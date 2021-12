AMLO, temor al vacío de poder

“AMLO habla hasta de Juan Gabriel

pero de los video escándalos, nada”

Carlos Loret de Mola

El último ideólogo de nuestro tiempo que nos queda, el maestro Porfirio Muñoz Ledo, consideró que el gobierno del presidenteAndrés Manuel López Obrador “se desgajará” en dos años a pesar de que ahora tiene buena popularidad y poder de convocatoria.“Este régimen tenderá a desgajarse en los próximos dos años”, afirmó el exdiputado de Morena durante su discurso luego de recibir la medalla Benito Juárez al mérito ciudadano, misma que le otorgó la dirigencia nacional de partido Movimiento Ciudadano (MC).Muñoz Ledo, pieza importante del movimiento lopezobradorista, advirtió que el acto masivo en el Zócalo por parte de López Obrador para celebrar los tres años de su gobierno sólo demuestra el temor al vacío de poder que, sostuvo, ya comienza a sentirse."Algo teme, y lo lamento, yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, sabiendo además que el nivel de concentración de poder que existe en México no es eterno, que, por fuerza de la política de la economía, de la sociedad, y de las ambiciones, este régimen tenderá a desgajarse en los próximos años”, dijo.Consideró que en la medida de que este desgajamiento ocurra, México tendrá la oportunidad de experimentar un verdadero cambio.“Viviremos entonces una gran oportunidad que necesitamos todos reflexionar, se acaba un periodo de concentración de poderes, ¿cuál será la función del Estado en un mundo globalizado y neoliberal?, esa es la respuesta que debemos encontrar, el México que viene en un mundo globalizado, y esa es tarea de todos y para todos”.Y aseveró:“La República es la casa de todos, la República invita al consenso, la República necesita serenidad, la República no puede estar sometida a vaivenes pasajeros ni a negocios políticos”.En el mismo evento, Dante Delgado, dirigente del partido Movimiento Ciudadano recordó: “Porfirio nunca renunció a sus convicciones democráticas y sociales, ni a su ideario socialdemócrata y pluralista”, por lo que, tras la primera alternancia política que se vivió en el país, “Muñoz Ledo no tardó en convertirse en un severo crítico de la simulación en la que pronto cayó ese primer gobierno de oposición”.Añadió que luego de integrarse al proyecto de transformación que prometió el ahora presidente López Obrador, también ha criticado sus excesos, errores y traiciones, de lo que calificó como “una transformación con visión de pasado”, con la que, dijo, se busca regresar al hiper presidencialismo que se creía superado.Si Muñoz Ledo decide ingresar a las filas de Movimiento Ciudadano, le hará un enorme boquete a Morena que carece de cuadros de ese nivel.El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, justificó la entrega de contratos millonarios a empresas con giros distintos al de salud, al señalar que eran las que tenían el producto para atender la pandemia de Covid-19.Durante su comparecencia, el diputado priista Marlon Ramírez Marín lo cuestionó por la entrega de recursos a empresas relacionadas con la venta de artículos veterinarios, bienes informáticos o de limpieza, para la compra de equipo de protección para personal de salud.Y al contestar, el funcionario alegóque,aunque hay observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), lo primero era “salvar la vida” de los veracruzanos.“Pudiera haber observaciones, pero era prioritario salvar la vida de las personas, y luego proceder con los trámites, primero era la vida del paciente. y estamos solventando las observaciones, pero nunca, nunca daño patrimonial”.En su intervención el priista Marlon le recordó que los Servicios de Salud de Veracruz contrató a dos empresas y una persona física que se dieron de alta en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) después de haber logrado un contrato con la institución.Ejemplificó los contratos a la persona físicaAralyRodríguez Vez que fue beneficiada con siete contratos a pesar de estar dedicada a los servicios informáticos, licencias y arrendamientos, pero que vendió batas quirúrgicas por 34 millones de pesos.Ramos Alor justificó queSesverpudo entregar contratos por la vía de adjudicación directa gracias a un decreto para atender la emergencia sanitaria que los exceptuó de los procedimientos tradicionales.“Se autorizó a la Secretaría la realización de compras por adjudicación directa a fin de no invertir tiempo en convocar a esos procesos tardíos de licitaciones o en la realización de trámites burócratas que nos habrían propiciado demoras peligrosas en la atención de la población afectada, en donde su vida estaba en riesgo”.La asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad afirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dicho, en decenas de ocasiones que el Estado Mayor Presidencial ya “no existe”, “desapareció”, fue “eliminado”... Sin embargo, legalmente eso no ha ocurrido. Casi tres años después, lo que sí es un hecho, es que la minuta legislativa para la desaparición del cuerpo de élite quedó congelada. Lo que sí existe, es que el primero de diciembre del 2018, de acuerdo a un documento que emitió el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, fue puesto “en receso”.Lo anunció en noviembre de 2016 como parte de su Proyecto Alternativo de Nación. Lo repitió decenas de veces antes y durante su campaña política. Una vez ganada la elección presidencial de 2018, lo enlistó en el número 62 de sus 100 compromisos de gobierno.Ya como presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador reiteró lo que había machacado en incontables ocasiones: el Estado Mayor Presidencial (EMP), ese cuerpo de élite militar que desde 1942 se encargaba de la seguridad y de cuidar hasta la respiración del presidente y su familia, se extinguiría.Las razones para desaparecer a ese cuerpo militar eran, básicamente, tres:1) Resultaba altamente costoso para las finanzas públicas.2) El presidente no necesitaba de seguridad especial porque el pueblo sería quien lo cuidaría.3) El Estado Mayor Presidencial había conspirado y participado en operativos contra el pueblo, como el del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en cuya masacre desempeñó un papel principal.Tres años después, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo documenta que no es así: el Estado Mayor Presidencial, con sus más 8 mil elementos incluidos, no ha desaparecido. Se encuentra en una categoría especial conocida en el medio militar como “en receso”.Legalmente, el Estado Mayor Presidencial, a cuyos integrantes se les conoce en la jerga del ejército como los militares de terciopelo, no se extinguió.Es más, desde octubre del 2019 la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se encuentra “congelada” por “razones políticas” en la Cámara de Diputados, a pesar de que el grupo de legisladores de Morena contaba y cuenta con los votos necesarios para aprobarla en cuanto lo desee. Pero no ha querido. Y el presidente López Obrador tampoco actuó para que ocurriera, aunque públicamente siga insistiendo en lo contrario: que el Estado Mayor Presidencial ya desapareció.El medio informativo más importante AL CALOR POLITICO, que dirige el periodista Joaquín Rosas Garcés, es el mejor referente de un ejercicio periodístico profesional al servicio de la sociedad. 