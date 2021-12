Fortaleza de Colosio

*Protestas por medicamentos*¿Anularán elección porteña?*Por todo paga el puebloTodo hace indicar que lo comentado en este espacio en entregas pasadas, en referencia a la factible nominación de Luís Donaldo Colosio Riojas, hijo del siempre recordado y respetado Luís Donaldo Colosio Murrieta, quien perdió la vida víctima de un complot nunca aclarado, cuando de hecho tenía las puertas abiertas de la Presidencia de la República, dramático escenario que aún sacude la memoria de millones de mexicanos, dado el prestigio, la honorabilidad y las esperanzas que representaba para el pueblo de México, símbolo de un futuro prometedor que fue aniquilado y que en tiempos actuales es reactivado ante la posibilidad de que su hijo, también de nombre Donaldo, pudiera en dos años ser referido formalmente como candidato a la Presidencia de la República, respaldado por los colores de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD, más los que se pudieran agregar.Lo cierto es que se ha incrementado el núcleo de mexicanos que reflejan (algunos en los marcos de la discreción y otros claramente en abierto) el requerimiento originado por las circunstancias, de encontrar un mexicano de elevados conocimientos sociopolíticos, así como con claros rangos de honorabilidad, agregando a ello apuntes sobre significativos niveles de simpatías, para afrontar una contienda electoral que no habrá de ser nada fácil, frente a una corriente que borró al liberalismo y fortaleció al populismo, como lo son los escenarios que nos refieren el régimen populista, mismo que actualmente controla mayoritariamente la administración pública a nivel nacional.Cierto es que (por el momento) no se ha definido con claridad sobre los nombres del cuadro superior del ámbito transformador, del que habrá de emerger el candidato propuesto por la Presidencia de la República, Palacio Nacional del que regularmente provienen las instrucciones, en torno al nombre del militante que deberá ser nominado por el partido en el poder, referencias que por el momento hacen pensar el que podría ser el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o (de ser una mujer) quien despacha al frente del gobierno de la gran Metrópoli que a su vez es la capital del país, referencias que circulan en las evaluaciones y análisis de expertos en la materia, por lo que tanto Marcelo Ebrard Casaubón (al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores) como la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se encuentran en la ruta pre-electoral.No son pocos los que refieren que Doña Claudia podría ser la próxima candidata presidencial por el lado morenista, pensando en que con tal determinación y el peso electoral de las mujeres, sea determinante para que obtenga el triunfo electoral y con ello la Presidencia de la República, convirtiendo ello en un escenario histórico, dado que nunca antes en tierras Mexicanas una mujer ha sido Presidenta de la República.Pero por otra vertiente y en el mismo espacio morenista, aparece el actual Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien precisamente relevó hace años en el mando del Gobierno de la Ciudad de México, al ahora Presidente de México, antecedente que no debe desdeñarse y que, por las referencias en el contexto de los escenarios actuales, debe otorgársele especial atención, opinión que coincide entre varios expertos sobre el tema en referencia.Así las cosas y en el centro de tales escenarios, en los últimos días aparece en los escenarios sociopolíticos, el recuerdo de una figura imborrable en la historia actual del país: “Luís Donaldo Colosio” quien siempre representará una de las promesas más apreciadas para engrandecer a nuestro país, hombre de valía, valentía y de esperanzas para el país, que le fue arrebato a los mexicanos al ser cobardemente asesinado en la región de Tijuana identificada como “Lomas Taurinas” hecho de cobardía criminal que en opinión del pueblo nunca fue esclarecido en todas sus dimensiones, sobre el cual incluso hasta la fecha existe la percepción de que la maquinación de su muerte, fue fraguada al interior de la propia vida política del país y que no se trató de un ejecutor enloquecido, sino de una enloquecida y perversa determinación en los contaminados círculos del poder.La realidad en las últimas horas es que el nombre del hijo de Luís Donaldo Colosio, también del mismo nombre “Luís Donaldo Colosio”, quien ha brillado pese a su discreción en la actividad política y que, por sobre su discreto comportamiento registra un 52 por ciento de simpatías entre el electorado (superando incluso a figuras de Morena como lo es Claudia Sheinbaum, a quien le acreditan el 48 por ciento de aceptación) constituye con el paso del tiempo la posibilidad de un giro significativo, en lo referente al proceso de elección que habrá de efectuarse en dos años y meses, escenario que por su propio peso ya refiere la factibilidad de que Luis Donaldo Colosio Riojas, asuma la candidatura en representación de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD, en los marcos de los ya próximos comicios federales, en los que habrá de elegirse al sucesor del Presidente Andrés Manuel López Obrador.Y tan es así, que muchos son los comentarios circulando sobre el tema en el territorio nacional, noticia que obviamente surge de manera inesperada siendo un veracruzano (el exgobernador de los jarochos Dante Alfonso Delgado) quien por sus acciones originó la nueva aportación sociopolítica, cuyos escenarios indudablemente sacuden a unos y entusiasman a otros, pese a que constituye el clásico “adelanto de vísperas”...Ya se verá cuales habrán de ser los siguientes capítulos de la historia.Lo que se lee¿Usted como lector a quien brindaría credibilidad?:A quienes sostienen que persiste la escasez de fármacos requeridos para la atención de niños con cáncer (y ya no se diga para adultos) o inclinaría su opinión favorable hacia quienes sostienen que eso constituye una falsedad...La realidad es que ese torbellino de opiniones y desencuentros ha sido generado por el propio gobierno, en tanto que desde los inicios de la actual administración gubernamental realmente se dejaron de adquirir medicamentos, escenarios que se registraron durante prácticamente tres años (medio sexenio gubernamental) situación que aparentemente no se ha solucionado del todo y que ha generado irritación y protestas, mismas que mejor sería afrontarlas de manera conciliadora, en lugar de aplicarles el calificativo de falsedad.La realidad es una y todo el conglomerado social la conoce, agregando que también “la tiene clara”, por lo que no es recomendable arrojar más leña al fuego.Lo que se ve¿Arderá el puerto de Veracruz?... Confiamos en que la prudencia persista porque es lo mejor para el puerto que arrulla el mar, mantenerse apegados a los dictados de la cordura, que siempre aconseja nada con la violencia y todo por la vía de la conciliación y el apego a la legalidad.Claro que quienes pudieran resultar afectados con el nuevo dictamen en el Tribunal, que podría dejar sin efectividad el resultado electoral municipal de los recientes comicios, no es de dudar que también podría originar indignación en unos y algarabía carnavalesca en los contrarios, pero lo primero siempre será apegarse a la ley y, si nos sentimos lastimados por determinaciones en las instancias dónde se administra justicia, la reacción nunca debe ser con referencias de violencia, teniendo siempre en cuenta que lo primero es no arriesgar la seguridad y prosperidad de los ciudadanos, al tiempo de actuar ante desacuerdos en las instancias que velan por la administración de Justicia, con la apropiada corrección, insisto, por sobre el hecho que registremos la sensación de haber sido despojados en nuestros derechos, así como ofendidos por el desenlace de los procesos en cuestión.Para bien de la bella e histórica ciudad porteña, vale la pena mantener la tranquilidad, observando lo que establecen las leyes, proceder en consecuencia y prepararse mejor para lo que viene en dos o tres días más, que podría incluso ser un nuevo proceso electoral de rango extraordinario.Lo que se oyeMuchos son los mexicanos que con recurrencia cuestionan: Si la compañía de electricidad forma parte del patrimonio de la nación: ¿Por qué entonces se cobra el servicio a las familias mexicanas?...Lo correcto y apropiado es que la energía eléctrica se cobrara a las industrias y las empresas en lo general, pero no al pueblo de México en lo relativo al consumo de luz en sus respectivas viviendas... 