Dante, 22 años después, su estrella resplandece

Dante Delgado Rannauro es el único de los exgobernadores de Veracruz que se mantiene activo en la política, en la que ha repuntado en el primer plano nacional luego de muchos años de batallar dentro del sistema político, que conoce muy bien porque ha disfrutado de sus mieles, pero también ha bebido de sus hieles.Solo Fidel Herrera Beltrán llegó a conocer muy bien el estado como él: su gente, su geografía, sus intereses, los dos, verdaderos veracruzanólogos, con la diferencia de que el Tío Fide se mantuvo en el PRI hasta sus últimas consecuencias y Dante dejó las filas tricolores cuando se convenció de que su ahora expartido no iba a cambiar nunca ni adaptarse a los cambios que la sociedad mexicana demandaba.Ya es historia que su rebeldía política le costó ir a prisión, encarcelado por el gobierno de Ernesto Zedillo, pero el tiempo y la ley le dieron la razón y salió para ser un paria en el sistema del que había formado parte, contra el que luchó y sigue luchando, si bien ahora son otros actores y de otro color los que están en el poder, pero él también tiene otra estatura, porque con el tiempo creció.(Siempre he pensado que la represión oficial y la reclusión, cuando se tienen convicciones, ideales, propósitos fijos y firmes, fortalecen y preparan a los reprimidos –y la historia ofrece muchos ejemplos– para crecer y algún día imponerse en la lucha que deciden librar, lo que tarde o temprano va a suceder con las víctimas del cuitlahuismo.)El viernes una encuesta del diario Reforma sorprendió la vida nacional cuando faltando dos años para entrar de lleno en la carrera por la sucesión presidencial apareció que el joven Luis Donaldo Colosio Riojas, nuevo alcalde de Monterrey, del partido Movimiento Ciudadano, está en empate técnico con los dos más fuertes candidatos de Morena: Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Estos dos tienen un porcentaje de 31 y 30%, respectivamente, mientras que Donaldo alcanza 27%.Ahí se ve de que tamaño creció MC, fundado hace 22 años por el veracruzano, aunque con el nombre de Convergencia por la Democracia, un partido que ya conoce ahora el triunfo porque ha ganado varias gubernaturas (Nuevo León y Jalisco) y alcaldías (Monterrey, Guadalajara, Campeche, Zapopan) y que en la elección de junio pasado se colocó como la tercera fuerza política del país. Actualmente el partido naranja mantiene 23 diputados federales y 59 locales en todo el país, tiene 133 alcaldías y conserva su registro en 29 de los 33 estados. Tiene ya las bases no solo para su crecimiento sino también para su consolidación.En sesión de su Consejo Ciudadano Nacional, en julio pasado, el entonces coordinador nacional (el líder nacional) Clemente Castañeda reconoció a Dante por la idea de ir solos y no construir una alianza “con los partidos de siempre”, mientras que Luis Donaldo Colosio dijo que él eligió a MC “porque defiende los derechos de todas las personas; no es coincidencia, todos han avanzado, con perseverancia y trabajo; gracias al trabajo de todos se logró crecer”.El sábado, el político nativo de Alvarado (siempre se le identificó como cordobés, porque pasó gran parte de su vida en Córdoba), volvió a la dirigencia de su partido durante su Cuarta Convención Nacional, ocasión en la que descartó sumarse a la alianza opositora en la elección presidencial de 2024, esto es, irán de nuevos solos.Ahí, el exgobernador de Veracruz dijo que “Lamentablemente, Andrés Manuel (López Obrador) no entendió la enorme responsabilidad que recayó en sus hombros. Se negó a escuchar, a dialogar, a aprender, a rectificar, a mirar hacia adelante... a pensar en futuro”.Agregó que el proyecto que encabeza el presidente ha fallado en todo porque no se puede avanzar con la mirada fija en el pasado. “Eso es lo que ha hecho este gobierno, aferrarse al pasado, decidir pensando en el pasado, seguir haciendo lo que se hacía en el pasado”.Dante llegó de nuevo a la dirigencia de su partido y empezó a sumar. Ayer se anunció que Juan Ignacio Zavala Gutiérrez será el nuevo Secretario General de MC. Él es hijo del expanista Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, esto es, cabe pensar que se abrió una puerta para que la excandidata presidencial y sus seguidores de todo el país, casi todos panistas, se sumen a la nueva opción.Pero también le abrió las puertas a Porfirio Muñoz Ledo, quien si bien dijo que por el momento continuará militando en Morena, aceptó la invitación de Dante para “ayudarlos”, sumándose a las labores de MC, o sea, empieza a constituirse una gran alianza política que no dudo que irá creciendo como una bola de nieve, poco a poco.En Veracruz no será nada raro que en el futuro se informe que algunos dirigentes de nuevos partidos que no alcanzaron su registro engrosen también las filas de MC, con todos los militantes y simpatizantes, pues Dante ya habría tendido puentes y los invitados no le han hecho el feo.A la distancia –muchas cosas habrán de pasar de aquí al 24– y luego de la sorpresa que dio el joven Colosio, por ahora se ve que Movimiento Ciudadano será la tercera opción por la que optarán los mexicanos para tratar de sacar a Morena del poder. Que este columnista sepa, Dante se dedicará a esa tarea de lleno y no se distraerá en buscar ser de nuevo gobernador de Veracruz.En el acto comida anual de su organismo político Alianza Generacional, que se celebró ayer a las afueras de Xalapa, el excandidato a la gubernatura Héctor Yunes Landa dijo que es hora de formar un gran frente político “por encima de nombres incluido el mío”.Me llamó mucho la atención escucharlo en ese sentido porque por primera vez en muchos años no se antepuso él ni proclamó que “yo voy a ser el gobernador”, como lo vino haciendo en el pasado. Expresó que este es el momento de reflexión y de definición y llamó a la oposición a unirse ya porque “si esperamos el próximo proceso electoral para organizarnos será demasiado tarde”.En su 17 reunión anual había de chile, de dulce, de pipián, de rajas con queso, de verduras y de frijol, políticos de diversas corrientes aunque todos priistas o expriistas, y tuvo a su lado a la respetada señora Sonia Sánchez de Chirinos, expresidenta del DIF Estatal en el gobierno de Patricio Chirinos.Fue notoria la presencia de exdirigentes del tricolor como Felipe Amadeo Flores Espinosa, Gonzalo Morgado Huesca, Jorge Uscanga Escobar, Raúl Ramos Vicarte y Renato Alarcón Guevara, así como del delegado del CEN tricolor en el estado, Jorge Meade Ocaranza, aunque no asistió el actual dirigente Marlon Ramírez Marín.Acto, sin duda, para ir calentando el brazo y entrar de lleno en enero a los trabajos que desembocarán en el 2024. Héctor es un político profesional, tiene experiencia y ya se verá qué tanto teje fino en su propósito de lograr esa gran alianza que propone.Hubo un momento en que el nombre de Alberto Silva fue mencionado para ser el nuevo dirigente estatal del PVEM. Finalmente no se concretó nada. Cuando le pregunté a una persona cercana a él qué había sucedido, me confió que lo habían vetado en el palacio de gobierno, es decir, implícitamente me dio a entender que ahí decidían e iban a decidir quién debía sustituir a Marcelo Ruiz.Ayer dizque Javier Herrera Borunda, el dueño de la franquicia en Veracruz, “designó” al nuevo comité estatal con Eleaney Sesma al frente y en la Secretaría de Organización puso a Edgar Herrera; en Medio Ambiente, a Roberto Perdomo Baltazar; en Finanzas, a Tania Callejas Álvarez; en Comunicación Social, a Silvia Ruth Díaz Chino; en Juventud, a Raúl Alejandro Cobos Salas; en Mujer, a Inés Martínez Tepecatl: en Mujeres y Jóvenes, a la diputada Tania María Cruz Mejía; como Subsecretario de Medio Ambiente, a Jorge Edgar Gómez Martínez; como Subsecretario de Finanzas, a Joaquín Castillo Peralta, y como Coordinador Jurídico, a Alan George García de los Santos. Fue un acto en lo oscurito, de puros cuates.En este espacio he venido comentando que el Subsecretario de Finanzas, Eleazar Pérez Guerrero pretendía formar un nuevo partido con la idea de tener argumentos para negociar posiciones para sus allegados en 2024. Llama la atención que el acto del Verde se celebró ayer en Jilotepec, un pequeño municipio cercano a Xalapa en el que nació Eleazar. ¿Acaso le salió más barato comprar la franquicia o hacerse socio de ella en lugar de formar una nueva organización política? ¿Tenemos juguetito nuevo? ¿Se adelantaron los Reyes Magos?