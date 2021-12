Dicen que fue Venus y la Luna...

1.- Sólo una estrella en la negrura de la noche; pero no sólo la estrella solitaria, sino que ésta estaba en línea recta con el pico diagonal del octavo de luna que se apreciaba son sólo poner los ojos en el cielo.Alguien me dijo: Esta imagen está impresa en una bandera de allende los continentes. Y debe ser cierto porque para que intentar ver un fantasma donde no lo hay. Cuestiones del infinito...y más allá.Pero de que el fenómeno se apreció, se apreció a la vista de todos y haya quienes aseguran que la estrella era Venus porque estaba solitaria en el cielo, todo para ella...2.- Ignacio Rey Morales Lechuga estuvo en Xalapa como testigo presencial de un evento político-político como lo fue el presidido por Héctor Yunes Landa, que preside y es titular de su organización política.Tantos Morales Lechuga como Yunes Landa se hicieron notar. El ex Procurador General de la República y en su tiempo, sub Secretario de Gobierno con el gobernador Agustín Acosta Lagunes, con declaraciones de corte jurídico, y Yunes Landa en un discurso de contenido político y pronunciamientos de convocatoria. Es diciembre y todo lo que se diga cuenta.Ya los medios informativos dieron amplia nota sobre los asuntos de fin de semana.3.- No es de menor cuantía política: El Secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López, del gobierno federal llegó a un acuerdo. Se reunirá con legisladores de Acción Nacional una vez que la agenda se elabore y apruebe.Es una buena nota política habida cuenta de la frialdad con que el gobierno federal se relacionada con los partidos políticos diferentes a la coalición Morena-PVEM-PT.Si esta reunión [como debe ser] rinde frutos políticos, no podrá dejarse fuera al PRD y al PRI, de manera individualizada con esas siglas.Ojalá y pronto la serenidad política campee en el país, que buena falta hace y más ahora que la nueva oleada del contagio derivado del Covid-19 asoma de nueva cuenta."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "