar hay que ir llenando los vasos que otros dejan a medias, siempre hay quien pregunta ¿quién terminó de llenar esto?, a fuerza de perseverar te vuelves indispensable. Quería ser Secretario de Trabajo con Ernesto Zedillo Ponce de León, quien primero lo nombró embajador en Italia y luego lo hizo Procurador Agrario; el levantamiento del movimiento zapatista requirió los servicios de un político con el perfil de Dante para que en nombre del presidente coordinara los trabajos de todo el gabinete en el estado de Chiapas, su juventud, experiencia en las negociaciones políticas lo convirtieron en el idóneo y de inmediato se instaló en Chiapas y se puso a hacer contacto con la dirigencia zapatista.Los éxitos que alcanzó de inmediato abrieron la posibilidad de terminar con el conflicto, pero le crearon enemigos, colaboradores de Zedillo que no acataban las instrucciones de Dante y éste, durante una reunión con Zedillo sobre los avances del diálogo con los zapatistas, le recriminó algunas conductas que no le parecían, delante de todos los que estaban colaborando en Chiapas por disposición presidencial. Dante muy molesto mandó por un tubo a Zedillo y se marchó. La venganza del gris presidente fue ordenar al entonces gobernador de Veracruz Patricio Chirinos que lo encarcelaran. Y así, sin motivo legal porque entregó su administración gubernamental blindada contra toda revisión, fue detenido en la ciudad de México y recluido en el penal de Pacho donde permaneció secuestrado, privado ilegalmente de su libertad, dos años. Cuando salió de ese entuerto decidió fundar un nuevo partido político, con el que ha ido creciendo a grado tal que en la anterior elección Movimiento Ciudadano (MC) alcanzó a colocarse en el tercer lugar como fuerza política nacional, por encima de la Alianza por México que formaron los partidos PRI-PAN y PRD.Tal como en este espacio le adelantamos, en la Cuarta Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, fue elegido de manera unánime el senador Dante Delgado Rannauro, como Coordinador de la Comisión Operativa Nacional, y la senadora Verónica Delgadillo como Presidenta del Consejo Ciudadano Nacional.El ahora coordinador nacional, el senador Dante Delgado, agradeció nuevamente la confianza para encabezar los trabajos. Agregó que una de las cosas que aprendió a lo largo de los años es que ser progresista debe ser más que una palabra, más que una moda, mucho más que un elemento decorativo en el discurso de los políticos.“Lamentablemente, Andrés Manuel no entendió la enorme responsabilidad que recayó en sus hombros. Se negó a escuchar, a dialogar, a aprender, a rectificar, a mirar hacia adelante... a pensar en futuro”, indicó.Señaló que el proyecto que encabeza el presidente ha fallado en todo porque no se puede avanzar con la mirada fija en el pasado. “Eso es lo que ha hecho este gobierno, aferrarse al pasado, decidir pensando en el pasado, seguir haciendo lo que se hacía en el pasado”, argumentó. Delgado agregó que el futuro se construye todos los días, ya que exige compromiso y consistencia y eso ha hecho la Bancada Naranja en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República.“Sé que la construcción del 2024 pasa por el 22 y el 23, y que la política no es, va siendo, que hay mucho trabajo por delante, que tendremos que tomar decisiones, pero también sé que lo haremos siempre con congruencia y responsabilidad, lo haremos pensando siempre en México, lo haremos conscientes de que la esperanza es naranja... el futuro es naranja... el futuro es Movimiento Ciudadano”, finalizó.La Cuarta Convención dio lugar a las reflexiones de los senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo; y de los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro Ramírez y Samuel García Sepúlveda, respectivamente.“Es un honor verdadero ser parte de un proyecto político, que tienen identidad propia, que tiene ideas, que tienen causas, pero sobre todo que tienen valor para defenderlas”, expresó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. El mandatario destacó el trabajo de su compañero y amigo, Clemente Castañeda, y mencionó que llevó el liderazgo del Movimiento de manera excepcional estos tres años para enfrentar de manera un periodo electoral complejo, sin embargo, logró grandes resultados.“Es tiempo de reflexionar cómo se enfrentarán los próximos años hacia el rumbo del 2024, es necesario que se siga en la lógica de no hacer alianzas con los partidos tradicionales, sin embargo, creemos en la oportunidad de abrirnos al diálogo para tratar de sumar”, sostuvo el gobernador jalisciense.Por su parte el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, señaló que la importancia del Movimiento radica en los hombres y mujeres que se están empoderando desde lo local y desde las regiones. “Hoy están unidos los estados más productivos del país, Jalisco y Nuevo León, felicitó al senador Clemente Castañeda por su gran trabajo al frente del Movimiento, gracias a eso, hoy somos la tercera fuerza política y somos sin duda quienes un futuro gobernaremos este país”, destacó.García se expresó de Dante Delgado como un maestro y mentor “Don Dante es un hombre con historia, que vivió y sufrió su pasado, que entiende el presente y que al mismo tiempo es capaz de poner la mirada en el futuro, él es Dante Delgado. En Movimiento Ciudadano no seremos satélites, ni rémoras, ni perdemos pedazos de dignidad en el camino y no van a quitarnos nuestros votos, ni nuestros ideales por unos cuantos pesos del presupuesto, porque somos el futuro de México, somos la Tercer Vía, la socialdemocracia que puede representar a América Latina, porque el futuro está en nuestras manos, el futuro es Movimiento Ciudadano”, finalizó.El actual secretario particular del Presidente de México, junto con una subordinada y otras cuatro personas, fueron captados en video cuando hacían depósitos en “carrusel” en un banco. Se formaban en la fila, depositaban 50 mil pesos y se volvían a formar. Así lo hicieron durante 20 minutos, hasta sumar 1.4 millones de pesos en efectivo. Un monto tan elevado debió haber sido reportado a Hacienda, según ordena la ley antilavado, pero eludieron la supervisión al fragmentarlo en depósitos “hormiga”. Esta singular operación ocurrió en 2017, y el dinero se supone era para ayudar a damnificados del sismo, pero en realidad una porción fue a dar a políticos de MORENA, entre ellos un sobrino de Bartlett. Hace tres años el INE denunció esta maniobra, pero nunca se había revelado la identidad de los operadores. Hasta ahora.Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los operadores de un “carrusel” de presunto financiamiento ilegal de Morena en 2017.Esquer, junto con Denis Zaharula Vasto Dobarganes, actual encargada de las finanzas en la oficina de la Presidencia de la República, participaron en diciembre de 2017 en una serie de depósitos “hormiga” a un fideicomiso con el que Morena dijo reunir dinero para los damnificados del sismo de aquel año, aunque ese dinero fue a dar parcialmente a candidatos, legisladores y operadores electorales de ese partido político.En videos en poder de MCCI y Latinus consta que el 28 de diciembre de 2017, Esquer y Denis Zaharula, junto con otras cuatro personas, realizaron 28 depósitos por un monto idéntico de 50 mil pesos en un lapso de apenas 20 minutos en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, hasta sumar un millón 400 mil pesos en efectivo. Se formaban en la fila, hacían un depósito y casi de inmediato se volvían a formar.Esta maniobra se replicó en otras sucursales bancarias por un monto de 44.4 millones de pesos.Los depósitos “hormiga” eran al fideicomiso “Por los demás”, que Morena creó para los damnificados, aunque una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) –de la cual se dio vista a la entonces Procuraduría General de la República- identificó que una porción del dinero fue sacado para ser repartido a operadores de Morena, quienes supuestamente entregarían la ayuda personalmente a los afectados por el sismo.Las imágenes de este carrusel de depósitos fueron difundidas en julio de 2018 en el Periódico Reforma. Después de escuchar el informe (¿) del señor Hipólito Rodríguez, a cual más se pregunta ¿y ahora que va a hacer Ricardo Ahued si todo está resuelto?: No hay deuda, no hay corrupción, todos los xalapeños tienen suficientes ingresos, la ciudad está más limpia que nunca, se acabó con la violencia, ya no hay pandemia... suena como a burla para todos los xalapeños.